Οι 10 καλύτερες ταινίες με θέμα την ποτοαπαγόρευση

Στο Σικάγο του 1933, ο Τζον Ντίλιντζερ (Τζόνι Ντεπ) είναι ένας διαβόητος και λαοφιλής ληστής τραπεζών. Το νεοσύστατο FBI θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα τη σύλληψή του, αποστολή που αναλαμβάνει ο φιλόδοξος πράκτορας Μέλβιν Πέρβις (Κρίστιαν Μπέιλ). Από την ταινία παρελαύνουν κι άλλοι διάσημοι γκάνγκστερ της δεκαετίας του '30 όπως ο Μπέιμπι Φέις Νέλσον και ο Πρίτι Μπόι Φλόιντ.

Το σενάριο βασίστηκε στο βιβλίο του Μπράιαν Μπάροου «Public Enemies: America's Greatest Crime Wave and the Birth of the FBI», μια δημοσιογραφική αναδρομή στη διετία '33-'34, που εκθειάστηκε για την ακρίβειά της. Οι σεναριογράφοι ωστόσο δεν έχουν ακολουθήσει πιστά τη δομή του βιβλίου.

Αγγλικός τίτλος: Public Enemies - Βαθμολογία στο IMDB: 7,0.