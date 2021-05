Nέα σειρά επιλεγμένων ποικιλιών αλεύρων ΑΛΛΑΤΙΝΗ “Bread You Love”: Γιατί καλό αλεύρι σημαίνει καλό ψωμί

Η μάρκα ΑΛΛΑΤΙΝΗ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το αλεύρι, την πρώτη ύλη για το ψωμί αλλά και με μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων που συνδυάζουν την ποιότητα με τη γεύση, τη θρεπτικότητα με την απόλαυση και την παράδοση με την καινοτομία.

Σήμερα η μάρκα ΑΛΛΑΤΙΝΗ παρουσιάζει τη νέα σειρά ΑΛΛΑΤΙΝΗ “Bread you Love”. Μία νέα πρόταση στην κατηγορία του αλεύρου με διαφορετικές επιλεγμένες ποικιλίες αλεύρων σε μία συσκευασία για προζυμένιο ψωμί. Παρακολουθώντας τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις, η μάρκα ΑΛΛΑΤΙΝΗ αναγνωρίζει την αξία του καλού σπιτικού ψωμιού και της χαλάρωσης που προσφέρει η διαδικασία του ζυμώματος και απαντά στις ανάγκες και τις επιθυμίες των καταναλωτών. Όλες οι προτάσεις της σειράς “Bread you Love” περιέχουν προζύμι από σκληρό σιτάρι, μαλακό σιτάρι ή σίκαλη ενώ είναι βασισμένες σε παραδοσιακές συνταγές για τα πιο αγαπημένα και ιδιαίτερα είδη ψωμιού. Σήμερα, το ψωμί γίνεται ξανά “η ουσία της ζωής” και η νέα σειρά ΑΛΛΑΤΙΝΗ “Bread You Love” αποτελεί την ιδανική επιλογή για εύκολη παρασκευή σπιτικού ψωμιού.

Η νέα σειρά “Bread You Love”, ένας συνδυασμός καινοτομίας, παράδοσης αλλά και ευκολίας, περιλαμβάνει τις εξής προτάσεις :

Ηπειρώτικα Ζυμώματα για Χωριάτικο Ψωμί & Πίτες: εμπνευσμένο από συνταγές των ορεινών χωριών της Ηπείρου, συνδυάζει εξαιρετικής ποιότητας αλεύρι από διαλεκτά σκληρά σιτάρια και είναι ιδανικό για την παρασκευή χωριάτικου ψωμιού ή παραδοσιακών πιτών με τραγανό φύλλο.

Αγιορείτικο με άλευρα Ολικής Άλεσης Πετρόμυλου: εμπνευσμένο από τις παραδοσιακές συνταγές των μοναχών του Αγίου Όρους, συνδυάζει εξαιρετικής ποιότητας άλευρα σιταριού αλεσμένο σε Πετρόμυλο και σίκαλη ολικής άλεσης, προσφέροντάς σας το αγαπημένο «Αγιορείτικο» ψωμί.

Διαλεχτό Πολύσπορο: συνδυάζει εξαιρετικής ποιότητας άλευρα σιταριού και σίκαλης, μαζί με ένα πλούσιο μείγμα γευστικών σπόρων και νιφάδων δημητριακών, για την εύκολη παρασκευή πολύσπορου ψωμιού στο σπίτι.

Ιταλικά Ζυμώματα για Pizza & Focaccia: εμπνευσμένο από συνταγές της Ιταλίας, συνδυάζει εξαιρετικής ποιότητας αλεύρι από μαλακό σιτάρι (τύπου 00) για την παρασκευή μίας αυθεντικής Ιταλικής pizza με λεπτή ζύμη ή ενός αφράτου ψωμιού focaccia με πλούσια γεύση ελαιόλαδου.

Με τη νέα σειρά ΑΛΛΑΤΙΝΗ “Bread you love” όλοι, μπορούν να φτιάχνουν το δικό τους σπιτικό ψωμί. Γιατί είναι ευχάριστο, εύκολο και χαλαρωτικό.

Οι καταναλωτές που αγαπούν το καλό σπιτικό ψωμί, την ιδιαίτερη γεύση του, το άρωμα του αλλά και την ιδιαίτερη διαδικασία ζύμωσης, γνωρίζουν ότι καλό Αλεύρι σημαίνει καλό Ψωμί. Η αγαπημένη μάρκα ΑΛΛΑΤΙΝΗ, που εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια, τους προσφέρει σήμερα νέες ποικιλίες επιλεγμένων αλεύρων για να δημιουργήσουν διαφορετικές και επιτυχημένες παρασκευές, φτιαγμένες με σπιτική φροντίδα και καλοσύνη.

ΑΛΛΑΤΙΝΗ. Ένας κόσμος γεμάτος Καλοσύνη.