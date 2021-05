Ανακυκλόψαρο: Άλλο ένα οικολογικό έργο από την Medochemie Hellas κατά της ρύπανσης των θαλασσών

Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του κοινού σε ενέργειες φιλικές προς αυτό, η φαρμακευτική εταιρεία Medochemie Hellas, κατασκεύασε ένα οικολογικό στολίδι, το «Ανακυκλόψαρο», ένα έργο του καλλιτέχνη Σώτου Αναστασίου, το οποίο σε συνεργασία με τον Δήμο Αλίμου εγκατέστησε δίπλα στο παραλιακό Σινέ Άλιμος.

Πρόκειται για μια καινοτόμο μεταλλική κατασκευή σε σχήμα ψαριού που ακούει στο όνομα Σάββας, και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση γύρω από την ανακύκλωση πλαστικών, αφού το κοινό μπορεί να εναποθέσει μέσα πλαστικά μπουκάλια και άλλα αντικείμενα.

Με την ενέργεια αυτή, η Medochemie Hellas και ο Δήμος Αλίμου ενώνουν τις δυνάμεις τους στον αγώνα καταπολέμησης της ρύπανσης της Μεσογείου αφού σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, τα πλαστικά αποτελούν το 95% των σκουπιδιών που εντοπίζονται στη Μεσόγειο Θάλασσα και τα οποία, μέσω της τροφικής αλυσίδας, καταλήγουν στον ανθρώπινο οργανισμό, με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία μας και επιπτώσεις στην οικονομία. Η ιδέα του «Ανακυκλόψαρου» είναι ότι όλοι θα πρέπει να εντάξουμε άμεσα την ανακύκλωση στην καθημερινότητα μας!

Παράλληλα με αυτή τη δράση και σε συνεργασία με την ΜΚΟ All for Blue, οι εργαζόμενοι της Medochemie Hellas με τις οικογένειές τους προέβησαν στον καθαρισμό της παραλίας Αλίμου, ενώ οι δύτες της All for Blue ανέλαβαν τον καθαρισμό του βυθού της περιοχής. Στην εκδήλωση παρέστη και η κα. Κατερίνα Τοπούζογλου, ιδρύτρια της All for Blue, η οποία ευχαρίστησε τόσο την Medochemie Hellas για τη δωρεά όσο και τον Δήμαρχο Αλίμου για το αγκάλιασμα των ενεργειών για το περιβάλλον.

Τα εγκαίνια του «Ανακυκλόψαρου», πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 22 Μαΐου 2021 στις 12:00 με μεγάλη επιτυχία και συγκινητική συμμετοχή από το κοινό, παρουσία του Δημάρχου Αλίμου κ. Ανδρέα Κονδύλη. Στόχος της δράσης ήταν η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, καθώς και να δοθεί το καλό παράδειγμα ενόψει και της έναρξης της τουριστικής περιόδου. O κ. Κονδύλης, αφού ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν σε αυτή την εκδήλωση, δήλωσε: «Όλοι μαζί στέλνουμε ένα μήνυμα αγάπης και σεβασμού προς το περιβάλλον, ανακύκλωσης και ενός μέλλοντος καλύτερου για τις επόμενες γενιές».

Από την πλευρά του, ο κ. Αντώνης Ευμορφιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Medochemie Hellas, δήλωσε: «στο κοινό όραμα που έχουμε για το περιβάλλον και το καλύτερο μέλλον για όλους μας, η Medochemie Hellas δίνει σήμερα το παρόν».

Ο Δρ. Χριστάκης Σεργίδης, Προέδρος της Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας της Medochemie Ltd, τόνισε: «οφείλουμε όλοι μας να διαφυλάξουμε τις θάλασσές μας και γενικότερα τον πλανήτη Γη, που είναι και το μοναδικό μας σπίτι».

Η Medochemie Hellas, εταιρεία γενοσήμων φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής, είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη, δυναμική φαρμακευτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά με αρκετά από τα προϊόντα της να κατέχουν την 1η θέση στη γενόσημη αγορά. Η εταιρεία είναι θυγατρική της Medochemie Ltd, πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρείας με έδρα στην Κύπρο, που αναπτύσσει, παρασκεύαζει, εμπορεύεται και διανέμει επώνυμα γενόσημα και super-γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα από το 1976. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες καθώς έχει βραβευτεί πολλές φορές για την ευαισθησία της για το περιβάλλον και το έργο που προσφέρει στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.