125 Φορείς συμμαχούν για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στην Ελλάδα

Σήμερα στην Ευρώπη τρεις νέες γυναίκες πεθαίνουν κάθε ώρα από καρκίνο τραχήλου της μήτρας, παρότι η νόσος είναι δυνατό να προληφθεί σχεδόν 100%

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) ανακοίνωσε το 2020 ότι ο καρκίνος τραχήλου της μήτρας θα έχει εξαλειφθεί όταν όλες οι χώρες κατορθώσουν να έχουν ετησίως κάτω από 4 περιστατικά ανά 100.000 γυναίκες

Οι 3 στόχοι (90/70/90) της Παγκόσμιας Στρατηγικής του Π.Ο.Υ. για την εξάλειψη της συγκεκριμένης νόσου είναι: α) 90% των κοριτσιών <15 ετών να εμβολιαστούν κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (ΗPV), β) 70% των γυναικών 35 και 45 ετών να κάνουν τεστ υψηλής ακρίβειας (HPV test) και γ) 90% των γυναικών με την νόσο να τύχουν σωστής θεραπείας και φροντίδας.

Εκατόν είκοσι πέντε Επιστημονικοί, Επαγγελματικοί, Ερευνητικοί και Κοινωνικοί Φορείς, Ιδρύματα, Ινστιτούτα, Ενώσεις και Σύλλογοι Καρκινοπαθών από όλη σχεδόν την Ελλάδα υποστηρίζουν το Ψήφισμα WHA73.2/11.4, 03/08/2020 της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας, με το οποίο αυτή υιοθετεί την Παγκόσμια Στρατηγική του Π.Ο.Υ. για την επιτάχυνση της εξάλειψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ως προβλήματος δημόσιας υγείας, καθώς και τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Σχεδίου κατά του Καρκίνου. Μάλιστα, συνυπογράφουν ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ όπως προβεί στις επιβεβλημένες ενέργειες και ρυθμίσεις για να εφαρμοσθεί η Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Στρατηγική με σκοπό την εξάλειψη του καρκίνου τραχήλου μήτρας στο κατά το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα και στην Ελλάδα.

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των 119 Φορέων κκ. Θ. Αγοραστός, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV), Α. Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, Ι. Κυριόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής της Υγείας, Ι. Μπουκοβίνας, Πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας και Κ. Σταματόπουλος, Υπεύθυνος του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής της Ακριβείας στην Ογκολογία, δήλωσαν σχετικά με την πρωτοβουλία: «Απευθύνουμε Αίτημα προς την Ελληνική Πολιτεία, στο πλαίσιο αφύπνισης σχετικά με ένα τόσο σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας, να εναρμονιστεί η χώρα μας με την παγκόσμια στρατηγική εξάλειψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και να ευαισθητοποιηθεί το ευρύ κοινό σχετικά με τις δυνατότητες πρόληψης και αντιμετώπισης των HPV-σχετιζόμενων καρκίνων. Αυτή τη στιγμή, έχουμε στα χέρια μας δύο πολύτιμα όπλα πρόληψης, το HPV εμβόλιο, που μπορεί να αποτρέψει τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και το HPV testing για τον προσυμπτωματικό έλεγχο, που αποτελεί σημαντικό σύμμαχο στην προσπάθεια για την εξάλειψη της νόσου αυτής».

Στο πλαίσιο του διαδικτυακού 9ου Πανελληνίου HPV Συνεδρίου (28-30.05.21) διενεργήθηκε η 1η Διάσκεψη των 125 Φορέων, στην οποία έλαβαν μέρος και εξέφρασαν την υποστήριξή τους εκπρόσωποι των Φορέων αλλά και μεγάλος αριθμός πολιτικών προσώπων τόσο από την κυβέρνηση όσο και από όλα σχεδόν τα κόμματα. Παράλληλα, υπήρξε υποστήριξη και από ευρωπαϊκούς και διεθνείς Φορείς προς την πρωτοβουλία των Φορέων για την εφαρμογή της Παγκόσμιας Στρατηγικής του Π.Ο.Υ. και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα ΑΙΤΗΜΑ των Φορέων, η Ελλάδα, εναρμονισμένη με την Παγκόσμια Στρατηγική του Π.Ο.Υ. και του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Κατά του Καρκίνου, θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στις ανάλογες δράσεις ώστε να επιτευχθούν μέχρι το 2030 οι παρακάτω στόχοι:

HPV-εμβολιασμός του 90% των κοριτσιών <15 ετών και επέκταση του HPV-εμβολιασμού και στα αγόρια. Εφαρμογή οργανωμένου Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου για καρκίνο τραχήλου μήτρας με HPV testing, προς επίτευξη κάλυψης 70% στην ηλικιακή ομάδα-στόχο. Σωστή θεραπευτική διαχείριση και υποστηρικτική φροντίδα του 90% των θετικών στον προσυμπτωματικό έλεγχο γυναικών.

Αναλυτικά οι φορείς που υπογράφουν είναι οι εξής:

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Ιατρικοί Σύλλογοι Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Δράμας, Σερρών, Ημαθίας, Καστοριάς, Πέλλας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Αμαλιάδας, Αιγίου, Πύργου-Ολυμπίας, Κέρκυρας, Επαρχίας Καλύμνου , Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Αχαΐας και Κορινθίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ίδρυμα Παπαγεωργίου, Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV), Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομικών & Πολιτικής Υγείας, Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ), Ινστιτούτο Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής (ΙνΑΖΩ/ΕΜΠ), Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας (i-hecon), Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων (ΙΜΟΠ), Ελληνική Μαιευτική-Γυναικολογική Εταιρεία, Μαιευτική-Γυναικολογική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας, Ελληνική Εταιρεία Διατήρησης Αναπαραγωγής, Ελληνική Εταιρεία Γονιμότητας και Στειρότητας, Ελληνική Εταιρεία Μαιευτικής & Γυναικολογίας Β.Δ. Ελλάδας, Ελληνική Εταιρεία Κατώτερου Γεννητικού Συστήματος, Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας, Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία, Ελληνική Εταιρεία Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Εταιρεία Φροντίδας Υγείας της Γυναίκας Ελλάδας, Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας Ελληνική Εταιρεία Μελέτης & Εφαρμογής Υπερήχων στην Ιατρική & Βιολογία, Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Διάγνωσης & Θεραπείας του Εμβρύου, Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής, Ελληνικό Κολλέγιο Παιδιάτρων, Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδας, Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής, Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικών Λοιμώξεων, Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας, Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Κολοπρωκτολογίας, Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Πανελλήνια Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρ. Κεφαλής & Τραχήλου, Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου, Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδας, Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας, Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας Στόματος, Ελληνική Εταιρεία Ιολογίας, Ελληνική Εταιρεία Γενικής & Οικογενειακής Ιατρικής – ΕΛΕΓΕΙΑ, Women for Oncology Hellas (W4O), Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων, Ελληνική Εταιρεία Έρευνας του Καρκίνου, Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας του Καρκίνου, Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος, Επιστημονική Εταιρεία «Η Δράμα ενάντια στον Καρκίνο», Deutsch-Griechische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, European Society for Gynaecological Endoscopy, European Menopause and Andropause Society, Mediterranean Association of Ultrasound in OΒGYN, Society of Research in Human Reproduction, Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας, Θεσσαλονίκης Ναυπλίου, Ιωαννίνων, Κομοτηνής, Λάρισας, Κρήτης, Πατρών, Αιγαίου, Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), Όμιλος Εθελοντών κατά του Kαρκίνου ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ, “Ελληνική Συμμαχία για τον HPV”, Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών (ΚΕΦΙ), Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας-Θράκης, Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Νομού Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Σερρών, Κιλκίς και Παιονίας, Νιγρίτας και Επαρχίας Βισαλτίας, Γιαννιτσών, Πιερίας, Βεροίας-Ημαθίας, Έδεσσας και Περιχώρων, Γρεβενών, Κοζάνης, Εορδαίας, Αμυνταίου και Περιχώρων, Λάρισας, Μαγνησίας, Λαμίας-Κεντρικής Ελλάδας, Ευρυτανίας, Αργολίδας, Καλαμάτας, Χίου, Λέσβου, Δωδεκανήσου, Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο, “Καρκινάκι”, “Αντικαρκινική Ενημέρωση”, Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “Άλμα Ζωής”, «Θετική Φωνή».