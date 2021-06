Aυτό το καλοκαίρι το night out στον ωραιότερο κήπο της Αθήνας, στην ταράτσα του The Foundry Suites Athens φτάνει σε (roof)top level.

Πιστό αντίγραφο τυπικής αυλής μιας παραδοσιακής Ελληνικής κατοικίας, κατάφυτο και σκιερό σημείο συνάντησης και χαλάρωσης για την επιλεκτική παρέα, η ταράτσα του The Foundry Suites Athens στου Ψυρρή έγινε από τις πρώτες στιγμές λειτουργίας της talk & walk of the town… O μοναδικός του κήπος με τις ελιές, τις ροδιές, τα αμπέλια, τα βότανα, και φυσικά την ανεμπόδιστη θέα προς την Ακρόπολη, τον Λόφο του Φιλοπάππου, το Παρατηρητήριο και το Γκάζι προσελκύει σταθερά τους λάτρεις της easygoing και απροσποίητης αθηναϊκής διασκέδασης.



Κι αν σε όλα αυτά προσθέσεις τις λαχταριστές μυρωδιές μια φρεσκοψημένης πίτσας, την ευφραντική αίσθηση που αφήνει στο στόμα μια γουλιά ελληνικού κρασιού ή μπύρας, αλλά και τα signature cocktails που θυμίζουν πυροτεχνήματα γεύσης ελληνικών μυρωδικών, δεν είναι να απορείς που η επίσκεψη στο Rooftop Garden του The Foundry μοιάζει με ταξίδι στις πιο ευχάριστες στιγμές της συλλογικής μνήμης μας. Εκεί και τότε που οι Αθηναίοι μοιράζονταν πηγαίες και ανέμελες καλοκαιρινές μαζώξεις με φίλους και αγαπημένους.

Ώρα να τσουγκρίσουμε, λοιπόν, τα εντυπωσιακά γεμάτα με "Smoked Tomatina" ποτήρια μας εις υγείαν των signature cocktails που επιμελείται η Αναστασία Τριανταφυλλίδη -γνωστή ήδη από τη θητεία της πίσω από τις ηχηρές μπάρες των Noel, Zurbaran Athens και Λοκάλι… Και μετά να συμφωνήσουμε ότι θα διαφωνήσουμε για το αν η misso pizza που μόλις βγήκε από τα χέρια του chef Δημήτρη Πελέκη ταιριάζει με μπύρα, κόκκινο ή λευκό κρασί -όλα επιλεγμένα από τον somelier Σπύρο Νομικό και προερχόμενα από επίλεκτους μικρούς Έλληνες οινοπαραγωγούς. Είπαμε, η έξοδος στο Rooftop Garden του The Foundry Suites Athens διαθέτει νοσταλγία και πρωτοτυπία, συνδυάζει την οικεία από τα παιδικά μας χρόνια μυρωδιά και γεύση με την φρεσκάδα της καινούργιας ματιάς. Cheers!