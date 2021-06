Το Pharmacy295 στα κορυφαία e-shops της δεκαετίας

Το www.Pharmacy295.gr κατάφερε να κατακτήσει τη σημαντικότερη διάκριση του έως σήμερα, αποσπώντας μία θέση στα καλύτερα e-shops της δεκαετίας στα e-volution Awards: Best of the Decade 2011-2020.