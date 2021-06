Breitling και IRONMAN ενώνουν τις δυνάμεις τους και λανσάρουν τη καινούργια συλλογή ρολογιών Pro IRONMAN

Breitling και IRONMAN υπέγραψαν μια μακροπρόθεσμη συνεργασία και σχεδίασαν από κοινού τα ρολόγια Endurance Pro IRONMAN, μια ειδική σειρά από το απόλυτο ρολόι athleisure της Breitling. Το αποτέλεσμα είναι ένα σετ ρολογιών που είναι απόλυτα ελαφριά και συνδυάζουν την υψηλή ακρίβεια, την πρωτοποριακή τεχνολογία και μια ζωντανή, πολύχρωμη σχεδίαση. Το λανσάρισμα διαθέτει δύο συναρπαστικά νέα ρολόγια: μια κόκκινη έκδοση διαθέσιμη παγκοσμίως σε όλες τις μπουτίκ για τους λάτρεις των σπορ και της χρονομέτρησης και ένα μαύρο, με στοιχεία χρυσού ρολόι, αποκλειστικά διαθέσιμο για όσους έχουν τερματίσει κάποιο αγώνα IRONMAN®. Πρόσθετα μοντέλα που προορίζονται για την κοινότητα IRONMAN προγραμματίζονται για τους επόμενους μήνες.

Το 2019, οι Breitling και IRONMAN είχαν ήδη λανσάρει το εξαιρετικά επιτυχημένο Breitling Superocean IRONMAN Limited Edition. Αυτή η νέα συνεργασία ξεκινά μια μακροχρόνια σύμπραξη, με την Breitling να γίνεται το νέο επίσημο πολυτελές ρολόι του IRONMAN.

Για την έναρξη αυτής της συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε μια ειδική εκδήλωση στην Breitling Boutique στο Beverly Hills, που συνδιοργανώθηκε από τον Πρόεδρο της Breitling USA Thierry Prissert και τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο του Ομίλου IRONMAN Andrew Messick. Στην παρουσία ως ειδικοί καλεσμένοι ήταν ο IRONMAN Hall of Famer και Παγκόσμιος Πρωταθλητής IRONMAN 1997, Heather Fuhr, ο πρεσβευτής της IRONMAN και το πρώτο άτομο με σύνδρομο Down που ολοκλήρωσε έναν αγώνα, Chris Nikic, ο IRONMAN Hall of Famer και η φωνή του IRONMAN, Mike Reilly και ο επαγγελματίας τριαθλητής IRONMAN, Μπεν Χόφμαν

«Το IRONMAN αντικατοπτρίζει πραγματικά τις βασικές μας αξίες απόδοσης και αντοχής. Σχεδιάσαμε ένα ιδανικό ρολόι για ελίτ αθλητές αλλά και κατ’ ουσία έναν καθημερινό αθλητικό χρονογράφο για όσους ασπάζονται αυτόν τον νικηφόρο συνδυασμό απόδοσης και πολυτέλειας», δήλωσε ο CEO της Georges Kern.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με μια τόσο εξαιρετική και σεβαστή ωρολογοποιία. Μετά την επιτυχία της συνεργασίας μας το 2019, είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε ξανά με την Breitling στη δημιουργία αυτού του νέου ρολογιού που ενσωματώνει τη δύναμη και την αντοχή των τριαθλητών IRONMAN», λέει ο Messick.

#SQUADONAMISSION

Και τα τρία μέλη της ομάδας Triathlon της Breitling έχουν διακριθεί στους αγώνες IRONMAN σε όλο τον κόσμο. Ο Γερμανός τριαθλητής Jan Frodeno δεν είναι μόνο χρυσός ολυμπιονίκης του 2008 αλλά και τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής IRONMAN και δυο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής IRONMAN 70.3®. Το 2019, ο Frodeno κατέγραψε έναν καλύτερο συνολικό χρόνο στο IRONMAN World Championship®, κερδίζοντας με 7:51:13.

Η Daniela Ryf, η οποία προέρχεται από την γενέτειρα της Breitling στην Ελβετία, είναι πέντε φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια IRONMAN 70.3 και τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια IRONMAN.

Το τρίτο μέλος της ομάδας είναι ο Chris "Macca" McCormack από την Αυστραλία, ο οποίος έχει διεκδικήσει δύο τίτλους Παγκόσμιου Πρωταθλήματος IRONMAN - το 2007 και πάλι το 2010. Κέρδισε επίσης το 2012 το παγκόσμιο πρωτάθλημα υπέρ-απόστασης ITU.

Και οι τρεις αντιπροσωπεύουν τους καλύτερους IRONMAN, οι οποίοι συγκεντρώνουν εξαιρετικές αποδόσεις στους πιο απαιτητικούς αγώνες μέσα σε μια ημέρα και αποτελούνται από 3,4 χλμ. κολύμβησης, 180 χλμ. ποδηλασίας και 42,2 χλμ. τρεξίματος.

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ATHLEISURE

Η νέα συλλογή Endurance Pro IRONMAN ταιριάζει σε αθλητές αλλά και στους πελάτες που αναζητούν το απόλυτο ρολόι athleisure. Η κάσα 44χιλ. του είναι κατασκευασμένη από Breitlight®, το οποίο είναι 3,3 φορές ελαφρύτερο από το τιτάνιο και 5,8 φορές ελαφρύτερο από το ατσάλι, αλλά πολύ πιο σκληρό. Αυτό το αποκλειστικό υλικό υψηλής τεχνολογίας μπορεί να υπερηφανεύεται εξαιρετική αντοχή σε γρατσουνιές και διάβρωση. Ξεχωρίζει επίσης για τις αντιμαγνητικές και αντί-αλλεργικές του ιδιότητες, καθώς και για την θερμική σταθερότητα, που του δίνει μια πιο ζεστή αίσθηση από το μέταλλο.

Τροφοδοτείται από τον μηχανισμό Breitling 82, ένα θερμοσυμπυκνωμένο SuperQuartz ™ πιστοποιημένο με COSC χρονογράφο που είναι δέκα φορές πιο ακριβής από τον κανονικό χαλαζία και προσφέρει διάρκεια ζωής μπαταρίας περίπου τρία έως τέσσερα χρόνια.

Η διπλής κατεύθυνσης περιστρεφόμενη στεφάνη έχει χαραγμένα σημεία πυξίδας και η κορόνα του προσφέρει στον χρήστη εξαιρετική πρόσφυση και ευελιξία. Οι δείκτες της ώρας και των λεπτών είναι επικαλυμμένοι με Super LumiNova®, καθιστώντας τους ευανάγνωστους ακόμη και σε περιορισμένες συνθήκες φωτισμού. Μαζί με το subdial των δευτερολέπτων, το καντράν έχει μετρητές χρονογράφου για τα δέκατα του δευτερολέπτου και μετρητές 30 λεπτών σχεδιασμένους για εύκολη ανάγνωση. Το ρολόι είναι αδιάβροχο στα 100 μέτρα.

Προς το παρόν υπάρχουν δύο διαθέσιμες εκδόσεις: Endurance Pro IRONMAN και Endurance Pro IRONMAN Finisher. H πρώτη έρχεται με ένα κόκκινο καντράν με μαύρη εσωτερική στεφάνη, κόκκινο λουράκι από καουτσούκ και τοκά διπλού τύπου από Breitlight®. Διαθέτει μάλιστα μια μοναδική επιγραφή IRONMAN αντί για την επιγραφή Breitling. Το δεύτερο με το μαύρο χρώμα και τα στοιχεία από χρυσό, απευθύνεται αποκλειστικά σε αθλητές που έχουν ολοκληρώσει έναν αγώνα IRONMAN. Αυτή η έκδοση θα διατίθεται μόνο μέσω της IRONMAN και η πλάτη της κάσας διαθέτει ειδική εγχάραξη IRONMAN Finisher Series.

Το πρωτότυπο Endurance Pro εμπνεύστηκε από το Breitling Sprint, ένα πολύχρωμο και εντυπωσιακά ελαφρύ ρολόι από τη δεκαετία του 1970. Το παλμόμετρο του το έκανε ιδανικό για αθλητές που ήθελαν να παρακολουθούν τους καρδιακούς παλμούς τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μάρκα IRONMAN και την παγκόσμια σειρά εκδηλώσεων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.ironman.com.