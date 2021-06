Ανακοινώνεται το πρώτο παγκοσμίως International Olympic Academy Golf Course

H Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και η Costa Navarino, παρουσίασαν σήμερα, σε μια διαδικτυακή εκδήλωση, το πρώτο παγκοσμίως International Olympic Academy Golf Course. Η ονομασία του νέου γηπέδου γκολφ, το οποίο βρίσκεται στο Navarino Hills της Costa Navarino, συμβολίζει τη σχέση του αθλήματος με τον Ολυμπισμό, καθώς πρόκειται για τις πλησιέστερες εγκαταστάσεις γκολφ στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, την Αρχαία Ολυμπία.

Η σημερινή ανακοίνωση -στο πλαίσιο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας- έρχεται σε μια κομβική στιγμή για την ολοένα αυξανόμενη αναγνωρισιμότητα του γκολφ. Η επανένταξή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016, αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία του αθλήματος, ενώ αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον και φέτος στο Τόκιο.

H νέα συνεργασία μεταξύ της Δ.Ο.Α. και της Costa Navarino, με τη σημαντική συμβολή της Ε.Ο.Ε., έχει ως στόχο να αναδείξει περαιτέρω τις αρχές και τις αξίες του Ολυμπισμού, καθώς και να προωθήσει την Ολυμπιακή παιδεία μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων τόσο στην Costa Navarino όσο και στις εγκαταστάσεις της Δ.Ο.Α. στην Αρχαία Ολυμπία, διαδραματίζοντας παράλληλα σημαντικό ρόλο στην προώθηση του γκολφ σε ένα ολοένα αυξανόμενο παγκόσμιο κοινό. Η ονομασία του νέου International Olympic Academy Golf Course θα αντανακλά τις κοινές αξίες της Δ.Ο.Α., της Ε.Ο.Ε. και της Costa Navarino για την ανάπτυξη, την εκπαίδευση, τη βιωσιμότητα και την προσωπική ευημερία. Πρόκειται για ένα εκ των δύο γηπέδων 18 οπών στο Navarino Hills, τα οποία έχει σχεδιάσει ο δύο φορές νικητής Masters José María Olazábal και θα λειτουργήσουν στις αρχές του 2022.

Στη σημερινή παρουσίαση την οποία συντόνισε ο κ. David Jones από το Sky Sports, συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ελληνική Ομοσπονδία Γκολφ και την Costa Navarino, με ειδικούς ομιλητές τον κ. José María Olazábal και την κα. Suzann Pettersen, GEO Sustainable Golf Champion (η οποία συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο και είναι 15 φορές νικήτρια του LPGA Tour). Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγινε ζωντανή σύνδεση με το νέο γήπεδο και τον Γενικό Διευθυντή Costa Navarino Golf, κ. Nuno Sepulveda. Μαζί του ήταν μέλη της Costa Navarino Junior Golf Academy, που αντιπροσωπεύουν το μέλλον του αθλήματος.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και μέλος της ΔΟΕ, κ. Σπύρος Καπράλος, ανέφερε σχετικά: «Ανακοινώνουμε σήμερα, Ολυμπιακή Ημέρα, μία ημέρα ορόσημο για τον αθλητισμό και τον Ολυμπισμό, τη συνεργασία της ΕΟΕ με τη ΔΟΑ και την Costa Navarino για τη δημιουργία του πρώτου παγκοσμίως International Olympic Academy Golf Course. Στέλνουμε έτσι, μέσω της προώθησης του γκολφ, ενός αθλήματος που δεν έχει ηλικιακά όρια, ένα μήνυμα σε όλους, ότι μπορούμε και πρέπει να βάλουμε τον αθλητισμό στη ζωή μας».

O Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, κ. Ισίδωρος Κούβελος, σημείωσε: «Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας θα επιβεβαιώσει το γεγονός ότι η Ολυμπιακή Παιδεία μέσα από την οποία οι Νέοι έρχονται σε επαφή με τον Ολυμπισμό, δεν περιορίζεται στα παραδοσιακά μέσα αλλά επίσης επεκτείνεται σε νέες μεθόδους προσέγγισης που οδηγούν με τη σειρά τους σε καινοτόμα μονοπάτια για περαιτέρω ανάπτυξη».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ, κ. Θωμάς Τόκας, δήλωσε: «Η επανένταξη του γκολφ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αποτέλεσε μια πολύ σημαντική στιγμή για το άθλημα, το οποίο παίζεται σε 207 χώρες ανά τον κόσμο. Το νέο International Olympic Academy Golf Course θα ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη του αθλήματος και θα προσελκύσει νέες γενιές. Θα ήθελα να συγχαρώ την Δ.Ο.Α. και την Costa Navarino για αυτήν την πρωτοποριακή συνεργασία».

Ο κ. Tomas Nemec, Πρόεδρος της Consillium SA (συνιδρυτές του Navarino Hills), επισήμανε: «Μας δίνει μεγάλη χαρά το γεγονός ότι μέσω του International Olympic Academy Golf Course, θα συμβάλουμε σε αυτό που αντιπροσωπεύει το Ολυμπιακό Πνεύμα για τους παίκτες γκολφ κάθε ηλικίας. Το όραμά μας για το Navarino Hills ήταν να δημιουργήσουμε ένα ιδανικό περιβάλλον για γκολφ σε αυτήν την υπέροχη τοποθεσία στη Μεσσηνία, καθώς και εγκαταστάσεις που αντανακλούν τη δέσμευση της Costa Navarino στην αειφόρο ανάπτυξη».

Ο κ. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, Πρόεδρος της ΤΕΜΕΣ Α.Ε., σημείωσε σχετικά: «Μας τιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι το νέο γήπεδο θα συμβάλει στην ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ αθλητισμού και εκπαίδευσης και θα μεταδίδει τις αρχές του Ολυμπιακού Κινήματος. Στόχος μας είναι, μέσα από την περαιτέρω ανάπτυξη της Costa Navarino, να συνεχίσουμε να έχουμε θετικό αποτύπωμα στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε, και να καθιερώσουμε έναν αθλητικό και γκολφικό προορισμό υψηλών προδιαγραφών, που θα προσελκύει τα διεθνή κοινά».

Ο σχεδιαστής των γηπέδων στο Navarino Hills, κ. José María Olazábal, επισήμανε: «Νιώθω ιδιαίτερη τιμή που μου δόθηκε η ευκαιρία να σχεδιάσω το πρώτο International Olympic Academy Golf Course, στο Navarino Hills. Πιστεύω πολύ στην ανάπτυξη του αθλήματος και νιώθω υπερήφανος, καθώς οι μελλοντικές γενιές παικτών του γκολφ θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τις Ολυμπιακές αξίες, μέσω αυτών των εξαιρετικών εγκαταστάσεων».

Η κα. Suzann Pettersen, GEO Sustainable Golf Champion, τόνισε: «Η εμπειρία της συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2016 ήταν μια μοναδική στιγμή. Πιστεύω πως η δημιουργία του πρώτου International Olympic Academy Golf Course αποτελεί μια σπουδαία στιγμή για το άθλημα, καθώς συμβάλει σε μια αισιόδοξη και βιώσιμη προοπτική για τις μελλοντικές γενιές.”

Τα δύο νέα γήπεδα στο Navarino Hills, που αναδείχθηκε πρόσφατα ως ‘World’s Best New Golf Development’ στα βραβεία World Golf Awards 2020, εκτείνονται σε 1.250 στρέμματα, σε μία μαγευτική τοποθεσία με πανοραμική θέα στον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου και το Ιόνιο Πέλαγος. Στο πλαίσιο του 5ου διεθνούς τουρνουά Messinia Pro-Am το οποίο θα διεξαχθεί στις 24-27 Νοεμβρίου 2021, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν στο International Olympic Academy Golf Course για πρώτη φορά.

Με την επίσημη λειτουργία των 2 νέων γηπέδων για το ευρύ κοινό την άνοιξη του 2022, η Costa Navarino θα προσφέρει στους επισκέπτες της 4 signature γήπεδα γκολφ 18 οπών, τα οποία βρίσκονται σε ανώτατη απόσταση 13 χιλιομέτρων μεταξύ τους, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς γκολφ στην Ευρώπη.