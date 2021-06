Ο Αθλητικός Τουρισμός επανέρχεται!

Το ιστορικότερο κολυμβητικό γεγονός στην Ελλάδα, του Αυθεντικού Μαραθωνίου Κολύμβησης, που πέρσι άνοιξε τον δρόμο για ασφαλείς διοργανώσεις αθλητικού τουρισμού, επιστρέφει και φέτος με όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα και θα διεξαχθεί με απόλυτη ασφάλεια, στις 2-4 Ιουλίου 2021, στο Πευκί Ευβοίας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού.

Γιαννιώτης, Manyoki, Fitzgerald δίνουν το παρών στην ιστορική διοργάνωση

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης θα συγκεντρώσει για ακόμα μία χρονιά σπουδαία ονόματα της μαραθώνιας κολύμβησης. Πιο συγκεκριμένα οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν παρουσία του αργυρού Ολυμπιονίκη, παγκόσμιου πρωταθλητή και μέλος του International Marathon Swimming Hall of Fame, Σπύρου Γιαννιώτη. Στη διοργάνωση θα λάβουν μέρος για πρώτη φορά, ο Ούγγρος κάτοχος του Oceans Seven και μέλος του International Marathon Swimming Hall of Fame, Attila Manyoki, ο Αμερικανός παγκόσμιος πρωταθλητής ice swimming που έχει κολυμπήσει στον Αρκτικό Κύκλο, αλλά και γρηγορότερος κολυμβητής στον κόσμο στην κατηγορία του, Quinn Fitzgerald και ο πρωταθλητής Ευρώπης Γιώργος Αρνιακός. Η λίστα των Ελλήνων συμμετεχόντων εμπλουτίζεται από μέλη της εθνικής ομάδας κολύμβησης όπως οι Δημήτρης Νέγρης, Στελλίνα Απλαντή και Ηλέκτρα Λεμπλ.

Η αυθεντική διαδρομή των 14χλμ. «Σκυλλίας & Ύδνα»

Η ιστορική στιγμή έφτασε. Την Παρασκευή 2 Ιουλίου το πρωί, 4 κορυφαίοι αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα επιχειρήσουν να αναβιώσουν τον άθλο του Σκυλλία και της Ύδνας, των πρώτων δηλαδή κολυμβητών υπεραποστάσεων, σύμφωνα με τον Πατέρα της Ιστορίας, Ηρόδοτο, που βοηθήσαν τις ελληνικές δυνάμεις στην ιστορική ναυμαχία του Αρτεμισίου εναντίον του περσικού στόλου, το 480 π.Χ. Οι κολυμβητές που θα επιχειρήσουν να καλύψουν την αυθεντική μαραθώνια διαδρομή των 14χλμ. είναι ο Attila Manyoki, η παγκόσμια πρωταθλήτρια open water masters και περσινή νικήτρια στα 10χλμ, Βίκυ Κουβέλη, η τρεις φορές πρωταθλήτρια Ελλάδος, που έχει διασχίσει 2 φορές τη Μάγχη, Σοφία Ψιλόλιγνου και ο μαραθώνιος κολυμβητής της Μάγχης, Γιάννης Κωτσιόπουλος.

Το πρόγραμμα του Αυθεντικού Μαραθωνίου Κολύμβησης

Το Σάββατο 3 Ιουλίου στις 11:30 το πρωί, η δράση θα ξεκινήσει με τον νέο αγώνα κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης των 5χλμ, στις 14:00 θα ακολουθήσει η εκκίνηση του 1.5χλμ και το πρόγραμμα της ημέρας θα κλείσει με τον αγώνα 3χλμ στις 15:30. Οι κολυμβητές θα κινηθούν εντός των τετράγωνων και τριγωνικών αντίστοιχα διαδρομών που έχουν σχεδιαστεί με σημείο εκκίνησης και τερματισμού την παραλία Πευκί. Την Κυριακή 4 Ιουλίου, η διοργάνωση θα κορυφωθεί με τη μαραθώνια κολυμβητική διαδρομή των 10χλμ. Οι κολυμβητές όπως και οι συνοδοί του συγκεκριμένου αγώνα θα επιβιβαστούν στην προβλήτα της παραλίας Πευκί, στις 06:30 το πρωί, για να γίνει η μεταφορά τους με σκάφος, αμέσως μετά, στις 07:00, στο σημείο εκκίνησης. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 08:00 με σημείο τερματισμού την παραλία Πευκί. Παράλληλα, στις 09:00 το πρωί, θα διεξαχθεί ο παιδικός αγώνας 800μ. Την προθέρμανση των αθλητών θα αναλάβει η καθηγήτρια φυσικής αγωγής, Μάντη Περσάκη. Δείτε εδώ το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης: https://bit.ly/3j1uzFF

Οι ιστορικές διαδρομές

Όλες οι διαδρομές του Αυθεντικού Μαραθωνίου Κολύμβησης έχουν σχεδιαστεί από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό της Εθνικής Ομάδας Κολύμβησης και τεχνικό διευθυντή του αγώνα, με Ολυμπιακές & παγκόσμιες διακρίσεις στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης, κ. Νίκο Γέμελο. Δείτε εδώ τις ιστορικές διαδρομές: https://bit.ly/3xCg3bz

Συμβολικές δράσεις τιμούν την ιστορία της μαραθώνιας κολύμβησης

Την Παρασκευή 2 Ιουλίου το απόγευμα, ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης, τιμώντας την ιστορία του τόπου, θα πραγματοποιήσει συμβολική εκδήλωση στον αρχαίο οικισμό του χωριού Αρτεμισίου, όπου βρίσκεται η Μαυροελιά του Αρτεμισίου ή Ελιά Μαυρομανδήλα. Πρόκειται για ένα μνημείο της φύσης και της τοπικής ιστορίας, μία από τις παλιότερες ελιές του κόσμου, που έχει χρονολογηθεί άνω των 2.500 ετών. Στους νικητές των διαδρομών των αγώνων θα απονεμηθεί συμβολικά από ένα κλαδί της Μαυροελιάς.

Παράλληλα, οι δράσεις θα περιλαμβάνουν για πρώτη φορά την παρουσία της Εθιμοτυπίας Μουσικής με τη συμμετοχή της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού, συνδέοντας την ιστορική Ναυμαχία του Αρτεμισίου με το σήμερα και τιμώντας τον ναυτικό άθλο. Μάλιστα, το Σάββατο 3 Ιουλίου, στις 21:30 το βράδυ, το Τμήμα Μουσικής του Πολεμικού Ναυτικού θα πραγματοποιήσει μουσική συναυλία προς τιμή της Ναυμαχίας Αρτεμισίου και του Αυθεντικού Μαραθωνίου Κολύμβησης.

Εμπνέουμε τις νέες γενιές για την προστασία του περιβάλλοντος

Με σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον και με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου στην προσπάθεια για επίτευξη μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης θα έχει φέτος ως Συνεργάτη Βιωσιμότητας την π3. Οι περιβαλλοντικές ενέργειες της διοργάνωσης θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 2 Ιουλίου το πρωί, με τον καθαρισμό της παραλίας στο Πευκί. Θα ακολουθήσουν επιπλέον δράσεις, κατά τη διάρκεια του τριημέρου που στόχο θα έχουν την ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού για την υιοθέτηση μιας φιλικής προς το περιβάλλον στάσης από όλους.

Αυστηρή Εφαρμογή Υγειονομικού Πρωτοκόλλου

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης που διακρίθηκε πρόσφατα στα Tourism Awards με Silver βραβείο για τη στρατηγική που ακολούθησε για την «Προστασία του φιλοξενούμενου - Προστασία του προσωπικού» κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19, θα πραγματοποιηθεί και φέτος σύμφωνα με τους κανονισμούς της FINA και το υγειονομικό πρωτόκολλο που έχει την έγκριση της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το οποίο έχει θεσπίσει η πολύπειρη ομάδα της ActiveMedia Group, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας των αθλητών και των παρευρισκομένων. Δείτε το εδώ: https://bit.ly/3gOGF2b

Τι πρέπει να φέρουν μαζί τους οι συμμετέχοντες στους αγώνες

Όλοι οι συμμετέχοντες για να μπορέσουν να εισέλθουν στον χώρο της διοργάνωσης θα πρέπει υποχρεωτικά́ να έχουν υποβληθεί σε self-test ή rapid test εντός 24 ωρών ή εναλλακτικά να έχουν κάνει μοριακό́ PCR test κατά του Covid–19 εντός 48 ωρών πριν την έναρξη του αγώνα τους και να προσκομίσουν βεβαίωση του αρνητικού αποτελέσματος. Οι δηλώσεις των αποτελεσμάτων των self-test για Covid-19 γίνονται στη σελίδα: https://self-testing.gov.gr/. Αν υπάρχουν διαδοχικές μέρες αγώνων για κάποιον συμμετέχοντα, συστήνεται να κάνουν 1 τεστ πριν τον πρώτο αγώνα. Επίσης, οι κολυμβητές θα χρειαστεί να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση καρδιολόγου που να έχει εκδοθεί έως και 2 μήνες πριν τη διοργάνωση. Εξαιρούνται οι αθλητές της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας που θα πρέπει να έχουν μαζί τους το αντίστοιχο δελτίο υγείας. Δείτε εδώ τους γενικούς όρους και κανονισμούς που οφείλουν να γνωρίζουν όλοι οι συμμετέχοντες: https://bit.ly/3gKRDH2

Κάντε την εγγραφή σας & αποκτήστε τα πλουσιότερα πακέτα συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες θα κολυμπήσουν με ασφάλεια στις εντυπωσιακές διαδρομές των 10χλμ (πάνω από τα ναυάγια της Ναυμαχίας του Αρτεμισίου του 480 π.Χ.), των 3χλμ, του 1.5χλμ καθώς και στη νέα, μοναδική διαδρομή των 5χλμ. Αντίστοιχα, οι μικρότεροι φίλοι της θάλασσας θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις κολυμβητικές τους γνώσεις στον παιδικό αγώνα των 800μ. Οι εγγραφές στον παιδικό αγώνα 800μ είναι δωρεάν. Επίσης, η διοργάνωση προσφέρει ειδική έκπτωση και στις ομαδικές εγγραφές άνω των 10 ατόμων. Όλοι οι δημότες Ιστιαίας-Αιδηψού έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος δωρεάν στις διαδρομές των 5χλμ, 3χλμ και 1.5χλμ καθώς φυσικά και στον παιδικό αγώνα των 800μ.

Κάντε τώρα την εγγραφή σας εδώ: https://bit.ly/379LY8f

Προσφορά: Στις 2 διανυκτερεύσεις η 3η δώρο!

Δείτε τα πακέτα φιλοξενίας στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης, συνεργάζεται ήδη με περισσότερα από 35 ξενοδοχεία της περιοχής, που προσφέρουν στις 2 διανυκτερεύσεις την 3η δώρο, με στόχο την τόνωση του αθλητικού τουρισμού της Βόρειας Εύβοιας και την ενίσχυση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Οι χορηγοί φιλοξενίας, που υποστηρίζουν μέχρι στιγμής τη διοργάνωση είναι οι: Maria Louiza Apartments, Altamar Hotel, Villa Anastasia, Ellaeon Throesma, Kochili Apartments, Pefki Seascape Rooms, Hydna Studios, Aktaion Hotel, Arethousa Hotel, Galini Hotel Edipsos, Island, Ilios Studios, Irene Studios, Meliti Studios, Mirtia Hotel, Prigkipessa Studios, Aenaon Studios, Aidipsos Hotel, Alex Spa Hotel, Anesis, Apolonio, Artemis Rooms Pefki, Artemision Hotel, Asimina Rooms, Avli, Evia Dream, Galini Hotel Pefki, Kerasiotis Apartments, Konstantinos Hotel, Lito Hotel, Maria Studios, Melikari Studios, Oversea Rooms & Villas, Posidonio Studios, Rodon Hotel, Sunset Pefki, Thalassa Hotel, Vasiliki Studios, Viki Studios.

Δείτε εδώ τα ειδικά πακέτα φιλοξενίας: https://bit.ly/3wSjsTp

Οι συμμετέχοντες και ενδιαφερόμενοι επισκέπτες μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ειδικές τιμές διαμονής και τη δυνατότητα late check out ανακαλύπτοντας τα πανέμορφα καταλύματα στις περιοχές Πευκί, Λουτρά Αιδηψού, Αρτεμίσιο, Ιστιαία, Κανατάδικα, Νέο Πύργο, Ωρεούς και Αγιόκαμπο.

Προσφορές από την κορυφαία ελληνική εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων Avance

Η κορυφαία ελληνική εταιρεία ενοικίασης Avance, ως Official Car Rental Partner του Αυθεντικού Μαραθωνίου Κολύμβησης, δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να κάνουν την κράτησή τους, για όποιο όχημα επιλέξουν για τις μετακινήσεις τους στη Βόρεια Εύβοια, κατά την περίοδο της διοργάνωσης, με έκπτωση 15% επί του επίσημου καταλόγου. Σε ότι αφορά τις κρατήσεις, οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να στείλουν το email τους στο reserv(at)avance.gr

Επίσημοι Χορηγοί της διοργάνωσης είναι οι NP Ασφαλιστική και Philosofish.

Official Water είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Official Clothing Partner της διοργάνωσης είναι η Luanvi.

Official Car Rental Partner είναι η Avance.

Security Partner είναι η Target Security.

Partners της διοργάνωσης είναι οι Τυροκομείο Σχορετσανίτη, Nivea Sun, Syconia, Ε. & Δ. Κόντος Α.Ε., Almanda και Κτήμα Norman.

Athletic Partners του Αυθεντικού Μαραθωνίου Κολύμβησης είναι οι Λέανδρος, Swimmingclub.gr, LA Elite Fitness, ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ και Kallithea Open Water Team.

Premium Media Partner είναι η Liquid Media.

Συνεργάτης Βιωσιμότητας είναι η π3.

Αρωγοί της διοργάνωσης είναι οι Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με το Περιφερειακό Τμήμα Χαλκίδας, Super Market Ανδρέου και Μελίρρυτον.

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης θα πραγματοποιηθεί με την άδεια της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Στερεάς Ελλάδας, υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Ο αγώνας αποτελεί διοργάνωση του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον Οργανισμό Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας. Το Sports Production έχει αναλάβει η ActiveMedia Group. Η διοργάνωση αποτελεί μέλος της παγκόσμιας κολυμβητικής κοινότητας αγώνων του Global Swim Series (GSS).

Μοιραστείτε και εσείς τις συναρπαστικές στιγμές και αναμνήσεις σας από τον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού και τη διοργάνωση κάνοντας χρήση του επίσημου hashtag #authenticmarathonswim

Από την περσινή συμβολική εκδήλωση στη Μαυροελιά του Αρτεμισίου ή Ελιά Μαυρομανδήλα (photo by Angelos Zymaras @ Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης)

H Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού θα συνδέσει την ιστορική Ναυμαχία του Αρτεμισίου με το σήμερα, τιμώντας τον ναυτικό άθλο (photo by Hellenic Navy Music Band)

Εναέρια λήψη από τον αρχαίο οικισμό του χωριού Αρτεμισίου, όπου βρίσκεται η Μαυροελιά του Αρτεμισίου ή Ελιά Μαυρομανδήλα (photo by Dimitris Andritsos Photography @ Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης)