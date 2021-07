Zagori Mountain Running: Ο μεγαλύτερος αγώνας ορεινού τρεξίματος στις 23-25 Ιουλίου 2021

Η ιστορία του ορεινού τρεξίματος ξεκινάει και γράφεται στον «τόπο πίσω από το βουνό». 11 χρόνια πριν το Zagori Mountain Running, έκανε τα πρώτα του βήματα μεταφέροντας σταδιακά τις μοναδικές πολιτιστικές και αθλητικές εικόνες του Ζαγορίου και ολόκληρης της Ηπείρου σε όλο τον κόσμο. Στις 23-25 Ιουλίου 2021, το Ζαγόρι αναγεννιέται με το επετειακό Zagori Mountain Running που κλείνει τα 10 χρόνια αγώνων του και επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ με πολλές εκπλήξεις.

Το Ζagori Mountain Running, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της πολιτισμικής αρμονίας της Ηπείρου, που συνδέει την ξεχωριστή γεωγραφική, ιστορική και αρχιτεκτονική ενότητα του Ζαγορίου και αναδεικνύει τα 46 χωριά, με το ιδιαίτερο φυσικό τους κάλλος και φυσικά τον ζεστό χαρακτήρα των ανθρώπων που το έχουν αγκαλιάσει μέχρι σήμερα.

4 αγώνες – 2 ολοκαίνουριες διαδρομές

Το Zagori Mountain Running είναι μια διοργάνωση πολλών ταχυτήτων που καλύπτει τόσο τις ανάγκες των πιο απαιτητικών δρομέων ορεινού τρεξίματος όσο και εκείνων των αθλητών που δοκιμάζουν ερασιτεχνικά τις δυνάμεις τους, συνδυάζοντας την άθληση με την ψυχαγωγία. Η φετινή επετειακή έκδοση περιλαμβάνει τις γνωστές και παραδοσιακές διαδρομές TeRA 80km και Marathon 44+ καθώς και δύο ολοκαίνουριες διαδρομές αυτές των Half Marathon 21km και Entry Race 10km με σημείο εκκίνησης και τερματισμού στο Τσεπέλοβο.

Με σεβασμό στον τόπο και το περιβάλλον

Η οργανωτική επιτροπή του αγώνα σεβόμενη κάθε χρόνο τον μοναδικό τόπο στον οποίο διεξάγεται ο αγώνας, που αποτελεί μέρος της πολιτισμικής κληρονομιάς του Ζαγορίου που το επισκέπτονται εκατοντάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο, φροντίζει για τη συντήρηση των μονοπατιών του αγώνα και για τη διατήρηση του μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Στις φετινές καινοτομίες του Zagori Mountain Running έρχεται να προστεθεί και το συλλεκτικό BUFF του αγώνα. Η Fifth Element ως χορηγός της διοργάνωσης που αντιπροσωπεύει τις κορυφαίες εταιρείες outdoor ειδών και αποτελεί το απόλυτα εξειδικευμένο κατάστημα αθλητικών δραστηριοτήτων διαθέτει αποκλειστικά για αγορά το συλλεκτικό BUFF του Zagori Mountain Running 2021. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στο έργο για την προστασία και διατήρηση της μοναδικής βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Βίκου - Αώου.

Sold Out Εγγραφών

Η αγάπη του κόσμου για τον αγώνα που διαφημίζει και προωθεί το ορεινό τρέξιμο σε όλο τον κόσμο είναι πραγματικά πρωτόγνωρη. Οι εγγραφές του Zagori Mountain Running, όπως αναμενόταν έκλεισαν με πολύ μεγάλη ανταπόκριση, γεγονός που αποδεικνύει πως πρόκειται για τον μεγαλύτερο αγώνα ορεινού τρεξίματος της Ελλάδας. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί με βάση το αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο που έχει λάβει την έγκριση της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Σε επικοινωνία πάντα με τους αρμόδιους φορείς (βάσει της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας), οι εγγραφές για το 10ο επετειακό Zagori Mountain Running θα ανοίξουν ξανά για δύο μέρες, από την Παρασκευή 09/07/21 στις 09:00 έως και την Κυριακή 11/07/21 στις 21:00, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όσους αθλητές δεν πρόλαβαν να δηλώσουν συμμετοχή!

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες

Με βάση τα ισχύοντα μέτρα, στην παρούσα χρονική περίοδο, όλοι οι συμμετέχοντες για να μπορέσουν να εισέλθουν στον χώρο της διοργάνωσης μπορούν να προσκομίσουν Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid–19. Εναλλακτικά, θα πρέπει υποχρεωτικά́ να έχουν κάνει rapid test ή μοριακό́ PCR test κατά του Covid–19 εντός 48 ωρών πριν την έναρξη του αγώνα τους και να προσκομίσουν βεβαίωση του αρνητικού́ αποτελέσματος. Εξαιρούνται όσοι προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης με ισχύ 2 έως και 9 μήνες μετά τη νόσηση. Τέλος, αν υπάρχουν διαδοχικές μέρες αγώνων για κάποιον συμμετέχοντα, συστήνεται να κάνουν 1 τεστ πριν τον πρώτο αγώνα.

Ο παιδικός αγώνας ΖΑΓΟΡΑΚΙ 1χλμ.

Με τη δροσιά και ενυδάτωση που προσφέρει το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ, επιστρέφει και ο αγαπημένος αγώνας των παιδιών. Το ΖΑΓΟΡΑΚΙ, ο παιδικός αγώνας τρεξίματος απόστασης 1 χλμ., θα πραγματοποιηθεί φέτος στο χωριό Τσεπέλοβο, το απόγευμα του Σαββάτου 24 Ιουλίου 2021. Στόχος του είναι η επαφή των παιδιών με το τρέξιμο στη φύση μέσα από μία ψυχαγωγική δραστηριότητα που αναδεικνύει τις αξίες του αθλητισμού. Για τον παιδικό αγώνα 1χλμ. δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά 3 έως 12 ετών. Σε κάθε παιδί θα απονεμηθεί αναμνηστικό μετάλλιο και συλλεκτικό τεχνικό μπλουζάκι. Η συμμετοχή των παιδιών είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης θα προσφέρει την απαραίτητη ενυδάτωση και αναζωογόνηση σε όλους τους αθλητές, στις νέες βιώσιμες GO GREEN φιάλες από 30% r-PET. Με το μήνυμα «δεν χρειάζονται κανόνες για να κάνουμε τη σωστή κίνηση, αρκεί η συνείδησή μας», αποκτάμε περιβαλλοντική συνείδηση και ανακυκλώνουμε τις φιάλες μας στους ειδικούς κάδους και στο κινητό περίπτερο ανακύκλωσης με φωτοβολταϊκά που θα βρίσκεται στο χώρο της διοργάνωσης, καθώς όλα τα υλικά συσκευασίας ΖΑΓΟΡΙ είναι 100% ανακυκλώσιμα.

Δοκιμάστε την επαναστατική τεχνολογία VECTIV της The North Face

Σε μια χρονιά ορόσημο για την ιστορία της The North Face στην κατηγορία των υποδημάτων, η κορυφαία εταιρεία outdoor ένδυσης και εξοπλισμού The North Face, παραμένοντας πάντα πιστή στις αρχές της, έρχεται να αναδείξει για ακόμα μία φορά την αξία της άθλησης και τα οφέλη της άσκησης και της εξερεύνησης, όπως άλλωστε αναφέρει και το μήνυμα της “Never Stop Exploring”. Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την πρωτοποριακή τεχνολογία της σειράς VECTIV που με το μότο “Power Further” μετατρέπει την ενέργεια σε ορμή και δίνει ώθηση σε όλους τους νέους αθλητές. Επίσης, η εταιρεία επιφυλάσσει αρκετές παράλληλες δράσεις και εκπλήξεις που θα εμπλουτίσουν το πρόγραμμα των αγώνων. Μεταξύ άλλων οι νέοι εξερευνητές θα μπορέσουν να ανακαλύψουν και να γίνουν ένα με τη φύση στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο Camping by The North Face. Παράλληλα, τους μικρούς explorers θα αναμένει ο μοναδικός τοίχος αναρρίχησης της The North Face, ενώ το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και ομιλίες από έμπειρους outdoor explorers.

Συλλεκτικό βραχιολάκι για καλό σκοπό

Το Zagori Mountain Running αποτελεί έναν αγώνα που μέσα από τις αξίες και αρχές που το διέπουν όλα αυτά τα χρόνια έχει ως στόχο τη συνεισφορά και τη συμβολή στο κοινωνικό σύνολο. Έτσι και φέτος, η διοργάνωση έχει ετοιμάσει το συλλεκτικό/επετειακό βραχιολάκι του Zagori Mountain Running, μαζί με το οικολογικό μήνυμα που φέρει κάθε χρονιά “Respect the Mountains” και το οποίο ταυτίζεται με την όλη φιλοσοφία του αγώνα. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να το προμηθευτούν και να συμβάλλουν στο κοινωνικό σύνολο, καθώς όλα τα έσοδα από την πώλησή του θα δοθούν για την ενίσχυση του έργου του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» Ιωαννίνων.

Μεγάλοι Χορηγοί της διοργάνωσης είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ, η The North Face και η Fifth Element.

Επίσημοι Υποστηρικτές της διοργάνωσης είναι οι Hyundai Γκαρτζονίκας, Μουζάκη Β. & ΣΙΑ ΕΕ και Nomad Premium Greek Honey.

Συνδιοργανωτές του Zagori Mountain Running είναι η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Ζαγορίου.