Διάκριση για την Εθνική Ασφαλιστική και για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Σταύρο Κωνσταντά

Με τη διάκριση του μάνατζερ της χρονιάς για το 2021 τιμήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Σταύρος Κωνσταντάς, στο πλαίσιο του Forum επιχειρηματικής αριστείας «Diamonds of the Greek Economy 2021», που διοργάνωσε η εταιρεία New Times Publishing.