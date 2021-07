H ΒΙΑΝΕΞ διακρίθηκε στο θεσμό “Diamonds of the Greek Economy 2021”

Η κορυφαία ελληνική φαρμακοβιομηχανία ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε ξεχώρισε και φέτος στις καταξιωμένες επιχειρηματικές διακρίσεις “Diamonds of the Greek Economy 2021”, έναν θεσμό που διοργανώνεται από την εταιρεία New Times Publishing και στοχεύει να αναδείξει τις δυναμικότερες ελληνικές επιχειρήσεις μετά από ενδελεχή αξιολόγηση συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων.