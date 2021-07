Βραβείο στην ELPEN για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Ειδικότερα, βραβεύτηκε από την εταιρεία Νew Times Publishing για τη σημαντική αύξηση που πέτυχε στο προσωπικό της το 2020 εν μέσω πανδημίας και δύσκολων συνθηκών για την αγορά εργασίας. Η απονομή της σχετικής τιμητικής διάκρισης έγινε στο πλαίσιο της εκδήλωσης επιχειρηματικής αριστείας «Diamonds of The Greek Economy 2021», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021 στην Αθήνα παρουσία επιχειρηματιών, στελεχών ελληνικών επιχειρήσεων, εκπροσώπων της Πολιτείας και θεσμικών συλλογικών φορέων.



Το 2020, παρά τις δυσκολίες που επέφερε η υγειονομική κρίση, η ELPEN όχι μόνο στήριξε τους ανθρώπους της εν μέσω πανδημίας, αλλά κατάφερε να αυξήσει το προσωπικό της κατά 10%. Με 1.100 εργαζόμενους σε επίπεδο ομίλου, το 2021 βρίσκει την εταιρεία σε διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τη στελέχωση των 2 επενδύσεών της, που αφορούν στο νέο εργοστάσιο παραγωγής φαρμάκων και στο νέο Ινστιτούτο Έρευνας και Καινοτομίας.



Με αυτές τις δύο επενδύσεις η ELPEN αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το αποτύπωμά της στον τομέα της απασχόλησης με επιπλέον 250 νέες θέσεις εργασίας και μάλιστα για εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Αποτελώντας ανάχωμα στο brain drain και συμβάλλοντας ενεργά στον επαναπατρισμό των ελλήνων επιστημόνων, η εταιρεία επιβεβαιώνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στις δυνατότητες της χώρας μας και στα «ελληνικά μυαλά».



Τα νέα επενδυτικά σχέδια της ELPEN στοχεύουν στην περαιτέρω τόνωση της εξαγωγικής της δραστηριότητας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, καθώς και στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στην παραγωγή νέων φαρμάκων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.



Αναφερόμενος στη συγκεκριμένη διάκριση της εταιρείας, ο Head of Business Development και Μέλος του Δ.Σ της ELPEN, κ. Λευτέρης Τρύφων ανέφερε «Η εταιρεία μας, μια οικογενειακή φαρμακευτική επιχείρηση, συμπληρώνει φέτος 56 χρόνια ζωής. Το προσωπικό μας ανέρχεται σήμερα στους 1.100 εργαζομένους σε επίπεδο ομίλου, στο όνομα των οποίων λαμβάνουμε το συγκεκριμένο βραβείο. Οι άνθρωποί μας αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιό μας και τον πιο κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία μας. Ιδιαίτερα περήφανους μας κάνει επίσης το γεγονός, ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης και παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά του φαρμάκου, εμείς δεν καταφέραμε μόνο να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας μας, αλλά και να τις αυξήσουμε σημαντικά. Ειδικότερα, το 2020 κι εν μέσω πανδημίας και μιας γενικότερης αβεβαιότητας που επικράτησε στην αγορά, εμείς καταφέραμε να αυξήσουμε το Ανθρώπινο Δυναμικό μας σε ποσοστό 10%. Οι προσπάθειές μας δεν σταματούν όμως εδώ. Έχουμε σχεδιάσει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πλάνο επενδύσεων πενταετίας ύψους 120 εκ., το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα νέο εργοστάσιο παραγωγής φαρμάκων στην Κερατέα κι ένα Ινστιτούτο Έρευνας και Καινοτομίας στα Σπάτα. Με αυτές τις επενδύσεις μας δημιουργούμε ένα σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας για επιστήμονες υψηλής κατάρτισης. Επιπλέον, προσελκύουμε στην πατρίδα μας έλληνες επιστήμονες, που κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης αναζητήσανε ένα καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό. Με το βλέμμα μας στραμμένο στην επόμενη μέρα και μαζί με τους ανθρώπους μας θέτουμε ως στόχο τη διατήρησή μας ως εταιρεία "ηγέτης" στην ελληνική αγορά και την περαιτέρω διείσδυσή μας στις χώρες του εξωτερικού. Αντιλαμβανόμαστε την πρόκληση του συγκεκριμένου εγχειρήματος και η βράβευση αυτή μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας.».

Ακολουθήστε το reader.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.