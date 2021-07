Αν είσαι multitasker και στα ψώνια τότε πρέπει να μιλήσουμε για μία νέα πλατφόρμα shopping

«Δεν έχω χρόνο». Αυτές οι τρεις λέξεις επανέρχονται στις κουβέντες μας, όταν η συζήτηση πηγαίνει στα ψώνια. Να θες να αγοράσεις κάτι, είτε για σένα είτε για ένα αγαπημένο σου πρόσωπο, και να το αναβάλλεις λόγω έλλειψης χρόνου. Για κάποιους είναι η πραγματικότητα, για άλλους μία δικαιολογία. Τώρα, όμως, έρχεται μια νέα πλατφόρμα online shopping για προϊόντα ομορφιάς και μόδας, που ανατρέπει τα δεδομένα και κυρίως μας εξασφαλίσει χρόνο. Το NOW φέρνει καινοτόμες υπηρεσίες, οι οποίες μετατρέπουν τις ηλεκτρονικές αγορές σε αληθινή απόλαυση και σε απαλλάσσει από περιττά άγχη.

Εσύ, λοιπόν, που σου αρέσει να έχεις ανοιχτά άπειρα tabs στην οθόνη του υπολογιστή σου για να κάνεις πολλές δουλειές ταυτόχρονα, ήρθε η ώρα να γνωρίσεις το μέλλον του online shopping και να το λατρέψεις. Το multitasking είναι ένα επιθυμητό skill στην αγορά εργασίας, όταν, όμως, μιλάμε για online shopping πράγματα πρέπει να είναι περισσότερο απλά και να τα απολαμβάνουμε. Το NOW θέλει να κάνει το online shopping απλό, αξιόπιστο και διασκεδαστικό. Για το λόγο αυτό λανσάρει μια καινοτόμα υπηρεσία που σού δίνει τη δυνατότητα πολλαπλών αγορών με παράδοση σε μία παραγγελία. Έτσι, δεν χρειάζεται να υπολογίζεις πότε επιτέλους θα λάβεις όλα τα δέματα με τις αγορές σου, διότι θα τις παραλαμβάνεις όλες μαζί σε ένα πακέτο.

Ξέρεις τι ακόμα δεν πρόκειται να σε απασχολήσει ποτέ με τις αγορές μέσω του site του NOW; Ο χρόνος παράδοσης. Για την ακρίβεια το NOW φέρνει το μέλλον σε αυτό τον τομέα. Σε μόλις 120 λεπτά από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, τα αγαπημένα σου προϊόντα θα βρίσκονται στην πόρτα σου. Δεν θα χρειαστεί να σηκώσεις ποτέ ξανά το τηλέφωνο για να ρωτήσεις για την τύχη της παραγγελίας σου, ενώ πλέον μπορείς να κάνεις με αξιοπιστία ακόμα και ψώνια της τελευταίας στιγμής δίχως να προβληματιστείς αν θα φτάσουν σε εσένα έγκαιρα. Μάλιστα, με την υπηρεσία delivery tracking θα λαμβάνεις στοιχεία σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την πορεία της παραγγελίας. Θα γνωρίζεις πού ακριβώς βρίσκεται ο διανομέας, πόσο ακριβώς απέχει από το σημείο παράδοσης, πότε προβλέπεται η άφιξή του εκεί, αν έχει συναντήσει κίνηση στο δρόμο κοκ. Τα ίδια στοιχεία έχει στη διάθεσή του και η επιχείρηση από την οποία έκανες την αγορά σου, έτσι έχετε όλοι την ίδια εικόνα για το status μιας παραγγελίας.

Τα προνόμια όμως των αγορών μέσω του site του NOW δεν σταματούν εδώ. Ίσως να διστάζεις να κάνεις ηλεκτρονικές αγορές επειδή βαριέσαι τα ατελείωτες ανταλλαγές mail ή τα χρονοβόρα τηλεφωνήματα σε περίπτωση που επιθυμείς να αλλάξεις ή να επιστρέψεις ένα προϊόν. Δεν έχεις χρόνο για αυτά και το NOW σε καταλαβαίνει απόλυτα. Για το λόγο αυτό λανσάρει την υπηρεσία αναμονής για την αλλαγή/επιστροφή ενός προϊόντος. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι κάνεις την παραγγελία σου, την παραλαμβάνεις σε 120 λεπτά και ο διανομέας παραμένει στο σημείο για 20 λεπτά, προκειμένου να δοκιμάσεις το προϊόν που έχεις αγοράσει και να αποφασίσεις αν θες να το κρατήσεις ή θες να το αλλάξεις/επιστρέψεις άμεσα και δωρεάν χωρίς να χρειαστεί να στείλεις επιπλέον mail ή να πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Τόσο απλό.

Όσο και αν σε κυνηγούν οι υποχρεώσεις της καθημερινότητας, πλέον το NOW δεν σου αφήνει καμία δικαιολογία. To online shopping γίνεται γρήγορο, εύκολο και αξιόπιστο με την πλατφόρμα του NOW, η οποία προσφέρει μια συνολικά αναβαθμισμένη εμπειρία στον καταναλωτή και σέβεται απόλυτα το πολυτιμότερο περιουσιακό του στοιχείο, τον χρόνο του.