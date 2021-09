Prix Galien Greece 2021: Στον απόηχο της Covid-19 τα φετινά “Νόμπελ” της φαρμακοβιομηχανίας

Η διεθνούς κύρους διοργάνωση, πραγματοποιήθηκε στις 31 Αυγούστου 2021, στο Ζάππειο Μέγαρο (Κεντρικό Αίθριο-Περιστύλιο), αναδεικνύοντας για μια ακόμη χρονιά την καθοριστική σημασία της έρευνας και της καινοτομίας για τη δημόσια υγεία.

«Τα καταφέραμε, γιατί πρωτίστως τα καταφέρατε εσείς: ερευνητές, ιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, φαρμακοβιομηχανία, Πολιτεία και ιδιαίτερα η επιτροπή Covid που δοκιμάζεται σε πρωτόγνωρες συνθήκες, μαζί με το σύστημα υγείας παγκοσμίως. Τα Prix Galien Greece, ο θεσμός που αναδεικνύει και επιβραβεύει την έρευνα και την καινοτομία, οφείλει σήμερα να αναδείξει με τον πιο έντονο τρόπο την άμεση αντίδραση αλλά και επιτυχία των ερευνητών να μας παρέχουν εμβόλια και θεραπείες, σώζοντας τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη», δήλωσε κατά την έναρξη της τελετής η πρόεδρος των Prix Galien Greece, Τζένη Περγιαλιώτου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εξέχουσες προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων η Α.Ε. Πρέσβης των ΗΠΑ Geoffrey Pyatt, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ασημίνα Γκάγκα, ο υφυπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς, ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης, ο υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας Χρήστος Δήμας, η πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση και την Ευρώπη Άννα Διαμαντοπούλου, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας.

Ιδιαίτερα τιμητική ήταν η παρουσία δύο διαπρεπών προσωπικοτήτων του απόδημου Ελληνισμού, των κ.κ. Stelios Papadopoulos και Michel Vounatsos, Chairman και CEO, αντίστοιχα, της Biogen Inc.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος έλαβε τιμητική βράβευση για την Επιτυχή Ψηφιακή Υποστήριξη του Εμβολιαστικού Εγχειρήματος στη χώρα, δήλωσε:

«Είναι ιδιαίτερα τιμητική η βράβευση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το ψηφιακό σύστημα του εμβολιασμού, το οποίο ήταν μία καινοτομία και στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το ψηφιακό σύστημα εμβολιασμού αποτελεί ένα μήνυμα για το τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού, συνολικά στο Δημόσιο Τομέα και πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την παροχή υπηρεσιών του κράτους προς τους πολίτες, χρησιμοποιώντας απλές ψηφιακές τεχνολογίες. Στον εμβολιασμό το πετύχαμε, είναι μόνο η αρχή!».

«Περάσαμε παραπάνω από έναν δύσκολο χρόνο με την πανδημία. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι καταφέραμε να έχουμε εμβόλια τόσο νωρίς και μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε τόσο καλά», ανέφερε από την πλευρά της η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα. Η ίδια υπογράμμισε τη σημασία της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας για τη ζωή μας και το μέλλον μας καθώς και της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων, από τους ερευνητές, τις εταιρείες αλλά και τους ασθενείς, τους εθελοντές και τις πολιτικές υγείας. «Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι σε συνεργασία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με υγεία για όλους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στην πανδημία και στο θέμα του εμβολιασμού αναφέρθηκε και ο υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας Χρίστος Δήμας, στέλνοντας το δικό του μήνυμα: «Όση παραπληροφόρηση, όσα ψέματα κι αν κυκλοφορούν, στο τέλος πάντα κερδίζει η επιστήμη και η καινοτομία, που προσφέρουν ουσιαστικές και σημαντικές λύσεις ώστε να επανακτήσουμε όλοι την καθημερινότητά μας».

Οι διακρίσεις

Ακολουθώντας τις εξελίξεις, η φετινή διοργάνωση ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την πανδημία Covid-19, αναδεικνύοντας την καθοριστική συμβολή της φαρμακευτικής έρευνας και καινοτομίας, αλλά και της Πολιτείας, των επιστημόνων και των νοσηλευτών στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης.

Ως εκ τούτου, το Ανθρωπιστικό Βραβείο «Pro Bono Humanum» των Prix Galien Greece 2021, απονεμήθηκε στις 2 επιτροπές για τη διαχείριση της Covid-19, καθώς και στους επικεφαλής ΜΕΘ για τις άοκνες προσπάθειες του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού όλων των νοσοκομείων αναφοράς για τον κορωνοϊό, ως εξής:

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΛΟΙΜΟΓΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Σωτήριος Τσιόδρας, Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ – ΓΝΑ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος

Αλκιβιάδης Βατόπουλος, Καθηγητής Μικροβιολογίας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας ΠΑΔΑ

Παναγιώτης Γαργαλιάνος, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

Ελένη Γιαμαρέλλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Παθολογίας ΕΚΠΑ, Προέδρος Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας

Αχιλλέας Γκίκας, Καθηγητής Εσωτερικής Παθολογίας Μολυσματικών Ασθενειών, Πρόεδρος Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Χαράλαμπος Γώγος, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικού Τμήματος Παν/μίου Πατρών

Γεώργιος Δαΐκος, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων ΕΚΠΑ

Σπυρίδων Ζακυνθινός, Πρώην Πρόεδρος Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας

Θεοκλής Ζαούτης, Καθηγητής Παιδιατρικής & Επιδημιολογίας – University of Pennsylvania – School of Medicine

Ελευθέριος Θηραίος, Διευθυντής Κέντρου Υγείας Βάρης

Παγώνα Λάγιου, Παθολόγος, Καθηγήτρια Υγιεινής & Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόσεδρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας Παν/μίου Harvard, ΗΠΑ

Μάριος Λαζανάς, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης & Αντιμετώπισης του AIDS

Αθανασία Λουρίδα, Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος, Δ/ντρια ΕΣΥ – Α΄ Παιδιατρική Κλινική ΓΝΠ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Γκίκας Μαγιορκίνης, Καθηγητής, Τμήμα Υγιεινής & Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής

Ανάργυρος Μαριόλης, Διευθυντής Κέντρου Υγείας Αρεόπολης

Ανδρέας Μεντής, Διευθυντής Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΕΙ PASTEUR

Συμεών Μεταλλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας – Λοιμωξιολογίας της Α΄ Παθολογικής Κλινικής «ΑΧΕΠΑ»

Βασίλειος-Παντελεήμων Μποζίκας, Καθηγητής Ψυχιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής Δημόσιας Υγείας ΠΑΔΑ (πρώην ΕΣΔΥ)

Βασιλική Παπαευαγγέλου, Καθηγήτρια Γ΄ Παιδιατρικής, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Άννα Παπά-Κονιδάρη, Καθηγήτρια ΑΠΘ, Διευθύντρια Α΄ Εργαστηρίου Μικροβιολογίας, Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αρμποϊών & Αιμορραγικών Πυρετών

Δημήτριος Παρασκευής, Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας - Προληπτικής Ιατρικής, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Γεώργιος Σαρόγλου, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Ανωτάτης Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

Αναστασία (Βάνα)-Βασιλική Σύψα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Σύψας, Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας Λοιμώξεων ΕΚΠΑ

Γεώργιος Τολούμης, Αντιπτέραρχος, Διευθυντής Υγειονομικού ΓΕΕΘΑ εν αποστρατεία

Αθανάσιος Τσακρής, Καθηγητής Μικροβιολογίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚ.Α, Αντιπρύτανης ΕΚΠΑ

Μαρία Τσολιά, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ

Δημήτριος Χατζηγεωργίου, Υποπτέραρχος, Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Υγειονομικού ΓΕΕΘΑ

Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, Καθηγητής Υγιεινής & Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Παν/μιο Θεσσαλίας.

Β. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Παναγιώτης Αρκουμανέας, Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)

Κωνσταντίνος Γκογκόσης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημοσίας Υγείας

Βασιλική Καραούλη, Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Κοτσιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας

Νικόλαος Παπαευσταθίου, Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοηθείας (Ε.Κ.Α.Β.)

Δημήτριος Φιλίππου, Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)

Πέρα από τα μέλη των δύο επιτροπών για τη διαχείριση της Covid-19, ξεχωριστά βραβεία απονεμήθηκαν ως εξής:

καθ. Παναγιώτης Πρεζεράκος, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, για τον συντονισμό των δύο επιτροπών για την αντιμετώπιση της Covid-19. Το βραβείο απένειμε η Τζένη Περγιαλιώτου, Πρόεδρος Prix Galien Greece

Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Πρόεδρος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, για τη συμβολή των Ιατρών όλης της χώρας στην αντιμετώπιση της Covid-19. Το βραβείο απένειμε ο Γιώργος-Φαίδωνας Καλομοίρης, Γενικός Διευθυντής της Takeda Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας

Αναστασία Κοτανίδου, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, για τη συμβολή όλων των Iατρών ΜΕΘ στα νοσοκομεία αναφοράς για την Covid-19. Το βραβείο απένειμε η Ελισάβετ Προδρόμου, Γενική Διευθύντρια Bristol Myers Squibb Ελλάδας

Αγγελική Καραΐσκου, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων ΓΝΕ «ΘΡΙΑΣΙΟ», Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων, για τη συμβολή του νοσηλευτικού προσωπικού στην αντιμετώπιση της Covid-19. Το βραβείο απένειμε ο Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Genesis Pharma

Βασιλική Τσιάμπαλη, Στέλεχος της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημοσίας Υγείας, στη γραμματεία των επιτροπών, για τη διαχείριση της πανδημίας της Covid-19. Το βραβείο απένειμε ο Lionel Picard, General Manager Sanofi Genzyme Greece & Cyprus & Country Lead Sanofi Greece & Cyprus

Επίσης, βραβεύτηκαν οι φαρμακευτικές εταιρίες Pfizer Hellas, AstraZeneca, Janssen, Pharmaserve-Lilly και Roche Hellas, που συνεισέφεραν στη δημόσια υγεία με την παραγωγή εμβολίου ή θεραπείας για την Covid-19. Τα βραβεία απένειμαν η αναπλήρωτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα και ο Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας

Τιμής ένεκεν απονεμήθηκε το Ερευνητικό Βραβείο «Galien Scientific Research Award» στον καθηγητή Παιδιατρικής Γεώργιο Χρούσο, για το σπουδαίο ερευνητικό του έργο που τον κατατάσσει στους κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες διεθνώς. «Είμαι ιδιαίτερα τιμημένος και ευγνώμων για το γεγονός ότι φέτος το βραβείο για την επιστημονική έρευνα μου εδόθη, κυρίως χάρη στη δουλειά των 40 χρόνων που έχω κάνει στη μελέτη του στρες και στο πώς αυτό επηρεάζει τους ανθρώπους και την ανθρωπότητα γενικότερα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Χρούσος.

Το βραβείο του «Διαπρεπή Έλληνα Ηγέτη» της παγκόσμιας φαρμακοβιομηχανίας απονεμήθηκε από την Α.Ε. Πρέσβη των ΗΠΑ Geoffrey Pyatt, στους σπουδαίους Έλληνες του απόδημου ελληνισμού, κ.κ. Stelios Papadopoulos και Michel Vounatsos, Chairman και CEO αντίστοιχα της Biogen Inc.

«Οπωσδήποτε έχω πάρει και άλλες διακρίσεις στην καριέρα μου, αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται με μια διάκριση που έρχεται από την πατρίδα σου», ανέφερε ο Dr. Stelios Papadopoulos, υπογραμμίζοντας ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που λαμβάνει μια ιδιαίτερη διάκριση στην Ελλάδα.

«Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη της Ελλάδας στον τομέα των Επιστημών Υγείας», ανέφερε από την πλευρά του ο Dr. Michel Vounatsos, εξαίροντας την διοργάνωση και ευχαριστώντας για τη διάκρισή του.

To νεοσύστατο βραβείο της «Τιμώμενης Εταιρίας» απονεμήθηκε από τον Υφυπουργό Προστασίας του Περιβάλλοντος, Γεώργιο Αμυρά, στην φαρμακευτική εταιρία Chiesi Hellas για την πιστοποίηση B Corp προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

«Αυτή τη στιγμή είμαστε η μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία που έχει λάβει πιστοποίηση B Corp. Θεωρούμε ότι το B Corp είναι το μέλλον της εταιρείας, τόσο όσον αφορά στο αμιγώς business κομμάτι και στο κέρδος, όσο και στον αντίκτυπο στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Σκοπός μας είναι να κάνουμε business και παράλληλα να συνεισφέρουμε στο wellbeing των ανθρώπων, της κοινωνίας και του κόσμου γενικότερα», δήλωσε ο Head of Global Value and Access, Chiesi SpA, Alex Papadatos.

Το βραβείο Συλλόγων Ασθενών «Patient Initiative Award», τα οποία διεκδίκησαν 15 Σύλλογοι, έλαβαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών, Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών με Ρευματικά Νοσήματα - ΡΕΥΜΑΖΗΝ και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης, για την καλύτερη καμπάνια επικοινωνίας & ενημέρωσης κοινού και για την αποτελεσματικότερη διαπραγμάτευση με τους φορείς, αντίστοιχα.

Στο καθαρά διαγωνιστικό μέρος της εκδήλωσης, στο οποίο αξιολογήθηκαν από τα μέλη της κριτικής επιτροπής 16 φαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα αναδείχθηκαν: