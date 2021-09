Έτοιμοι για εκκίνηση με εφαλτήριο την εμπιστοσύνη

Μία ημέρα πριν τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής, το απόγευμα του Σαββάτου, θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες των 5 χλμ. και των 10 χλμ., όλοι με περιορισμούς στον αριθμό συμμετοχών, ενώ τα «σφιχτά» υγειονομικά πρωτόκολλα κατέστησαν αδύνατη τη διοργάνωση των καθιερωμένων αγώνων «Μαμά-Καρότσι», «Παραλίμνιος Δρόμος ΑμεΑ» και το Family Run.

«Η πανδημία έχει αφήσει το στίγμα της και στο δρομικά events, όμως το Ioannina Lake Run έδειξε αντανακλαστικά και κατάφερε να πραγματοποιηθεί ακόμη και πέρυσι, όταν μεγάλες διοργανώσεις δεν το κατάφεραν. Σίγουρα οι υγειονομικές συνθήκες έβαλαν ένα φρένο στα σχέδιά μας και στην αλματώδη πορεία που είχε λάβει η διοργάνωση. Ωστόσο, δεν την ανέκοψαν», τόνισε ο διευθυντής του Ioannina Lake Run Ηλίας Σπυριούνης, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, επισημαίνοντας πως αυτό οφείλεται στο ότι η διοργάνωση έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων.

«Πρώτα απ’ όλα των δρομέων, που δυστυχώς δεν μπορέσαμε να καλύψουμε στο σύνολό τους, λόγω των περιορισμών που έχουν τεθεί από τη ΓΓΑ. Κατά δεύτερο λόγο των εθελοντών, που είναι σταθερά δίπλα μας και βοηθάνε στην οργάνωση ενός άρτιου και ασφαλούς αγώνα. Επίσης, έχουμε την αμέριστη εμπιστοσύνη των φορέων -της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ιωαννιτών, της Ένωσης Ξενοδόχων- όπως και των χορηγών, τους οποίους θεωρούμε πολύτιμους συνεργάτες μας, καθώς μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα. Και, τέλος, την εμπιστοσύνη της αγοράς, που μέσα από τη συμμετοχή της στον θεσμό του Lake Run Proud Partners, δείχνει ότι έχει αντιληφθεί τα οφέλη της διοργάνωσης», σημείωσε, ενώ δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά στον Αθλητικό Όμιλο Ποσειδών Ιωαννίνων, που φέτος κλείνει 30 χρόνια προσφοράς στον αθλητισμό, μεγαλώνοντας γενιές ανθρώπων αθλητών με αξίες και ιδανικά, πολλοί εκ των οποίων στελεχώνουν τη διοργάνωση και κάνουν την ποιοτική διαφορά.

Για έναν καθιερωμένο θεσμό όχι μόνο για τα Γιάννενα, αλλά και για την Ελλάδα, που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον δρομέων από όλη τη χώρα και το εξωτερικό, έκανε λόγο ο δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ, συγχαίροντας τους διοργανωτές, τους εθελοντές και όλους όσοι συμβάλλουν. «Από την πλευρά του δήμου στεκόμαστε από την πρώτη στιγμή δίπλα στον Γύρο Λίμνης, προσπαθώντας σε πολλαπλά επίπεδα να κάνουμε αυτό που οφείλει να κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση, υποστηρίζοντας τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις», ανέφερε.

Στην πολύπλευρη σημασία του Ioannina Lake Run στάθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου Βασίλης

Γοργόλης. «Βλέπουμε μια δρομική εκδήλωση που μεγαλώνει και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για το ότι συνεχίζεται για 15η χρονιά παρά τις αντιξοότητες. Είναι μια δρομική εκδήλωση που διαχρονικά ανεβαίνει επίπεδο, φέρνει κόσμο στην Ήπειρο και οι συμμετέχοντες γίνονται πρεσβευτές των ομορφιών του τόπου μας. Βλέπουμε το event να ανεβαίνει και αυτό αποτυπώνεται και με στατιστικά στοιχεία», τόνισε, προσθέτοντας πως ο Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων αποτελεί παράδειγμα πώς και άλλα σωματεία μπορούν να διοργανώσουν event με σημαντικό θετικό αποτύπωμα για την περιοχή της Ηπείρου.

Τρέχουμε για τον εμβολιασμό

Το Ioannina Lake Run δεν είναι μόνο ένας αγώνας δρόμου. Είναι μια διοργάνωση με πολύπλευρες διαστάσεις και το έχει αποδείξει τα προηγούμενα χρόνια με τις δράσεις του για το περιβάλλον, για τον πολιτισμό, για τον νεανικό διαβήτη κ.ά.

Φέτος, η Οργανωτική Επιτροπή ανταποκριθήκε στην πρόκληση της Συνεδριακής Α.Ε. και με την ευκαιρία του πανελλήνιου ιατρικού συνεδρίου What is New in Respiratory Medicine, που διοργανώνεται από την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, της Εταιρείας Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος, υιοθέτησε την καμπάνια #Run4Vax, ένα κάλεσμα για δράση ενάντια στην covid-19.

«Με γνώμονα την ανάγκη να αυξηθούν οι ρυθμοί του εμβολιασμού και εκτιμώντας πως ο καλύτερος τρόπος διάδοσης του μηνύματος είναι μέσω μας σωστής ενημέρωσης, το Ioannina Lake Run και η επιστημονική ιατρική κοινότητα αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να «τρέξουν» μια καμπάνια για τη σημασία του εμβολιασμού», ανέφερε ο διευθυντής του Ioannina Lake Run Ηλίας Σπυριούνης, με τον δήμαρχο Ιωαννίνων να εξαίρει την πρωτοβουλία της σύνδεσης ενός κορυφαίου αθλητικού γεγονότος με μια κορυφαία επιστημονική εκδήλωση. «Είναι σημαντικό μέσα από αυτές τις δύο κορυφαίες εκδηλώσεις να βγει το μήνυμα ότι ο μόνος δρόμος για να ομαλοποιήσουμε τις ζωές μας είναι ο μαζικός εμβολιασμός και όλοι μας έχουμε καθήκον να πείσουμε εκείνους που είναι δύσπιστοι ή φοβούνται, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον εμβολιασμό.

«Τρέχουμε για να διαδώσουμε το μήνυμα της πιο ουσιαστικής ιατρικής πράξης το τελευταίο σχεδόν 9μηνο», τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συνεδρίου και Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθηγητής Κωνσταντίνος Κωστίκας και ευχαρίστησε τη διοργάνωση του Ioannina Lake Run και τη Συνεδριακή για την ευκαιρία να «τρέξουν» μαζί την καμπάνια για τον εμβολιασμό.

Αφού επισήμανε ότι αν εμβολιαστούμε, θα μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τη ζωή μας στα χέρια μας και του χρόνου θα μπορούμε να κάνουμε και το Ioannina Lake Run με λιγότερους περιορισμούς, θέλησε να σταθεί σε τρεις σημαντικούς λόγους για να εμβολιαστούμε. «Εμβολιαζόμαστε για τα μικρά παιδιά, τα οποία δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα εμβολιάσουμε ακόμη και τα οποία, λιγότερο, αλλά κινδυνεύουν και αυτά από τον κορωνοϊό. Εμβολιαζόμαστε για τους ανοσοκατασταλμένους, οι οποίοι μπορούν να μην έχουν πλήρη ανοσιακή απάντηση μετά το εμβόλιο, και φυσικά εμβολιαζόμαστε ως σωστοί επαγγελματίες που παρέχουμε υπηρεσίες, εμείς υπηρεσίες υγείας, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίες απαιτούν επαφή ανθρώπου με άνθρωπο, ουτως ώστε να πάρουμε την επόμενη μέρα τη ζωή μας στα χέρια μας», κατέληξε.

Συνοπτικό πρόγραμμα

Ο 15ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων - Ioannina Lake Run πραγματοποιείται το Σαββατοκύριακο 18-19 Σεπτεμβρίου με επίκεντρο την πλατεία Μαβίλη. Το συνοπτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης έχει ως εξής:

Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

20.30 Επίσημη Τελετή Έναρξης - Ειδικές Βραβεύσεις (Πλατεία Μαβίλη)

Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021

17.00 Αγώνας Δρόμου 5 χλμ.

18.15 Αγώνας Δρόμου 10 χλμ.

19.45 Απονομές 5 χλμ. & 10 χλμ.

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

07.15 Δυναμικό Βάδισμα 30 χλμ.

08.00 Γύρος Λίμνης 30 χλμ. (Elite Runners)

08.45 Γύρος Λίμνης 30 χλμ. (Average Runners)

12.00 Απονομές Γύρου Λίμνης 30 χλμ.

Όλοι οι αγώνες έχουν σημείο εκκίνησης και τερματισμού την πλατεία Μαβίλη.