Διπλή Βράβευση για τη ΖeniΘ στα φετινά Peak Awards!

Η ZeniΘ, ο 1ος πάροχος ολοκληρωμένης ενέργειας στην Ελλάδα, διακρίθηκε για τις επιτυχημένες ενέργειές της στο χώρο του Performance Marketing κατά τη διάρκεια των Peak Awards 2021, τα οποία διοργανώνονται από την Boussias Communications με την υποστήριξη της Google. Η εταιρεία κέρδισε το Gold βραβείο στην ενότητα Best Lead Generation Campaign, στην κατηγορία Best Campaigns in Performance Marketing και Bronze βραβείο στην ενότητα Best in Other στην κατηγορία Best Performance per Indusrty.

Οι δύο βραβεύσεις αφορούν την καμπάνια του eContract με κεντρικό ήρωα τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτης Γιαννάκη. Η βραβευμένη καμπάνια πραγματοποιήθηκε με στόχο να οδηγήσει το κοινό στο site της εταιρείας, zenith.gr, ώστε οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ένα από τα προσφερόμενα προγράμματα ενέργειας ή να δημιουργήσουν ηλεκτρονικό συμβόλαιο μέσα σε λίγα λεπτά.

H ΖeniΘ, πρώτη στην Ελλάδα, αξιοποίησε τη νέα και καινοτόμα μέθοδο στόχευσης του YouTube, YouTube Select, για να εστιάσει σε μεμονωμένες κατηγορίες κοινού, αξιοποιώντας το περιεχόμενο κορυφαίων δημιουργών και καναλιών ώστε να μεγιστοποιήσει την προβολή της. Το Facebook/Instagram αποτέλεσε εξίσου σημαντικό κανάλι της καμπάνιας για την κάλυψη του κοινού-στόχου της ΖeniΘ σε όλες φάσεις της καμπάνιας, ενώ το Paid Search (Google) αποτέλεσε σημαντικό always-on κανάλι για την καμπάνια σφαιρικά καθώς χρησιμοποιήθηκε για να καλυφθεί το υψηλό branded demand που δημιουργήθηκε αλλά και να θωρακιστούν οι branded αναζητήσεις από τον υψηλό ανταγωνισμό. Τέλος, αξιοποιήθηκε το Programmatic buying μέσα από το Project Agora & την Verizon, στοχεύοντας κυρίως σε χρήστες κινητών συσκευών.

Η καμπάνια σημείωσε εξαιρετικό performance, καθώς ξεπέρασε το Unique Reach 70%, επικοινωνώντας το μήνυμα της ΖeniΘ σε 4,6 εκατομμύρια καταναλωτές! Παράλληλα, οι μετρήσεις Nielsen DAR έδειξαν ότι η καμπάνια ξεπέρασε τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο (80%), αγγίζοντας το 92% του κοινού-στόχου! Σε επίπεδο Brand Metrics η καμπάνια πέτυχε 10% Ad Recall (best in class cost/ lifted user) και 3% lift στο Favorability (best in class cost/ lifted user) στο YouTube, ενώ ξεπέρασε σε performance το μέσο όρο του κλάδου της ενέργειας στην περιοχή EMEA σε Ad Recall (με 9,8 πόντους lift) και σε Brand Awareness (με 4,2 πόντους lift) στο Facebook! Επίσης, το κόστος προσέγγισης νέων πελατών, CPL (leads & eContracts) μειώθηκε κατά 10%!

Ο κ. Μάνος Εξαρχουλάκος, Διευθυντής Μarketing, Επικοινωνίας και Digital Strategy της ZeniΘ δήλωσε σχετικά: «Η ZeniΘ στην κορυφή για άλλη μια φορά με τα Peak Awards! Οι επιτυχίες έρχονται από ανθρώπους και για το λόγο αυτό θέλω να ευχαριστήσω για τη δημιουργική συνεργασία την κορυφαία ομάδα της ZeniΘ, τόσο εντός της εταιρείας όσο και εκτός, τους συνεργάτες μας στην Ogilvy αλλά και την κριτική επιτροπή. Στη ΖeniΘ προσφέρουμε καινοτόμες υπηρεσίες και φροντίζουμε η ενημέρωση γι’ αυτές τις υπηρεσίες να φτάνει σε όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές με εξίσου καινοτόμους τρόπους, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες μας. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που τα Peak Awards 2021 αναγνώρισαν και βράβευσαν διπλά αυτή την καμπάνια αλλά ακόμη πιο χαρούμενοι που ξεχώρισε τόσο στο μυαλό των καταναλωτών!»