H Roche για ακόμα μια χρονιά δίνει το «παρών» στο Greece Race for the Cure® 2021

Η Roche Hellas και η Roche Diagnostics Hellas, όπως κάθε χρόνο, στηρίζουν και φέτος τον αγώνα Greece Race for the Cure®, στέλνοντας δυνατά το μήνυμα της εκστρατείας ενημέρωσης forHER για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Γιατί η γνώση, το θάρρος και η πίστη για νίκη είναι ο καλύτερος σύμμαχος σε κάθε αγώνα.

Ο αγώνας Greece Race for the Cure®, διοργανώθηκε και αυτή τη χρονιά μέσω διαδικτύου, το τριήμερο 1 έως 3 Οκτωβρίου από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής», λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Συνολικά 100 εργαζόμενοι της Roche Hellas και της Roche Diagnostics Hellas από κάθε σημείο της Ελλάδας έτρεξαν ή περπάτησαν στον φετινό αγώνα, ευαισθητοποιούμενοι ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Παράλληλα, η Roche υποστήριξε το θεσμό ως επίσημος χορηγός στο πλαίσιο των δράσεων της πρωτοβουλίας forHER, της ολιστικής καμπάνιας ενημέρωσης και πρόληψης, που από το 2014 έχει δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες ανθρώπους να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να αναλάβουν δράση για όλες τις γυναίκες της ζωής μας, συμβάλλοντας ενεργά στη μάχη κατά του γυναικείου καρκίνου. Φέτος, μάλιστα, η ομώνυμη ιστοσελίδα www.forher.gr ανανεώθηκε και εμπλουτίστηκε, καλώντας κάθε γυναίκα να μοιραστεί τη “γυμνή φωτογραφία” που πρέπει να έχει. Μια συμβολική υπενθύμιση να μην αναβάλει το ραντεβού με το γιατρό της και να ενημερωθεί για τις διαγνωστικές εξετάσεις που πρέπει να κάνει.

“Για όλους εμάς στη Roche, η ενεργός συμμετοχή μας στη μεγάλη γιορτή Greece Race for the Cure®, τόσο σε εταιρικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, αποτελεί πλέον θεσμό. Μια ετήσια “συνάντηση” που αφενός εκφράζει απόλυτα τη δέσμευσή μας ως εταιρεία να στηρίζουμε τους ασθενείς, μέσα από σταθερές συνεργασίες με συλλόγους ασθενών, αλλά παράλληλα, μας δίνει και τη δυνατότητα να συμβάλλουμε μαζί με τις οικογένειές μας ώστε να ακουστεί δυνατά το μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας ότι όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού”, δήλωσε η Άννα Παπακοσμοπούλου, Communications Value Lead της Roche Hellas.

Ταυτόχρονα ο Θανάσης Ακάλεστος Head of Medical Scientific Affairs & Healthcare Development της Roche Diagnostics Hellas σημείωσε ότι: «Για άλλη μια χρονιά συμμετέχουμε με χαρά στο Greece Race for the Cure®, ένα θεσμό που υπηρετεί έναν σημαντικό κοινωνικό σκοπό και αποδεικνύει ότι – ακόμα και σε πρωτόγνωρες συνθήκες λόγω της πανδημίας – ο αγώνας για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού δεν σταματά. Είναι ο σκοπός που υπηρετούμε και εμείς καθημερινά, προκειμένου να παρέχουμε καινοτόμες διαγνωστικές και θεραπευτικές επιλογές στους ασθενείς με καρκίνο, που χρειάζονται τη στήριξή μας».