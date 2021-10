H Bayer στέκεται δίπλα σε όλες τις γυναίκες, κάθε περίοδο της ζωής τους

Από την πρώτη περίοδο, τον οικογενειακό προγραμματισμό και την αντισύλληψη, την εγκυμοσύνη, τη μητρότητα και την εμμηνόπαυση μέχρι τα ιδιαίτερα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει όπως δυσμηνόρροια ή ενδομητρίωση, η Bayer τοποθετεί την υγεία όλων των γυναικών στο επίκεντρο.

Ως αναγνωρισμένος ηγέτης στον τομέα της γυναικείας υγείας μέσω ενός χαρτοφυλακίου καινοτόμων θεραπειών, η Bayer εξελίσσει συνεχώς το ευρύ φάσμα αποτελεσματικών θεραπειών της. Σήμερα, οι προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης της Bayer επικεντρώνονται στην εύρεση νέων θεραπευτικών επιλογών για την εμμηνόπαυση καθώς και για γυναικολογικές παθήσεις και περιλαμβάνει πληθώρα δραστικών ουσιών σε διάφορα στάδια προκλινικής και κλινικής ανάπτυξης. Συνολικά, όλες αυτές οι προσπάθειες αντικατοπτρίζουν τον τρόπο που η εταιρεία προσεγγίζει την έρευνα, δίνοντας προτεραιότητα σε λύσεις που θα αλλάξουν τον τρόπο αντιμετώπισης των γυναικολογικών ασθενειών.

Οκτώβρης, ένας μήνας αφιερωμένος στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τον πιο διαδεδομένο καρκίνο παγκοσμίως, αφού 2,3 εκατομμύρια γυναίκες διαγνώστηκαν από τη νόσο, μόνο πέρυσι1. Η Bayer «αγκάλιασε» για μια ακόμη φορά τον μήνα Οκτώβριο, έναν μήνα αφιερωμένο στην υγεία των γυναικών, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Μέσα από το LinkedIn Live Event «Ας μιλήσουμε για τον καρκίνο του μαστού: πότε η μαστογραφία δεν είναι αρκετή;» ειδικοί τοποθετήθηκαν γύρω από σημαντικές πτυχές της πρόληψης της νόσου. Η ανάδειξη της σημασίας της έγκαιρης και ακριβούς ανίχνευσης του καρκίνου του μαστού, προκειμένου οι ασθενείς να λάβουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, καθώς και των συμπληρωματικών εξετάσεων που πρέπει να γίνονται, εκτός της μαστογραφίας, σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο, αποτελούν έναν από τους κεντρικούς άξονες ενδιαφέροντος και έρευνας για τη Bayer.

Αξίζει να σημειωθεί ότι γυναίκες ηλικίας 40-74 ετών που υποβάλλονται σε μαστογραφία κάθε 1-2 χρόνια μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο θνησιμότητας κατά 40%2. Το ευρύ φάσμα επιλογών ελέγχου (κλινική εξέταση, υπέρηχος, μαστογραφία, τομοσύνθεση. ψηφιακή μαστογραφία με έγχυση σκιαγραφικού, μαγνητική τομογραφία με έγχυση σκιαγραφικού) απαντά στις διαγνωστικές ανάγκες, που πολλές φορές σχετίζονται με την υψηλή πυκνότητα του μαστού3. Η Bayer, πιστή στη δέσμευσή της να προστατεύει την υγεία κάθε γυναίκας, συνεχίζει να αναπτύσσει και να προσφέρει νέες λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Αντισύλληψη και οικογενειακός προγραμματισμός στο προσκήνιο

Η δυνατότητα συνειδητών επιλογών για θέματα που αφορούν τη μητρότητα, έχει ενδυναμώσει καθοριστικά την θέση των γυναικών στην κοινωνία. Η αξιοπιστία των σύγχρονων μεθόδων αντισύλληψης καθώς και το ευρύ φάσμα επιλογών για κάθε ιδιαίτερη ανάγκη αποτελεί προτεραιότητα για τη Bayer που δε σταματά την έρευνα η οποία θα διασφαλίσει ότι κάθε γυναίκα θα νιώθει ασφαλής και σίγουρη κάθε στιγμή.

Επιπλέον, η Bayer σκοπεύει να παράσχει σε 100 εκατομμύρια γυναίκες σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος πρόσβαση στον οικογενειακό προγραμματισμό έως το 2030, χρηματοδοτώντας προγράμματα ενδυνάμωσης και διασφαλίζοντας την προμήθεια προσιτών σύγχρονων αντισυλληπτικών μεθόδων μικρής και μακράς διάρκειας. Η παραπάνω δράση αποτελεί μέρος των εκτενών μέτρων και δεσμεύσεων αειφορίας, με ισχύ από το 2020 και πλέον και συμφωνούν με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Με τη βοήθεια της επιστήμης η εμμηνόπαυση βγαίνει από το…«mute»!

Αν και κάθε γυναίκα θα περάσει στην εμμηνόπαυση, καμία εμπειρία δεν είναι ακριβώς η ίδια. Ενώ κάποιες χαιρετίζουν αυτό το νέο κεφάλαιο, πολλές νιώθουν απροετοίμαστες για το φάσμα των αλλαγών, οι οποίες μπορεί να τις αποδυναμώσουν ή ακόμη και να τις περιθωριοποιήσουν. Περίπου το ένα τρίτο των γυναικών θα έχει αμελητέα συμπτώματα, ενώ έως και το 80% θα παρουσιάσει, κάποια στιγμή, αγγειοκινητικά συμπτώματα όπως εξάψεις, νυχτερινές εφιδρώσεις, άγχος και διαταραχές ύπνου. Σε σοβαρές περιπτώσεις, αυτά μπορεί να διαρκέσουν 10 και πλέον χρόνια μετά την τελευταία έμμηνο ρύση4.

Η Bayer θέλοντας να ικανοποιήσει μια σημαντική θεραπευτική ανάγκη η οποία δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς μέχρι σήμερα, ανακοίνωσε τον περασμένο Αύγουστο ότι ξεκίνησε το πρόγραμμα κλινικής μελέτης φάσης III OASIS, το οποίο στοχεύει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Elinzanetant για τη θεραπεία των αγγειοκινητικών συμπτωμάτων κατά την εμμηνόπαυση. Το Elinzanetant είναι ένας υπό έρευνα και πρώτος στην κατηγορία, μη ορμονικός, διπλός ανταγωνιστής του υποδοχέα νευροκινίνης-1,3, ο οποίος προορίζεται για από του στόματος χρήση, μία φορά την ημέρα.

Η 18η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Εμμηνόπαυση, μια ευκαιρία για τις όλες τις γυναίκες να αρχίσουν να μιλούν για τις δυσκολίες της εμμηνόπαυσης και τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές με τους γιατρούς τους, ενθαρρύνοντας, παράλληλα, τις φίλες και τα μέλη της οικογένειάς τους να κάνουν το ίδιο.

Με όλες τις παραπάνω και ακόμη περισσότερες δράσεις, η Bayer δε σταματά ποτέ να επιβεβαιώνει έμπρακτα ότι στέκεται δίπλα σε όλες τις γυναίκες, κάθε περίοδο της ζωής τους. Έτσι μένει πιστή στη δέσμευσή της να προσφέρει πάντα Επιστήμη για μια καλύτερη ζωή.

