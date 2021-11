Το DUO GREECE σάρωσε τα ERMIS AWARDS με μια 12άδα διακρίσεων!

Οι καμπάνιες έχουν την υπογραφή της διαφημιστικής εταιρίας 4 Wise Monkeys (11 βραβεία) και της White Room (1 βραβείο), που υπογράφει την παραγωγή της καμπάνιας Ομολογία.

12 βραβεία στα φετινά ERMIS AWARDS

Όταν το DUO δημιουργεί περιεχόμενο, ο κόσμος των Social Media το αποθεώνει.

Λίγα χρόνια πριν, κανείς δε θα μπορούσε να φανταστεί ότι η κουβέντα γύρω από τα προφυλακτικά & την τεράστια σημασία που έχει η ασφάλεια σε κάθε σεξουαλική επαφή, θα μπορούσε να γίνει με τέτοιο τρόπο: ευφάνταστο, απενοχοποιημένο, δημιουργικό & κυρίως σύγχρονο, φέρνοντας κοντά τη μεγάλη σημασία που έχει διαχρονικά η χρήση του προφυλακτικού με τις κορυφαίες τάσεις της εποχής (βλέπε το Thank you, next ή αλλιώς το πιο πετυχημένο ελληνικό γκρουπ που έχει φιλοξενηθεί στο facebook από τη δημιουργία του έως σήμερα).

Αυτό που πετυχαίνει το DUO GREECE είναι να μεταφέρει τα red flags των σχέσεων και τις ανησυχίες, με τη φωνή και την προσέγγιση τoυ κολλητού ή κολλητής, κι αυτός ο τρόπος είναι ο ιδανικός για να κερδίσει το απαιτητικό Social Media κοινό.

Τα παραπάνω μεταφράζονται στην πιο σημαντική 12άδα που κατέκτησε το DUO και (ξε)σήκωσε τα πλήθη!

2 Gold, 4 Silver & 6 Bronze βραβεία που αφορούν στις καμπάνιες Thank you, Next!, Safer Greece, Ομολογία και την παρουσία του brand στα Social Media, το community building & handling.

Λίγα λόγια για τις καμπάνιες

“Thank you, next!”

Όταν το DUO GREECE συνάντησε το Thank you, next! ξέραμε ότι σπουδαία πράγματα θα συμβούν!

Όλες αυτές οι ιστορίες που δημοσιεύονται στο γκρουπ Thank you, next! και μας θυμίζουν παλιές ιστορίες (όχι δικές μας – κάποιων που δεν ξέρεις!) και σκηνικά που απευχόμαστε να συμβούν (ούτε στους φίλους μας, ούτε σε εμάς) παίρνουν σάρκα και οστά, με τους πρωταγωνιστές να μας υπενθυμίζουν το must-have για κάθε happy ending: δεν πας πουθενά χωρίς το DUO σου!

«Δεν είναι απλά μία ιστορία. Είναι ομολογία»

Το σποτ «Δεν είναι απλά μία ιστορία. Είναι ομολογία» είναι μια καμπάνια ευαισθητοποίησης των νέων, με αφορμή τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης που δημοσιοποιούνται το τελευταίο διάστημα.

Το σποτ παρουσιάζει τρεις φίλους σε μια έξοδο και η ιστορία ξεκινάει με τον κεντρικό χαρακτήρα της καμπάνιας να περιγράφει πως κατάφερε να «ρίξει» μια κοπέλα. Καθώς εξελίσσεται η ιστορία και γίνεται όλο πιο σκοτεινή, ο νεαρός ομολογεί στους σιωπηλούς φίλους του πως η κοπέλα ζαλισμένη από το αλκοόλ αποκοιμάται, ενώ εκείνος εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία ασελγεί πάνω της. Ο στόχος της καμπάνιας είναι η πρόληψη & αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης, που εξαρτάται από τις αντιλήψεις μας στο άκουσμα παρόμοιων ιστοριών, καθώς και την προσωπική μας παρέμβαση.

Safer Greece

Με ένα σποτάκι που σε μια πρώτη ματιά θυμίζει τουριστική καμπάνια κατά τη θερινή περίοδο, το DUO GREECE μας υπενθυμίζει όλα αυτά που μπορούμε να απολαύσουμε στις καλοκαιρινές μας διακοπές, με την ασφάλεια που προσφέρουν τα προϊόντα DUO. Έτσι, η Ελλάδα παρουσιάζεται ως το μέρος που προσφέρει αμέτρητες απολαύσεις σε κάθε γωνιά και το DUO ως ο βασικός σύμμαχος των διακοπών μας για κάθε σεξουαλική συνάντηση.

Αναλυτικά οι διακρίσεις:

Ενότητα BEC (Branded Entertainment & Content)

Brand Experience → Digital & Mobile Experience

Silver Award for DUO TYN

Ενότητα DIGITAL

Digital Campaigns → Consumer Products & Retail Spaces:

Silver Award for DUO Safer Greece

Bronze Award for DUO TYN

Social Media → Response / Real Time:

Silver Award for DUO Safer Greece

Social Media → Innovative Use of Social or Community

Bronze Award for DUO TYN

Social Media → Community Building/Management

Silver Award for DUO TYN

Bronze Award for DUO Social Media

Social Media → Audience Targeting/Engagement Strategies:

Bronze Award for DUO TYN

Social Media → Social Behavior and Cultural Insight:

Bronze Award for DUO Ομολογία

Social Content Marketing → Content Placement:

Bronze Award for DUO Social Media

Social Video Non-Durable:

Gold Award for DUO Safer Greece

Production / Digital Media Content:

Gold Award for DUO Ομολογία