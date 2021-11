Η Samsung ενισχύει τις λειτουργίες της σειράς Galaxy S21 με την αναβάθμιση One UI 4

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε την επίσημη κυκλοφορία της αναβάθμισης One UI 4, η οποία θα είναι αρχικά διαθέσιμη για τη σειρά Galaxy S21, που περιλαμβάνει τα μοντέλα Galaxy S21, Galaxy S21+ και Galaxy S21 Ultra. Με νέες επιλογές εξατομίκευσης, δυνατότητες απορρήτου και πρόσβαση στο διαρκώς αναπτυσσόμενο οικοσύστημα της Samsung, το One UI 4 προσφέρει ενισχυμένη εμπειρία κινητής, δίνοντας στο χρήστη τον πλήρη έλεγχο της συσκευής του.

«Έχουμε δεσμευτεί να παρέχουμε σε όλους πρόσβαση στις καλύτερες δυνατές εμπειρίες κινητής, το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Janghyun Yoon, Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής της ομάδας Software Platform του τμήματος Mobile Communications Business της Samsung Electronics. «Το One UI 4 εκπληρώνει αυτή την υπόσχεση, εξοπλίζοντας τους χρήστες Galaxy smartphone με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες εξατομίκευσης και απορρήτου. Ωστόσο, δεν θα σταματήσουμε εκεί. Σύντομα και άλλοι χρήστες smartphone και tablet θα μπορούν να επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη ενημέρωση λογισμικού, προσφέροντας ακόμη πιο απρόσκοπτη εμπειρία σε ολόκληρο το οικοσύστημά μας».

Your Galaxy, Your Way

Το One UI 4 δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν μία εξατομικευμένη εμπειρία κινητής, καλύπτοντας τις μοναδικές ανάγκες τους και εκφράζοντας την ατομικότητά τους. Με ένα πλήθος νέων χρωματικών επιλογών, οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν εμφάνιση και αισθητική σε οτιδήποτε θέλουν, από την αρχική οθόνη και τα εικονίδια, έως το μενού, το κουμπί και το φόντο. Ακόμα, τα επανασχεδιασμένα γραφικά που προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη εξατομίκευση, επιτρέπουν στους χρήστες να βάλουν τη δική τους προσωπική σφραγίδα στην εμπειρία του smartphone τους πιο εύκολα από ποτέ. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν ακόμα πιο εύκολα έχοντας στη διάθεσή τους μια ποικιλία από emojis, GIFs και αυτοκόλλητα διαθέσιμα απευθείας στο πληκτρολόγιό τους.

Image

Προστατεύοντας ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία

Δεν υπάρχει ιδιωτικότητα χωρίς ισχυρή ασφάλεια. Γι' αυτό, με το One UI 4, η Samsung φέρνει τις πιο πρόσφατες δυνατότητες απορρήτου και ασφάλειας, ώστε οι χρήστες να μπορούν να επιλέξουν ακριβώς τι θέλουν να μοιραστούν ή να διατηρήσουν ιδιωτικό. Από την ειδοποίηση για το πότε μια εφαρμογή επιχειρεί να αποκτήσει πρόσβαση στην κάμερα ή το μικρόφωνο, μέχρι το νέο πίνακα ελέγχου απορρήτου που φέρνει όλες τις ρυθμίσεις και τα στοιχεία ελέγχου σε ένα σημείο, με το One UI 4 η παρακολούθηση και ο έλεγχος των ρυθμίσεων απορρήτου γίνεται απλή υπόθεση.

Σύνδεση με ένα διευρυμένο οικοσύστημα

Το One UI 4 βοηθά τους χρήστες να αξιοποιήσουν στο έπακρο το απίστευτα διευρυμένο οικοσύστημα συσκευών και εφαρμογών τρίτων της Samsung, «ξεκλειδώνοντας» μια ισχυρότερη εμπειρία κινητής.

Οι συνεργασίες της Samsung με άλλους ηγέτες του κλάδου, όπως η Google, εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη εμπειρία των χρηστών όταν χρησιμοποιούν τις αγαπημένες τους εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτων. Με άλλα λόγια, οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν εφαρμογές όπως το Google Duo, το οποίο επιτρέπει βιντεοκλήσεις υψηλής ποιότητας με φίλους και συγγενείς.

Ακόμη, οι χρήστες θα απολαμβάνουν ενιαία εμφάνιση και αίσθηση μεταξύ των συσκευών τους, με βελτιωμένη δυνατότητα απρόσκοπτου συγχρονισμού από τη μία συσκευή στην άλλη, είτε χρησιμοποιούν Galaxy Fold, Galaxy Watch ή Galaxy Tab.

Αναβαθμίσεις και στα Galaxy Watches

Παράλληλα με την κυκλοφορία του Samsung One UI 4 για Galaxy smartphones, η νέα ενημέρωση λογισμικού θα επιτρέψει στους κατόχους Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active2 και Galaxy Watch3 να απολαμβάνουν βελτιωμένα χαρακτηριστικά που αφορούν στην υγεία αλλά και να εξατομικεύσουν την εμπειρία τους με τα νέα διαθέσιμα watchfaces. Μεταξύ των νέων λειτουργιών περιλαμβάνεται το Fall Detection που αναγνωρίζει μια πιθανή πτώση του χρήστη, η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης (BP) και του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ) ενώ η νέα λειτουργία Group Challenge δίνει τη δυνατότητα γυμναστικής με φίλους. Τέλος, με τη νέα αναβάθμιση γίνονται διαθέσιμα 10 επιπλέον watchfaces, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά με το Galaxy Watch4, προσφέροντας στους χρήστες μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης.

Διαθεσιμότητα

Η αναβάθμιση One UI 4 θα είναι διαθέσιμη στη σειρά Galaxy S21 από τις 15 Νοεμβρίου, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμη και στις προηγούμενες σειρές Galaxy S και Note, στη σειρά Galaxy A, καθώς και στα αναδιπλούμενα smartphones και στα tablets.