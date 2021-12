Roadmap για την κατάκτηση επαγγελματικών κορυφών στο 26ο Forum του CEO Clubs Greece

Το Club, υπό την ευρύτερη θεματική ομπρέλα «Leading into the Light», παρουσίασε στις αρχές του έτους την ανανεωμένη του στρατηγική και, στη συνέχεια, ξεκίνησε σειρά νέων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών με κυριότερη τη Σχολή Ηγετικής Πρακτικής (School of Leadership Practice).

Βασικός ομιλητής του Forum ήταν ο Benedikt Böhm, CEO της Dynafit (εταιρίας αθλητικών ειδών σκι), την οποία κατόρθωσε να αναδείξει, μέσα σε λίγα μόνο χρόνια, σε ηγετική εταιρία του κλάδου, αποφεύγοντας τον κίνδυνο χρεοκοπίας που ήταν ορατός όταν την ανέλαβε το 2003. Πέρα από την επιχειρηματική του καριέρα, ο Böhm είναι και διεθνούς φήμης ορειβάτης, γνωστός για την κατάκτηση μερικών από τις πιο υψηλές κορυφές του κόσμου χωρίς τη χρήση οξυγόνου και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ακολουθώντας τη μέθοδο «speed style».

Εμπνευσμένος από τις ορειβατικές του εμπειρίες, ο Böhm μετέφερε με ζωντάνια αλλά και σεμνότητα κάποια από τα διδάγματα που ανακάλυψε διασχίζοντας επανειλημμένως τη λεγόμενη «death zone», την περιοχή δηλαδή άνω των 7500 μ σε υψόμετρο όπου η έλλειψη οξυγόνου υπαγορεύει σκληρούς κανόνες επιβίωσης. Η επιτυχία, τόνισε ο Böhm, στηρίζεται στην προσεκτική προετοιμασία, στην τέχνη της ταχύτητας η οποία εξαρτάται από την ικανότητα εστίασης στα απολύτως απαραίτητα, στην αντιμετώπιση του φόβου μέσα από την ομαδική συνεργασία, και, τέλος, στον ορισμό της επιτυχίας, ο οποίος πολλές φορές απαιτεί επανασχεδιασμό του αρχικού πλάνου, ακόμα και υποχώρηση ή απόσυρση, χωρίς εγωισμούς αλλά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

«Ο Benedikt Böhm είναι μία μοναδική προσωπικότητα», σημειώνει η κ. Γεωργία Καρτσάνη ιδρυτής και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece, «όχι τόσο λόγω των επιτυχιών του που είναι, ούτως ή άλλως, εκπληκτικές, όσο λόγω της επιμονής του στην εξερεύνηση των ορίων του μη εφικτού. Όπως αναφέρει και ο ίδιος, κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα – η ζωή μας η ίδια – είναι μία περιπέτεια, μία εκστρατεία γεμάτη αβεβαιότητες αλλά και όραμα. Κατακτώντας τους φόβους μας μέσα από τη δύναμη της ομάδας, και αποφεύγοντας να αποδεχτούμε τα όρια που, πολλές φορές, μας επιβάλλει το εκάστοτε status quο, μπορούμε να κατακτήσουμε τις δικές μας κορυφές, απολαμβάνοντας όχι μόνο την επιτυχία στο τέλος αλλά και ολόκληρη τη διαδρομή της εξερεύνησης και δημιουργίας».

