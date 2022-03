Σημαντικές διακρίσεις για τη Eurolife FFH στα Digital Finance Awards

Κατά τη φετινή διοργάνωση των Digital Finance Awards, η Eurolife FFH κατάφερε να διακριθεί σε τέσσερις κατηγορίες, αποσπώντας σε κάθε μία το Gold Award. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία ξεχώρισε στις κατηγορίες Best Use of Technology for Claims, Best Digital Initiative for Life, Best Digital Initiative for Life Products και Best Digital Marketing / Social Media Initiative, αποδεικνύοντας ότι επενδύει με συνέπεια στις νέες τεχνολογίες, με στόχο να διευκολύνει τη ζωή και την καθημερινότητα κάθε ανθρώπου που την εμπιστεύεται. Τα Digital Finance Awards 2022 απονεμήθηκαν την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου, επιβραβεύοντας πρωτοπόρα έργα και καινοτόμες πρωτοβουλίες τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών, high-tech παρόχων, fintech και insurtech οικοσυστημάτων, στην πορεία τους προς τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.



Η Eurolife FFH απέσπασε το Gold Award στην κατηγορία “Best Use of Technology for Claims” για το portal EurolifeConnect και τις δυνατότητες που προσφέρει στα e-Claims ομαδικών ασφαλιστηρίων. Διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο, το portal είναι εύστοχα σχεδιασμένο ώστε να εξασφαλίζει άριστη εμπειρία χρήσης, παρέχοντας στο χρήστη πρόσβαση σε πληροφορίες όπως συμβόλαια, αιτήματα αποζημιώσεων και πληρωμή ασφαλίστρων, άμεσα, εύκολα και φορητά. Με τον τρόπο αυτό, η εξελιγμένη αυτή υπηρεσία διασφαλίζει στους πελάτες της Eurolife FFH μια αναβαθμισμένη και σύγχρονη εμπειρία εξυπηρέτησης.

(από αριστερά) Δημήτρης Αβραμίδης, Chief Technology Architect, Head of Digital Eurolife FFH, Φώτης Σπύρου, Product Owner EurolifeConnect

Αντίστοιχα, η Eurolife FFH κέρδισε, μαζί με τη Sleed, τo Gold Award στις ακόλουθες κατηγορίες: “Best Digital Initiative for Life” για τον καινοτόμο ψηφιακό χώρο More Life, ένα ψηφιακό οικοσύστημα με πλούσια θεματολογία για την υγεία, την άσκηση, την ψυχική ευεξία και τη διατροφή, “Best Digital Initiative for Life Products” για το My Investment Plan, το επενδυτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα που απαντά στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, δημιουργώντας αξία για ένα καλύτερο αύριο, και “Best Digital Marketing / Social Media Initiative” για το rebranding του εταιρικού της blog, το οποίο δίνει στους αναγνώστες του χρήσιμες πληροφορίες για το πώς θα προστατεύσουν όσα έχουν αξία για τους ίδιους και τους δικούς τους ανθρώπους.

Η τετραπλή βράβευση της Eurolife FFH στα Digital Finance Awards αποτελεί ουσιαστική αναγνώριση της προσπάθειάς της να αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία, αναπτύσσοντας υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα των ανθρώπων που την εμπιστεύονται. Βασισμένη στην τεχνογνωσία της, η εταιρεία θα συνεχίσει να δημιουργεί αξία γι’ αυτούς, απαντώντας με συνέπεια στις επιδιώξεις τους.