ΑΜΒΥΞ 2021 : Οι επενδύσεις δημιουργούν ανάπτυξη

Η Άμβυξ έκλεισε ένα εξαιρετικά δυνατό 2ο εξάμηνο του 2021 καταγράφοντας ανάπτυξη τζίρου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (like for like) +54% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους 2020 (και +21% έναντι του 2019) με παράλληλο διπλασιασμό της κερδοφορίας για το έτος.