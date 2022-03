Περισσότεροι από 15 κορυφαίοι ομιλητές στο 25ο Συμπόσιο Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG

Το 25ο Συμπόσιο Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG στην Ελλάδα που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Απριλίου θα αναδείξει την διαρκώς αυξανόμενη σημασία του ρόλου του HR για τους οργανισμούς, παρουσιάζοντας τις παγκόσμιες τάσεις, καινοτομίες και νέες ιδέες στον χώρο εργασίας που θα βοηθήσουν τον κάθε οργανισμό να εξελίξει και να αναδείξει τις δυνατότητες των ανθρώπων του, διαμορφώνοντας το μέλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, τον τόνο δίνουν -μεταξύ άλλων- οι παρουσιάσεις του Gerd Leonhard, ένας από τους 10 κορυφαίους futurist keynote speakers παγκοσμίως και ο Νο1 virtual ομιλητής στην εποχή της COVID-19, ο οποίος θα παρουσιάσει πως το "The Good Future" είναι απολύτως εφικτό αν πάρουμε τις σωστές αποφάσεις σήμερα. Ο transformational culture architect David Liddle θα δείξει πώς η νοοτροπία συνεργασίας, ένταξης και ενδυνάμωσης του προσωπικού κάθε οργανισμού οδηγεί σε βιωσιμότητα και υψηλή απόδοση και ο Perry Timms, χαρακτηρισμένος ως ο “2nd Most Influential Thinker in HR” το 2021 θα μιλήσει με θέμα "Reinventing HR: Purposeful People Power”.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του συνεδρίου έχει η συζήτηση πάνελ με τρία κορυφαία στελέχη - Ηγέτες Ανθρώπινου Δυναμικού - μεγάλων τραπεζών τους Γιώργος Γεωργόπουλος, Group CHRO, Τράπεζα Πειραιώς, Νατάσσα Πασχάλη, Group CHRO, Eurobank, Μελίσσα Φραγκίσκη, Chief Human Resources Officer, Alpha Bank οι οποίοι θα συζητήσουν για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη χρήση νέων καινοτόμων τεχνολογιών στο χρηματοοικονομικό κλάδο.

Η ψυχολογία και οι τέχνη παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο employee well-being. Η Αγνή Μαριακάκη, ψυχολόγος και κοινωνική ερευνήτρια θα μας δείξει πώς να ενδυναμώσουμε τον εαυτό μας, τις σχέσεις και τις συνεργασίες μας δουλεύοντας εξ’ αποστάσεως και η Κατερίνα Τσεμπερλίδου, συγγραφέας, blogger, inspirational speaker, θα μοιραστεί τις προκλήσεις στην αλλαγή καριέρας με θέμα «Έχουμε και μείς Μετά, κύριε Ζούκεμπεργκ!». Πολλές ακόμα εκπλήξεις θα χαρίσουν στους συμμετέχοντες μια ξεχωριστή συνεδριακή ημέρα.

Τέλος, διακεκριμένα στελέχη HR από τις εταιρείες που κατέκτησαν τα People Excellence Awards, όπως ο Τάσος Τσουμάνης, People Head, Πλαίσιο θα μας μιλήσουν για τη σημασία της ευθυγράμμισης της απόδοσης του εργαζόμενου με τις προτεραιότητες της εταιρείας.

Το Συμπόσιο Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG αποτελεί την πλέον «ιστορική» εκδήλωση για την ελληνική HR κοινότητα, ως ένα από τα πρώτα επιχειρηματικά συνέδρια που διοργανώθηκαν στη χώρα μας: περισσότερα από 250 στελέχη δίνουν κάθε χρόνο το «παρών» στο Συμπόσιο.

Χορηγός του συνεδρίου είναι η εταιρεία AVIS, Υποστηρικτής η Genesis Pharma και Brunch Sponsor η «Γρηγόρης».

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στο website www.kpmgevents.gr ή να επικοινωνήσετε με την Μαριλένα Παππά, Events Coordinator, KPMG στην Ελλάδα, τηλ. 6932365776.