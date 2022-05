Grecotel Riviera Olympia: Ετήσια συνάντηση της TUI 2022 με τους κορυφαίους στον Τουρισμό στην Ευρώπη

Η ετήσια συνάντηση της TUI, του κορυφαίου Tour Operator παγκοσμίως, με 300 συμμετέχοντες, πραγματοποιήθηκε στο Riviera Olympia & Aqua Park Grecotel Mega Resort από 17 έως 20 Μαΐου 2022.

200 ταξιδιωτικά γραφεία από την Κεντρική Ευρώπη ενημερώθηκαν από τα ηγετικά στελέχη της TUI για τις προοπτικές του τουρισμού και ανέλαβαν σημαντικές αποφάσεις συνεργασίας για το μέλλον. Εκτός από την επικεφαλής του Franchise κ. Nadine Merzdorf, παρόντες ήσαν επίσης οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της TUI Deutschland κ. Stefan Baumert, ο Εμπορικός Διευθυντής κ. Hubert Kluske και ο Διευθυντής Πωλήσεων κ. Peter Wittmann.

Ο κ. Baumert τόνισε τη σημασία των πωλήσεων franchise για την TUI: «Με τις κρατήσεις στο επίπεδο του καλοκαιριού του 2019, οι πωλήσεις των ταξιδιωτικών πρακτορείων είναι κορυφαίες λόγω και του εξαιρετικού προιόντος που διαθέτουμε.». Ο κ. Kluske προσέθεσε ότι το Group διαθέτει το καλύτερο σύστημα franchise στην αγορά και σύμφωνα με αυτό, επιλέγη το μότο των πωλήσεων – με βάση τους Ολυμπιακούς Αγώνες: «Το να είσαι εκεί είναι τα πάντα». Ο κος Merzdorf κατέληξε συμπληρώνοντας ότι: «Το σύστημα franchise της TUI είναι ιδανικά τοποθετημένο για το μέλλον.».

H διοργάνωση έκλεισε με λαμπερό Gala Dinner που οργάνωσε ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης και χορηγός φιλοξενίας Riviera Olympia & Aqua Park Grecotel Mega Resort με τους συμμετέχοντες να απολαμβάνουν την ελληνική φιλοξενία στο ύψιστο επίπεδο.

Σύσσωμοι οι Γενικοί Διευθυντές και τα στελέχη της Grecotel συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες της διοργάνωσης: κ. Αντώνης Σταμνάς, Sales Director, κ. Βαγγέλης Βασιλείου, Senior Sales Manager, κ. Μαρία Μαθιουδάκη, Corporate Guest Services Manager, κ. Birgit Ameiser, Sales and Contract Executive, κ. Μάρθα Φιλέντα, Senior Marketing & Sales Executive, κ. Ευστράτιος Μαυραλεξάκης, Riviera Olympia Resort General Manager, κ. Αθανάσιος Τράσκας, Olympia Oasis and Ilia Palms Hotel Manager, κ. Ανδρέας Καφούσιας, Mandola Rosa & La Riviera Hotel Manager, κ. Βασίλης Μηναδάκης, Amirandes General Manager, κ. Χαράλαμπος Γιαλιτάκης, Lux ME White Palace General Manager, κ. Ευγένιος Λώμης, Caramel Hotel Manager, κ. Μιχάλης Μηναδάκης, Cape Sounio General Manager, κ. Μαρία Καρασούλη, Pallas Athena General Μanager, κ. Ευλάμπιος Γρηγοριάδης, Kos Imperial General Manager, κ. Κωνσταντίνος Σιώκος, Kalamata Filoxenia General Manager, κ. Ιωάννης Αβδελάς, Casa Marron General Manager, κ. Αλέξανδρος Λέτσιος, Lux ME Daphnila General Manager.