Island Athens Riviera: Mε ανανεωμένο χώρο και ευφάνταστες γεύσεις υποδέχεται το φετινό καλοκαίρι

Ο χώρος του Island Athens Riviera τη φετινή χρονιά είναι ανανεωμένος σε ανοιχτόχρωμους τόνους, με κυρίαρχο το ελληνικό στυλ στην αρχιτεκτονική, αλλά και με αισθητές αλλαγές στην διακόσμηση και το ύφος του. Συνεχίζει πάντως να καθιερώνει τα trends όχι μόνο σε ελληνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

H κουζίνα κινείται σε υψηλά επίπεδα, σταθερά υπό την καθοδήγηση του executive chef Νίκου Σκλήρα, που φέτος διακρίθηκε από το Michelin Guide για τις επιδόσεις του. Όλες οι συνταγές βασίζονται στις καλύτερες πρώτες ύλες και αντλούν έμπνευση από τη μεσογειακή κουζίνα αλλά και τις παγκόσμιες γαστρονομικές τάσεις.

Να σημειώσουμε ότι ο βιολογικός κήπος λαχανικών που δημιουργήθηκε πρόσφατα στον χώρο του Island παράγει αρκετά από τα φρέσκα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο εστιατόριο. Παράλληλα, οι ταλαντούχοι mixologists και bartenders του Island έχουν δημιουργήσει ευφάνταστα signature καλοκαιρινά cocktails ενώ το sushi corner εξακολουθεί να είναι από τα καλύτερα διεθνώς.

Tο Island Athens Riviera υποδέχεται φέτος λαμπερά διεθνή ονόματα, μεγάλους DJs και events που θα αφήσουν εποχή.

Οι βραδιές φέτος στο Island είναι σκηνοθετημένες σε διαφορετικές θεματικές. Οι Τρίτες είναι αφιερωμένες στη γαστρονομία, ενώ οι Τετάρτες με το Imani μας ταξιδεύουν στην Ανατολή, με ethnic πιάτα, ποικιλία γεύσεων nargile και live μουσική με τους Constantin Nasiri & Τhe Βand. Το Infinity κάθε Πέμπτη φιλοξενεί μεγάλους διεθνείς και Έλληνες DJs της melodic techno σκηνής σε ένα set up που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα μεγάλα club του εξωτερικού. Ame, Trikk, Denis Horvat, Jimi Jules, Lehar είναι κάποιοι από τους DJs που θα φιλοξενηθούν φέτος στα decks του Island.

Οι Κυριακές με το ανανεωμένο απογευματινό πάρτι Jafari που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει θεσμός – φιλοξενεί και φέτος μεγάλα ονόματα της techno – spiritual house μουσικής σκηνής όπως Who Made Who, Agents Of Time και Bedouin.

Η νέα εποχή του Island είναι εδώ, σε έναν χώρο ανανεωμένο, γεμάτο αισιοδοξία και χαμόγελα και θα την απολαύσουμε όλοι μαζί! Στο νησί της Αθηναϊκής Ριβιέρα.

Island Athens Riviera, 27ο χλμ. Αθηνών – Σουνίου, 166 72 Βάρκιζα, Αθηναϊκή Ριβιέρα

Τηλ κρατήσεων: +30 210 96 53 563 – 564 | +30 210 89 25 101