Σημαντική συνεργασία του CDI με ΑΠΘ και Πανεπιστήμιο Πατρών - Υπόσχονται ψηφιακές καινοτομίες στην υγεία

Πρόκειται για τις πρώτες συμφωνίες συνεργασίας του CDI με εταίρους από την ακαδημαϊκή κοινότητα, οι οποίες διευρύνουν το δίκτυο συνεργασιών του Κέντρου με το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, κάτι που αποτελεί κορυφαία προτεραιότητά του από την έναρξη της λειτουργίας του στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, η συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ εστιάζει στο πεδίο της Κβαντικής Υπολογιστικής (Quantum Computing), ένα αναδυόμενο μοντέλο υπολογιστικής του μέλλοντος, που επιτρέπει εκθετικά μεγαλύτερες ταχύτητες από τους συμβατικούς υπολογιστές στην επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης σε τομείς όπως όπως η χημεία, η βιολογία, η ιατρική ακρίβειας, αλλά και στην ανακάλυψη φαρμάκων.

Σε αυτή την κατεύθυνση, το έργο θα αναπτύξει έναν «κβαντικό» αλγόριθμο ο οποίος υπόσχεται βέλτιστη απόδοση σε τομείς όπως η διάγνωση και η ανάπτυξη φαρμάκων, με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα πολύ μεγαλύτερη από αυτή που επιτρέπεται σήμερα από τις υπάρχουσες λύσεις και υποδομές.

Ο κ.Νίκος Κονοφάος, καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, Διευθυντής του εργαστηρίου Στατιστικής, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Ηλεκτρονικής Φυσικής (ΣΕΜΗΦ) και επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος δήλωσε: «Η επιστημονική αυτή έρευνα, θα υλοποιηθεί στο ΣΕΜΗΦ, με την συμμετοχή των μελών του εργαστηρίου. Το επιστημονικό αντικείμενο αφορά την μελέτη κβαντικών αλγορίθμων, οι οποίοι εκτελούνται στους κβαντικούς υπολογιστές, και παρουσιάζουν εξαιρετικά βελτιωμένη απόδοση σε σχέση με αντίστοιχους αλγορίθμους οι οποίοι όταν εκτελούνται στους κλασσικούς υπολογιστές απαιτούν σημαντικούς πόρους για την επιτυχή εκτέλεσή τους. Η συνεργασία αυτή, προάγει την έρευνα στους κβαντικούς υπολογιστές, οι οποίοι αποτελούν την τεχνολογία του μέλλοντος και συνδέει άμεσα την παραγόμενη γνώση με σημαντικές εφαρμογές στις Φυσικές Επιστήμες και στις Επιστήμες Υγείας».

Το CDI εργάζεται συστηματικά σε δράσεις που σχετίζονται με το Quantum Computing, με στόχο η Pfizer να είναι μία Quantum-Ready εταιρεία, ώστε να υπηρετήσει περαιτέρω την αποστολή της Pfizer να προωθεί καινοτομίες που αλλάζουν τις ζωές των ασθενών.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Μαρία Αντωνάρα (Biology Solutions Senior Associate, Pfizer), Χρήστος Παπαλίτσας (Scientific Computing & HPC Manager, Pfizer), Νίκος Κονοφάος (Professor at the Computer Science Department, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Ελευθέριος Αγγέλης (Professor and Head of the Computer Science Department, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Nico Gariboldi (Site Lead of the Center for Digital Innovation, Senior Director, Pfizer), Ειρήνη Κατερτζή (Administrative Assistant, Pfizer), Θάνος Σταυρόπουλος (Technology & Innovation Senior Manager, Pfizer), Βασιλική Κουρά (Business Consulting Senior Manager, EY), Κωνσταντίνος Προύσαλης (Postdoctoral Researcher at the Computer Science Department, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, στόχος της είναι η ανάπτυξη νέων μεθόδων που βασίζονται στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ) και την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για τη διάγνωση ασθενειών με βάση τη φωνή. Η σχεδιαζόμενη λύση θα αξιοποιήσει τα smartphones, ως ευρέως διαδεδομένες και εύκολα προσβάσιμες διασυνδεδεμένες συσκευές με αναβαθμισμένες δυνατότητες, όπως τα μικρόφωνα, στην εποχή του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT). Χρησιμοποιώντας δείγματα φωνής και Τεχνητή Νοημοσύνη, η λύση θα παρέχει νέους, ψηφιακούς βιοδείκτες για διάγνωση και παρακολούθηση ασθενειών με χαμηλό κόστος και δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης. Μια τέτοια εφαρμογή θα διευκολύνει την απομακρυσμένη διάγνωση και παρακολούθηση από επαγγελματίες υγείας, καθώς και την αυτοδιαχείριση των ασθενών.

Ο Σωτήρης Νικολετσέας, καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών δήλωσε ότι «η ερευνητική συνεργασία με την κορυφαία εταιρεία Pfizer είναι μια μεγάλη πρόκληση για το Εργαστήριο IoT-Lab που έχω τη χαρά να διευθύνω. Στο ΙοΤ-Lab εργαζόμαστε για το όραμα της Τεχνητής Νοημοσύνης των Πραγμάτων (ΑΙοΤ), και ειδικότερα την αποδοτική συλλογή ιατρικών δεδομένων μέσω «έξυπνων» φορετών συσκευών (όπως smartphones), προς στατιστική ανάλυση για αξιόπιστες, άμεσες διαγνώσεις και συνεχή παρακολούθηση ασθενειών, με τρόπο συμπληρωματικό στην ανθρώπινη ευφυία και φροντίδα. Πεποίθησή μας είναι ότι η επιστημονική έρευνα οφείλει να αλληλεπιδρά με την καινοτόμο πράξη και να είναι ωφέλιμη για την κοινωνία και τους ανθρώπους».

«Έχουμε μια συνεπή στρατηγική συνεργασίας με το ελληνικό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας, με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών και την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών. Έχουμε πει, άλλωστε, πολλές φορές ότι ένα από τα μότο μας είναι ότι « Η συν-δημιουργία είναι νίκη για όλους» δήλωσε ο Nico Gariboldi, Επικεφαλής του CDI. O Θάνος Σταυρόπουλος, υπεύθυνος Technology and Innovation Senior Manager στο CDI συμπλήρωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που με τις δύο νέες συνεργασίες που ανακοινώνουμε επίσημα σήμερα σε δύο εξαιρετικά καινοτόμες και μεγάλου ενδιαφέροντος ερευνητικές περιοχές, με δύο σημαντικά ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Πατρών, διευρύνουμε το δίκτυο των συνεργασιών μας συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές και την ακαδημαϊκή κοινότητα».

Από αριστερά προς τα δεξιά: Κωνσταντίνος Τσιμπίλης (Mobile & Web Developer, IoT Lab, Πανεπιστήμιο Πατρών), Δημήτρης A. Μαρκαντωνάτος ( PhD Candidate, IoT Lab, Πανεπιστήμιο Πατρών), Θάνος Σταυρόπουλος (Technology & Innovation Senior Manager, Pfizer), Σωτήρης Νικολετσέας (Professor and Director of the IoT Lab, Πανεπιστήμιο Πατρών), Παντελής Τζαμαλής (Postdoctoral Researcher, IoT Lab, Πανεπιστήμιο Πατρών), Κωνσταντίνος Τσάκωνας (PhD Candidate, IoT Lab, Πανεπιστήμιο Πατρών), Χριστόφορος Ραπτόπουλος (Postdoctoral Researcher, IoT Lab, Πανεπιστήμιο Πατρών)