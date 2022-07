Από το Παρίσι στην Πάρο: Ο Oίκος On Aura Tout Vu παρουσιάζει στο ελληνικό νησί την έκθεση Trésors Couture

Ο γνωστός για τις Couture δημιουργίες του Οίκος, On Aura Tout Vu, που συνδυάζει δεξιοτεχνία και εκκεντρικότητα, διοργανώνει αυτό το καλοκαίρι, σε συνεργασία με την γκαλερί Art Space / Studio 265, την έκθεση που τιτλοφορείται «Trésors Couture by On Aura Tout Vu».

Για πρώτη φορά, η γκαλερίστα Άννα Κοντολέων καλεί το κοινό να ανακαλύψει ρούχα και αξεσουάρ Couture, εξ ολοκλήρου κατασκευασμένα στο Παριζιάνικο ατελιέ του Οίκου στο Palais Royal. Για την έκθεση, που γίνεται με την υποστήριξη της PANSIK, οι σχεδιαστές επέλεξαν ιστορικά κομμάτια από το αρχείο των 20 χρόνων ζωή τους και δημιούργησαν ιδιαίτερα κομμάτια που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό της Πάρου.

Παράλληλα, στην γκαλερί της Παροικιάς, οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να βρουν μια επιλογή από κομμάτια από τη σειρά On Aura Tout Vu Paris Paros, από τη συλλογή Upcycling, καθώς και μερικά κοσμήματα από διαφορετικές εμβληματικές συλλογές του brand.

Η μπουτίκ στην Πάρο

Χάρη στην αγάπη τους για την Ελλάδα, το 2019 ο Οίκος αποφάσισε να ανοίξει την πρώτη του μπουτίκ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Νάουσα της Πάρου δημιουργώντας παράλληλα μία ειδική συλλογή Prêt-à-Porter που έχει φιλοτεχνηθεί αποκλειστικά για τους επισκέπτες του Κυκλαδίτικου νησιού. Κομψά και περίτεχνα κοσμήματα, αξεσουάρ, γυαλιά ηλίου, ενδύματα και εκλεκτές δημιουργίες υψηλής ραπτικής σε προσιτές τιμές φιλοξενούνται στην μπουτίκ On Aura Tout Vu Paris Paros.

Πλήρως εναρμονισμένη με την αισθητική των On Aura Tout Vu, η λευκή και γκρίζα μπουτίκ είναι διακοσμημένη με κρύσταλλα που αστράφτουν τόσο που σίγουρα δεν περνά απαρατήρητη. Με συνεργασίες με τους μεγαλύτερους Αμερικανούς celebrities, όπως η Lady Gaga, η Beyoncé, η Jennifer Lopez, η Katy Perry, οι On Aura Tout Vu προσγειώνονται φέτος για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν στην Πάρο, δίνοντας μια παριζιάνικη πινελιά στα σοκάκια της Νάουσας με την μπουτίκ τους, αλλά και με την έκθεση «Trésors Couture by On Aura Tout Vu» στην Παροικιά. Η μπουτίκ θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 11.00 με 14.00 το πρωί και 19.00 με 1.00 τα ξημερώματα.

Ο Οίκος

Οι On Aura Tout Vu ξεκίνησαν το 1998 στο Παρίσι κατακτώντας το χώρο της υψηλής ραπτικής. Έχοντας συνεργασίες υψηλού επιπέδου τόσο στη Γαλλία όσο και σε όλο τον κόσμο, ο οίκος On Aura Tout Vu ξεχωρίζει για τις εκκεντρικές δημιουργίες του σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσα στις συνεργασίες τους που ξεχωρίζουν είναι η δημιουργία κοσμημάτων για το ιστορικό καμπαρέ “Moulin Rouge”, αλλά και η δημιουργία κοστουμιών για το “Paradis Latin”, την “Opéra de Mbv Monte Carlo” και “Grand Théâtre de Genève”.

Γιορτάζοντας τα είκοσι χρόνια δημιουργιών τους, οι On Aura Tout Vu είναι αυτή τη στιγμή ο επίτιμος καλεσμένος στο Εθνικό Μουσείο Δαντέλας και Κεντήματος στο Caudry (Musée National des Dentelles et Broderies de Caudry), όπου εκθέτει μια αναδρομική έκθεση των δημιουργιών τους στα οποία η δαντέλα βρίσκεται στο επίκεντρο. Οι δημιουργίες που παρουσιάζονται ως έργα τέχνης, θα είναι διαθέσιμα για το κοινό μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022.