Joris Voorn - Sainte Vie - Korolova και Massano - The Element έρχονται στο Bolivar στις 19 και 20 Αυγούστου

Την Παρασκευή 19 Αυγούστου τρία ξεχωριστά international acts σας περιμένουν στο Bolivar. O Ολλανδός Joris Voorn, ο Μεξικάνος Sainte Vie (live) και η Ουκρανή Korolova μοιράζονται τα decks σε μια βραδιά που αναμένεται αξέχαστη. Support από τον Steph.

Mια ημέρα μετά, το Σάββατο 20 Αυγούστου, στα decks του Bolivar θα ανέβουν οι δημοφιλείς djs/producers από το roster της αξεπέραστης Afterlife, Massano και The Element. O Βρετανός Massano producer των viral πλέον tracks “The Feeling” και “ID” έχει κερδίσει την συνεχή υποστήριξη από ονόματα όπως Tale Of Us, Artbat, Mind Against και εμφανίζεται στα μεγαλύτερα festivals και clubs παγκοσμίως.

Ο The Element είναι ένας πρωτοπόρος καλλιτέχνης από τη Μάλτα με παραπάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στη Melodic house & techno έχοντας παίξει με όλους τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στον κόσμο. Αφού υπέγραψε με την Afterlife το 2019, πρώτο του single «Ryder,έγινε παγκοσμίως γνωστός για τις ποιοτικές του εμφανίσεις και παραγωγές.

Feel the Sand, Feel the Sea, Feel the Air Live the Experience

Joris Voorn / Sainte Vie / Korolova :

Event Info:

Προπώληση Εισιτηρίων: www.viva.gr/tickets/music/joris-voorn-sainte-vie-korolova-fri- aug-19

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684

Massano / The Element:

Event Info:

Προπώληση Εισιτηρίων: www.viva.gr/tickets/music/massano-the-element-afterlife-sat- aug-20-bolivar

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου

