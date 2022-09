Η Disney+ Day έρχεται την Πέμπτη 08/09 με μια μοναδική προσφορά

Η προσφορά ισχύει για νέους συνδρομητές και συνδρομητές που επιστρέφουν στην υπηρεσία από την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου στις 8:00 π.μ.

Την Disney+ Day στις 8 Σεπτεμβρίου, οι fans θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση στο αποκλειστικό περιεχόμενο της υπηρεσίας, με μια μοναδική προσφορά περιορισμένου χρόνου. Συγκεκριμένα, από αύριο Πέμπτη στις 8:00 π.μ. έως και την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου στις 9:59 π.μ., νέοι συνδρομητές και συνδρομητές που επιστρέφουν στην υπηρεσία, μπορούν να αποκτήσουν έναν μήνα Disney+ μόνο με 1,99 € κάνοντας κλικ εδώ.

Περιεχόμενο που θα κάνει πρεμιέρα την Disney+ Day:

To Disney+ προσφέρει νέο περιεχόμενο, το οποίο θα γίνει διαθέσιμο στις 8 Σεπτεμβρίου. Ανάμεσα στους νέους τίτλους που θα κάνουν πρεμιέρα την Disney+ Day, συμπεριλαμβάνονται τα «Πινόκιο», «Thor: Love and Thunder» και «Ενώνοντας το Σύμπαν: Γυρίζοντας το Thor: Love and Thunder» των Marvel Studios, «Obi-Wan Kenobi: Ένας Jedi Επιστρέφει», «Wedding Season», «Mike», «Tierra Incognita» καθώς και το «Καλωσορίσατε στο Κλαμπ» ένα νέο επεισόδιο μικρού μήκους των The Simpsons.

Πρόγραμμα των εκδηλώσεων Disney+ στο ΚΠΙΣΝ από τις 8 έως τις 11 Σεπτεμβρίου:

Την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Disney+ Day Live In Concert» με την 55μελη συμφωνική, Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών. Η συναυλία περιλαμβάνει αγαπημένο περιεχόμενο του Disney+, δημιουργώντας ένα μοναδικό οπτικοακουστικό υπερθέαμα για όλους, με διαχρονικά μουσικά θέματα από ταινίες όπως «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών», «Η Μικρή Γοργόνα», «Αλαντίν», «Πειρατές της Καραϊβικής» και «Ψυχρά κι Ανάποδα» αλλά και θέματα από τον «Iron Man» της Marvel, «The Mandalorian» από το Star Wars, ως και πρόσφατες επιτυχίες όπως το «Δεν Μιλούν Για Τον Μπρούνο» από την ταινία «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός».

Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ θα προβληθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα η νέα, πρωτότυπη ταινία του Disney+ «Πινόκιο», ένα live action remake του κλασσικού αριστουργήματος κινουμένων σχεδίων, με πρωταγωνιστή τον Tom Hanks και σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ, Robert Zemeckis.

Την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ θα προβληθεί η πρωτότυπη ταινία του Disney+ «Άνοδος: Η Ιστορία των Αντετοκούνμπο», η οποία είναι βασισμένη στην πραγματική ιστορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και το ταξίδι της οικογένειάς του από τη Νιγηρία στην Ελλάδα και έπειτα στην Αμερική. Μια ταινία, γυρισμένη στην Αθήνα, για την οικογένεια Αντετοκούνμπο, η οποία έφερε στον κόσμο τον Γιάννη, τον Θανάση και τον Κώστα – την πρώτη τριάδα αδελφών που κατέκτησαν πρωτάθλημα NBA.

Σε όλη τη διάρκεια του τετραημέρου, 8 έως και 11 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 23:00, το κοινό που θα βρεθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θα μπορεί να επισκεφθεί στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο υπαίθριο πάρκινγκ λεωφορείων, τις θεαματικές φουσκωτές κατασκευές Disney+ εμπνευσμένες από εμβληματικούς χαρακτήρες και brands του Disney+ όπως μεταξύ άλλων η ασπίδα του Captain America, ο Όλαφ από το «Ψυχρά κι Ανάποδα», το κράνος του Boba Fett, η μπάλα Luxo της Pixar.

Όλες οι δράσεις για τον τετραήμερο εορτασμό της Disney+ Day στο ΚΠΙΣΝ έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Οι ταινίες θα προβληθούν στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους.