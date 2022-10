Η Ελληνική Haute Bartending Σκηνή δημιουργεί με Μοναδικά Ελληνικά Αποστάγματα για την AEGEAN

Για πέντε ολόκληρες εβδομάδες, από τις 19 Σεμπτεμβρίου 2022 ως τις 25 Οκτωβρίου 2022, τα lounges της AEGEAN στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, θα φιλοξενούν δέκα δημοφιλή Ελληνικά bars, οι συνεργάτες των οποίων δημιουργούν τη δική τους παράδοση στην ελληνική, αλλά και τη διεθνή bartending σκηνή.

Οι ταλαντούχοι bartenders έχουν επιμεληθεί συνταγές για μοναδικά ελληνικά cocktails, τα οποία θα μπορούν να απολαύσουν οι ταξιδιώτες λίγο πριν την πτήση τους. Κοινό χαρακτηριστικό των δημιουργιών τους, οι επιλεγμένες ελληνικές πρώτες ύλες και το Mataroa Mediterranean Dry Gin, πρώτο σε πωλήσεις premium Ελληνικό gin.

Τα μπαρ που συμμετέχουν έχουν ως εξής: Για Αθήνα: Baba au Rum, The Rumble in the Jungle, A for Athens, To Lokali, The Line Για Θεσσαλονίκη: GorillaBarSKG, Vogatsikou3, The Blue Cup, Cin Cin, Tribeca

Αξίζει να σημειωθεί πως η ελληνική bartending σκηνή είναι σήμερα μία από τις καλύτερες παγκοσμίως, και τα βραβευμένα ελληνικά bar αποτελούν προορισμό και πόλο έλξης, προσθέτοντας αξία στην χώρα και την πόλη που βρίσκονται, ακριβώς όπως συμβαίνει εδώ και χρόνια με σημαντικά bars του εξωτερικού. Θερμές ευχαριστίες για την πραγματικά απροσδόκητη φωτογράφιση στο Μουσείο των Ψευδαισθήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σχετικά με την AEGEAN

Η AEGEAN, διαθέτει ένα δίκτυο 138 προορισμών (29 εσωτερικού και 109 εξωτερικού) σε 44 χώρες, καθώς και στόλο 64 αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων τα ολοκαίνουρια AIRBUS A320 και A321 neo. Η AEGEAN βραβεύτηκε, για 11η συνεχή χρονιά και 12η φορά τα τελευταία 13 χρόνια, ως η καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη από τα Skytrax World Airline Awards και πρόσφατα έλαβε βραβείο 4 αστέρων από τη Skytrax (4-Star COVID 19 Arline Safety Rating), καθώς πιστοποιήθηκε ότι, από την αρχή της πανδημίας και με την ίδια δέσμευση μέχρι σήμερα, εφαρμόζει τα υψηλότερα πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές που προτείνονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον ICAO και την IATA για την προστασία των επιβατών και των πληρωμάτων της. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.aegeanair.com

Σχετικά με το Mataroa Mediterranean Dry Gin

Το Mataroa Mediterranean Dry Gin είναι ένα ταξίδι των αισθήσεων κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου. Το Mataroa Gin, η απόσταξη και η εμφιάλωση του οποίου γίνεται στην Ελλάδα, χρησιμοποιεί πολύτιμα συστατικά από τις χώρες της Μεσογείου για να φτιάξει ένα μοναδικό μείγμα, αντάξιο της εκατονταετούς τεχνογνωσίας της Ποτοποιίας Μελισσανίδη που το παράγει. Δώδεκα μοναδικά βοτανικά συστατικά, αρωματικά βότανα και μπαχαρικά συνθέτουν τη λίστα των συστατικών. Οι δοκιμές της μυστικής συνταγής του κράτησαν περισσότερα από 4 χρόνια και το τελικό αποτέλεσμα αναμφίβολα θα κερδίσει τα εύσημα από τους πλέον απαιτητικούς λάτρεις του τζιν. Όσο για τα αποτελέσματα που δημιουργούν τα μεσογειακά vibes, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: μέσα σε 3 χρόνια από την κυκλοφορία του, το Mataroa MDG εξάγεται ήδη σε 17 χώρες, ενώ το δεύτερο μέλος της οικογένειας Mataroa, το Mataroa Pink, που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2020, έχει ήδη τους δικούς του θαυμαστές χάρη στην ιδιαίτερη γεύση του. Μάθετε περισσότερα για τη μάρκα στο www.mataroagin.com