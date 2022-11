H εντυπωσιακή τελετή λήξης και η απονομή βραβείων του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Την εκδήλωση προλόγισαν η Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ, Ελίζ Ζαλαντό, και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Ορέστης Ανδρεαδάκης: «Καλησπέρα κύριε Υφυπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, φίλες και φίλοι του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης», ανέφερε αρχικά ο κ. Ανδρεαδάκης και έδωσε τον λόγο στην κ. Ζαλαντό: «Δεν έχουμε λόγους σήμερα, μόνο βραβεία. Αλλά και ευχαριστίες. Προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την υποστήριξη μέσω του ΕΣΠΑ, τον Δήμο Θεσσαλονίκης και βέβαια σε όλους τους χορηγούς και τους υποστηρικτές που ήταν και φέτος μαζί μας και εξασφαλίζουν τον τρόπο για να κάνουμε τα οράματά μας για το Φεστιβάλ πραγματικότητα», δήλωσε η κ. Ζαλαντό. «Θέλουμε, επίσης, να ευχαριστήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο, όλους τους εργαζόμενους που πάντα ξεπερνούν τους εαυτούς τους, και φέτος ακόμα περισσότερο, για τις ανάγκες μιας δύσκολης διοργάνωσης και τους εθελοντές που μας δίνουν όχι μόνο βοήθεια, αλλά και κέφι», συνέχισε ο κ. Ανδρεαδάκης, πριν υποδεχτεί την παρουσιάστρια της βραδιάς:

«Και τώρα, ας υποδεχτούμε όλοι μαζί την παρουσιάστρια της βραδιάς, μια από τις πιο ταλαντούχες νέες ηθοποιούς, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της ερμηνεύοντας μια Σαλονικιά Εβραία στην ταινία Ουζερί Τσιτσάνης, την ηθοποιό Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη.»

Βραβεία Κοινού Fischer

H Ανδριανή Αλεξοπούλου, Brand Manager της Fischer, ανέβηκε στη σκηνή για να απονείμει τα Βραβεία Κοινού Fischer: «Η σπουδαία αυτή κινηματογραφική γιορτή, το 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, έπειτα από 11 μέρες απολαυστικής κινηματογραφικής εμπειρίας, ρίχνει σήμερα αυλαία σε αυτόν τον μαγευτικό χώρο του Ολύμπιον. Η Fischer, η πιο σινεφίλ μπίρα, πιστή στο ραντεβού της με την 7η τέχνη, δίνει για μια ακόμη φορά “φωνή” στο κοινό του Φεστιβάλ, βραβεύοντας τις ταινίες που κατάφεραν να το αγγίξουν. Το βραβείο κοινού παραδοσιακά είναι ένας πολύ ισχυρός θεσμός του Φεστιβάλ και το κοινό της Θεσσαλονίκης συμμετέχει ενεργά στην ψηφοφορία. Συμμετέχουν συνολικά 122 ταινίες και δίνονται 6 βραβεία. Φέτος οι ψήφοι αγγίξαν τις 28.000. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μία διοργάνωση για την οποία αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα που επιμελήθηκε τα πάντα με επαγγελματισμό, συνέπεια, και πολλή αγάπη, όπως κάθε χρονιά άλλωστε. Πριν περάσουμε στα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, να πούμε επίσης ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους δημιουργούς και συντελεστές για τη δημιουργία των τόσο ξεχωριστών έργων. Είμαστε πάντα υπερήφανοι που συμπορευόμαστε μαζί σας και σας ευχαριστούμε για τη σημαντική συνεισφορά σας στον χώρο της τέχνης και του κινηματογράφου», ανέφερε σχετικά.

Το Βραβείο Κοινού Fischer Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου - Μιχάλης Κακογιάννης απονεμήθηκε στην ταινία Black Stone του Σπύρου Ιακωβίδη, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή και παρέλαβε το βραβείο του. Το Βραβείο Κοινού Fischer για ταινία που προβάλλεται στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα κέρδισε η ταινία Νάρκωση του Μαρτάιν ντε Γιονγκ. Το Βραβείο Κοινού Fischer για ταινία του Διαγωνιστικού «Γνωρίστε τους γείτονες» απονεμήθηκε στην ταινία Black Stone του Σπύρου Ιακωβίδη, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο του. Το βραβείο κοινού Fischer για ταινία του Διαγωνιστικού >>Film Forward δόθηκε στην ταινία Με Αξιοπρέπεια του Δημήτρη Κατσιμίρη, ο οποίος δήλωσε: «Σας ευχαριστούμε, είναι μεγάλη μας χαρά. Θέλω να ευχαριστήσω τον Βασίλη Σταυρόπουλο, που κρύβεται πίσω από αυτό το πρότζεκτ. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους ηθοποιούς, την ΕΡΤ, το ΕΚΚ. Ο τίτλος έχει μια λέξη η οποία δεν ακούγεται συχνά, έναν όρο παρωχημένο. Θέλαμε μέσα από την ταινία να σας τον υπενθυμίσουμε», δήλωσε σχετικά. Το Βραβείο Κοινού Fischer για ταινία του τμήματος Ματιές στα Βαλκάνια κέρδισε η ταινία Μέρες Ξηρασίας του Εμίν Αλπέρ. Το βραβείο κοινού Fischer για ταινία του τμήματος Ανοιχτοί Ορίζοντες δόθηκε στην ταινία Όμορφα Πλάσματα του Γκούδμουντουρ Άρναρ Γκούδμουντσον. Στο σημείο αυτό, η παρουσιάστρια της τελετής ευχαρίστησε την Αθηναϊκή Ζυθοποιία και την κ. Ανδριανή Αλεξοπούλου και προχώρησε στην παρουσίαση του Βραβείου της Βουλής των Ελλήνων.

Bραβείο της Βουλής των Ελλήνων «Ανθρώπινες Aξίες»

Η Επιτροπή που επέλεξε τη νικητήρια ταινία αποτελείται από τον Άρη Φατούρο (Σκηνοθέτη και Σύμβουλο Προγράμματος του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής), τον Βασίλη Δούβλη (Σκηνοθέτη και Προϊστάμενο του Τομέα Προγράμματος του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής) και τον Κώστα Δήμου (Συνεργάτη προγράμματος του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής). Το βραβείο απένειμε η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, κ. Άννα Ευθυμίου: «Εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Βουλής, δίνω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους συντελεστές του θεσμού. Προάγετε την πόλη μας όπως της αξίζει. Ο πολιτισμός ενώνει τους πάντες, είναι υπέρ της ειρήνης, κατά της βίας και αποτελεί έμπνευση για όλους τους νέους. Ο Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων απονέμει το βραβείο “Ανθρώπινες Αξίες” σε μια ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού, που διαπραγματεύεται με διεισδυτικότητα και ευαισθησία την απάνθρωπη αντιμετώπιση της τρίτης ηλικίας στις σύγχρονες κοινωνίες, μέσα από μια ιστορία ζωής και θανάτου που τοποθετείται δεξιοτεχνικά σε μια μελλοντική δυστοπία». Το βραβείο απονέμεται στην ταινία Σχέδιο 75 της Τσι Χαγιακάουα».

Βραβεία Νεότητας από τους φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η φετινή πενταμελής επιτροπή των φοιτητών απαρτίζεται από τους Γιάννη Λάφη, Αγγελική Βουτσινά, Δέσποινα Θεοδωράκη, Παναγιώτη Μπροβάνο και Αναστασία Ντούλα. Τα βραβεία απένειμε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Γιάννης Λάφης: «Το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής πηγαίνει στην ταινία Το Παρίσι Είναι στο Χάρλεμ της Χριστίνας Κάλλας. Τα σκηνοθετικά τεχνάσματα, όπως τα πολλαπλά κάδρα, 2, 4 ή και 6, αντί να μπερδεύουν, επιτρέπουν στο κοινό να παρακολουθεί τις ιστορίες από κυριολεκτικά πολλές οπτικές γωνίες, ακόμα και να διαλέγει τη δική του οπτική γωνία. Με την ενδοδιηγητική επένδυση της τζαζ, Το Παρίσι είναι στο Χάρλεμ συνδέει όλες τις υποπλοκές του, δημιουργώντας ένα μοτίβο δράσης το οποίο μας οδηγεί στην τελική ανατρεπτική αφηγηματική του λύση», δήλωσε, προτού προχωρήσει στην απονομή του κυρίως βραβείου. «Η επιτροπή νεότητας απονέμει το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στην ταινία Black Stone του Σπύρου Ιακωβίδη. Η αναπαράσταση των τριών βασικών χαρακτήρων, ειδικότερα του Ελληνο-Αφρικανού Μιχάλη και του ανάπηρου Λευτέρη, ξεπερνά τη μειονοτική τους ταυτότητα, δίνοντας έμφαση στο πραγματικό ζήτημά τους, την αναζήτηση του Πάνου. Μέσω της τεχνικής του fake documentary, ο ψευδής ρεαλισμός του Black Stone επιτυγχάνει να συμπεριλάβει το κοινό στην αφήγηση: Είμαστε μέρος του συνεργείου», δήλωσε ο Κ. Λάφης. Ο κ. Ιακωβίδης ανέβηκε στη σκηνή και παρέλαβε το βραβείο του.

Βραβείο Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου

Το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, με αφορμή την 40ή επέτειο από την ίδρυσή του, θέσπισε το 2019 το ομώνυμο βραβείο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο συνοδεύεται από 3.000 ευρώ και απονέμεται σε ταινία του ελληνικού προγράμματος που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ. Η φετινή επιτροπή αξιολόγησης απαρτίστηκε από την παραγωγό Ρέα Αποστολίδη, τον σκηνοθέτη Τζώρτζη Γρηγοράκη και τη διευθύντρια φωτογραφίας Χριστίνα Μουμούρη. Η παρουσιάστρια κάλεσε στη σκηνή την Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος, Ειρήνη Οράτη, και τη Δάφνη Κωστοπούλου, Αντιπρόεδρο του Ιδρύματος, για την απονομή. «Το ίδρυμα στηρίζει αποδεδειγμένα τον κινηματογράφο, χορηγώντας κάθε χρόνο υποτροφίες σε φοιτητές για μεταπτυχιακά στον κινηματογράφο. Για μια ιδιαίτερα πρωτότυπη ταινία που συνδυάζει το αρχαίο και το ιστορικό δράμα με τη μυθολογία, προσεγγίζοντας μια “μεγάλη” ιστορία με πολύ προσωπική αφήγηση και με λιτά κινηματογραφικά μέσα καταφέρνοντας να αποστάξει την ουσία της, το Βραβείο του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου απονέμεται στην ταινία Cavewoman σε σκηνοθεσία Σπύρου Σταθουλόπουλου», δήλωσε η κ. Οράτη.

Ο κ. Σταθουλόπουλος ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του: «Θα ήθελα να πω κάποιες λέξεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελίζ Ζαλαντό, τον Ορέστη Ανδρεαδάκη, που έχει στηρίξει τις ταινίες μου από την πρώτη, που έκανε πρεμιέρα εδώ, στο Φεστιβάλ. Είχε έρθει ο πατέρας μου τότε να παραλάβει το βραβείο, τώρα έχω εγώ άσπρα μαλλιά, όπως εκείνος τότε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αλέξη Γρίβα, την Ελένη Ανδρουτσοπούλου, η οποία μας στήριξε αυτούς τους 15 μήνες, τη Νικολέτα Χάρου, τον Βασίλη Τερζόπουλο, την καταπληκτική Μάγια Σφακιανάκη που ανέλαβε τα q&a στην ταινία μας, όλα τα άτομα στο Film Traffic τα οποία δούλεψαν πολύ σκληρά για την ταινία μας, τον Χρήστο, που έκανε την προβολή. Φυσικά, όλους τους εθελοντές, που κάνουν μια καταπληκτική δουλειά. Σας ευχαριστώ που δεχθήκατε και το συνεργείο μου από την Κολομβία, που ταξίδεψε τόσα πολλά χιλιόμετρα για να έρθει στην Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο Κρασσακόπουλο και το ΕΚΚ. Θέλω, τέλος, να ευχαριστήσω το ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου. Χωρίς εσάς δεν θα υπήρχαμε ούτε εμείς, που τολμάμε να βάλουμε ως προτεραιότητα να ξεπερνάμε τα εμπορικά όρια», δήλωσε παραλαμβάνοντας το βραβείο του.

Βραβείο WIFT GR, Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα

Το βραβείο του δικτύου WIFT (Women in Film & Television GR) απονέμεται στην καλύτερη γυναικεία συνεισφορά, μπροστά ή πίσω από την κάμερα. Η επιτροπή της φετινής διοργάνωσης αποτελείται από την παραγωγό Κατερίνα Κασκανιώτη, τη σύμβουλο διοίκησης οπτικοακουστικών Λένα Ράμμου και τη ντοκιμαντερίστρια-δημοσιογράφο Μαρία Λούκα. Στη σκηνή ανέβηκε η Λένα Ράμμου, μέλος της Επιτροπής και Αντιπρόεδρος του WIFT GR, για να ανακοινώσει και να απονείμει το βραβείο. «Το βραβείο WIFT GR του 63oυ Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, απονέμεται στην ταινία Βροντή σε σενάριο και σκηνοθεσία της Κάρμεν Ζακιέ. Για την τολμηρή ματιά στο κλασικό, αλλά ταυτόχρονα σύγχρονο θέμα των βάναυσων περιορισμών και της καταπιεσμένης σεξουαλικότητας του γυναικείου σώματος, και του αγώνα για την ελευθερία της αυτοδιάθεσης, της αγάπης και της ηδονής. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η αριστοτεχνική φωτογραφία της Marine Atlan, που δημιουργεί μια βαθιά αίσθηση μυστικισμού στο φιλμικό σύμπαν της Βροντής. Θα ήθελα ν’ ανακοινώσω ότι έχουμε προσκαλέσει την ταινία και τη σκηνοθέτιδα να συμμετάσχουν στο επερχόμενο 6ο Φεστιβάλ 50/50 Ισότητα και στον Κινηματογράφο με θέμα «Το Σώμα μου, Τα Δικαιώματά μου», που θα διεξαχθεί 24-27 Νοεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, με υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης», δήλωσε η κ. Ράμμου.

Βραβείο ΠΕΚΚ

Το βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου κέρδισε η ταινία Πίσω από τις Θημωνιές της Ασημίνας Προέδρου. Ο κριτικός κινηματογράφου και μέλος της ΠΕΚΚ, Ρόμπυ Εκσιέλ, ανέβηκε στη σκηνή για να απονείμει το βραβείο. «Για την οξυδέρκεια με την οποία εξερευνά το τοπίο της ελληνικής επαρχίας, μέσα από τα διαπλεκόμενα λάθη και πάθη μιας οικογένειας, εγκλωβισμένης στον κοινωνικό, πολιτικό και θρησκευτικό ιστό αυτής ακριβώς της εντροπίας, η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) απονέμει το Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας στο Πίσω από τις Θημωνιές της Ασημίνας Προέδρου». Η Ασημίνα Προέδρου ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της: «Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ΠΕΚΚ, το Φεστιβάλ, τον Ορέστη Ανδρεαδάκη αλλά και τους ανθρώπους του Φεστιβάλ που μας αγκάλιασαν τόσο θερμά. Θέλω να ευχαριστήσω την παραγωγό μου Ιωάννα Μπολομύτη, που πίστεψε στην ταινία από την αρχή και δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει σε αυτήν. Να ευχαριστήσω όλους τους ηθοποιούς, τους συντελεστές και όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της ταινίας αυτής. Θέλω, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, να ευχαριστήσω τους καλλιτεχνικούς μου συνεργάτες, τον Σίμο Σαρκετζή, τον Εδουάρδο Γεωργίου, την Κική Μήλιου, την Ηλέκτρα Βενάκη, τον Μάριο Στρόφαλη, τον Νίκο Παπαδημητρίου, τον Κώστα Βαρυμπομπιώτη και την Περσεφόνη Μήλιου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Έδωσαν ένα κομμάτι της ψυχής τους και ξεπερνούσαν διαρκώς τον εαυτό τους για να γίνει η ταινία όπως έγινε. Σας ευχαριστώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Βραβεία FIPRESCI

Η Διεθνής Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος απονέμει δύο βραβεία: ένα στην καλύτερη ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού και ένα στην καλύτερη ελληνική ταινία που πραγματοποιεί πρεμιέρα στο Φεστιβάλ. H φετινή τριμελής επιτροπή απαρτίζεται από τον Ρόμπυ Εκσιέλ, την Έλεν Μπάρλοου και την Αλίν Τασιγιάν. Η κ. Τασιγιάν παρουσίασε τα μέλη της επιτροπής και η κ. Μπάρλοου απένειμε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα στην ταινία Σχέδιο 75 της Τσι Χαγιακάουα. Στη συνέχεια, ο Ρόμπυ Εκσιέλ απένειμε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας του Ελληνικού Προγράμματος στην ταινία Πίσω από τις Θημωνιές της Ασημίνας Προέδρου. «Για την επιδεξιότητα με την οποία ενσωματώνει όλα τα στοιχεία της φύσης και του πολιτισμού σε μια πολυεπίπεδη αφήγηση πάνω στην κοινωνική υποκρισία και την παρακμή του ατόμου σε εποχές ανθρωπιστικής κρίσης, το βραβείο FIPRESCI για Ελληνική Πρεμιέρα απονέμεται στην ταινία Πίσω από τις Θημωνιές της Ασημίνας Προέδρου». Αμέσως μετά, η κ. Προέδρου ανέβηκε στη σκηνή και παρέλαβε το βραβείο της.

Βραβεία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου

Το βραβείο σε ταινία Έλληνα πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη ή Ελληνίδας πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδας, σε ελληνική παραγωγή που εντάσσεται στο πρόγραμμα Επίσημη Πρώτη και συνοδεύεται από έπαθλο 5.000 ευρώ, απονεμήθηκε εξ ημισείας στην Ασημίνα Προέδρου για την ταινία Πίσω από τις Θημωνιές και τον Σπύρο Ιακωβίδη για την ταινία Black Stone. Στη σκηνή ανέβηκε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Μάρκος Χολέβας, για να απονείμει το βραβείο: «Το βραβείο αυτό του ΕΚΚ δυσκόλεψε την επιτροπή, η οποία το απονέμει εξ ημισείας σε δύο σκηνοθέτες: η πρώτη ταινία, το Black Stone του Σπύρου Ιακωβίδη, χρησιμοποιώντας το ψευδοντοκιμαντέρ ως όχημα, αφηγείται με δροσερή ματιά και κοφτερή αίσθηση του χιούμορ μια σύγχρονη γνήσια ελληνική κωμωδία: ένας μικρός άθλος για το σπάνιο αυτό και δύσκολο είδος. Με εξαιρετικές ερμηνείες από τους ηθοποιούς και με ισχυρό συναισθηματικό και συγκινησιακό πυρήνα, ισορροπεί θαυμαστά μεταξύ μιας σάτιρας της ελληνικής οικογένειας και ενός κοινωνικού σχολίου για την ξενοφοβία», δήλωσε. Ο Σπύρος Ιακωβίδης ανέβηκε στη σκηνή και παρέλαβε το βραβείο: «Είμαι φοβερά αγχωμένος, αλλά και φοβερά χαρούμενος. Έχουμε εισπράξει φοβερή αγάπη, από το Φεστιβάλ και από το κοινό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση», δήλωσε σχετικά. «Στο δεύτερο εξ ημισείας βραβείο, στην ταινία Πίσω από τις Θημωνιές της Ασημίνας Προέδρου, παρά τα σκληρά θέματα που αναδεικνύονται, η σκηνοθέτις παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη κινηματογραφική σύνθεση με θαρραλέες αφηγηματικές επιλογές, υπέροχες ερμηνείες και αποφασιστικότητα. Διευθύνει αριστοτεχνικά και άξια την καλλιτεχνική της ομάδα, πραγματώνοντας με μεγάλη επιτυχία το σκηνοθετικό της όραμα», συνέχισε ο κ. Χολέβας. Η κ. Προέδρου ανέβηκε στη σκηνή και παρέλαβε το βραβείο της, ευχαριστώντας τους υπόλοιπους παραγωγούς και συμπαραγωγούς που ήταν αυτές τις ημέρες μαζί της στο Φεστιβάλ.

Το Best Location Award απονέμεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου σε location manager ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδας, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα, με χρηματικό 1.500 ευρώ. Την Κριτική Επιτροπή αποτέλεσαν οι Νίκος Κουμανταράκης, location manager, Uberto Pasolini, σκηνοθέτης-παραγωγός και η Μαρία Κουφοπούλου, Δ/ντρια Hellenic Film Commission. Το βραβείο του ΕΚΚ Best Location Award απονεμήθηκε στον Γιώργο Μπαμπανάρα για την ταινία Πίσω από τις Θημωνιές της Ασημίνας Προέδρου. Στη σκηνή ανέβηκε η Μαρία Κουφοπούλου για να απονείμει το βραβείο: «Στη συγκεκριμένη ταινία ο χώρος αναδεικνύεται ως ένας από τους συμπρωταγωνιστές της ταινίας. Και η ψυχή του, ο location manager, έχει ενταχθεί αρμονικά στην καλλιτεχνική ομάδα που αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα και τη συμβολή του. Γοητευτήκαμε από τον πλούτο και την εκτενή γκάμα των φυσικών χώρων και του τρόπου που αναδεικνύονται μέσα στις εποχές του χρόνου, σε περιοχές που δεν έχουν εξερευνηθεί και προβληθεί ιδιαίτερα. Ενώ όλοι οι χώροι, τα εξωτερικά και τα εσωτερικά, υπηρέτησαν τους κινηματογραφικούς κανόνες και τη μέγιστη χρήση του φιλμικού φωτός με τον καλύτερο τρόπο για μία παραγωγή. Το βραβείο απονέμεται στον Γιώργο Μπαμπανάρα για την ταινία Πίσω από τις Θημωνιές», δήλωσε. Στη σκηνή ανέβηκε η σκηνοθέτις, Ασημίνα Προέδρου, για να παραλάβει το βραβείο εκ μέρους του: «Φαντάζομαι πως ο Γιώργος θα χαρεί πάρα πολύ. Αντιμετωπίσαμε φοβερές δυσκολίες, κάναμε τα γυρίσματα στο δεύτερο lockdown, σε 3 Νομούς και 2 χώρες. Τα πάντα ήταν κλειστά, όπως και τα σύνορα. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε άδεια για τους χώρους που θέλαμε κι ο Γιώργος έδωσε αγώνα για να μπορέσει να βρει δημόσιους χώρους. Υπάρχει στον κινηματογράφο ένα πρακτικό κομμάτι το οποίο, δυστυχώς, δεν φαίνεται ποτέ. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την τοπική κοινωνία που βοήθησε στη Δοϊράνη και το Film Office της Κεντρικής Μακεδονίας, που μας βοήθησε πολύ», ανέφερε σχετικά.

Βραβεία ΕΡΤ

H ΕΡΤ απένειμε χρηματικό βραβείο αξίας 3.000 ευρώ στην ελληνική ταινία που κερδίζει το βραβείο της FIPRESCI για ταινία του ελληνικού προγράμματος στο Πίσω από τις Θημωνιές της Ασημίνας Προέδρου. Το δεύτερο βραβείο ΕΡΤ, αξίας 2.000 ευρώ, απονεμήθηκε στο πρότζεκτ που διακρίθηκε στο τμήμα Agora Works in Progress. Το βραβείο κατέληξε στην ταινία Πολύδροσο του Αλέξανδρου Βούλγαρη.

Βραβείο Προσβασιμότητας Alpha Bank

Φέτος καθιερώθηκε το Βραβείο Προσβασιμότητας της Alpha Bank, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 3.000 ευρώ και απονέμεται είτε σε μια προσωπικότητα είτε σε μια ταινία που αναδεικνύει ζητήματα προσβασιμότητας στις τέχνες. Το πρώτο βραβείο προσβασιμότητας Alpha Bank κέρδισε η ταινία Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης του Φερνάντο Φράνκο. Το βραβείο απένειμε η Επικεφαλής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Alpha Bank, Ρούλη Χριστοπούλου: «Η ιστορία της Alpha Bank είναι συνυφασμένη με τις τέχνες και τον πολιτισμό, και θεωρούμε αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα όλων την ισότιμη πρόσβαση στην πολιτιστική ζωή της χώρας μας. Στη χώρα μας υπάρχουν πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα, τα οποία αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρής μορφής αναπηρία. Από τα άτομα αυτά, το 11,5% έχει βρεθεί σε ζωντανή μουσική ή θεατρική παράσταση, ενώ ακόμη μικρότερο είναι το ποσοστό αυτών που έχουν βρεθεί στον κινηματογράφο. Το πρόγραμμα προσβασιμότητας, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ, έχει ακριβώς αυτόν τον στόχο: την ισότιμη και ανεμπόδιστη πρόσβαση στον κινηματογράφο, ενώ ταυτόχρονα, μέλημά μας είναι η μεταστροφή των αντιλήψεων σχετικά με την αναπηρία και την προσβασιμότητα, η καλλιέργεια της συμπερίληψης και η αποδοχή της διαφορετικότητας. Στα πέντε αυτά χρόνια, περισσότεροι από 85.000 άνθρωποι έχουν ξεπεράσει τα εμπόδια κι έχουν έρθει σε επαφή με την κινηματογραφική δημιουργία και μαγεία. Στόχος μας είναι κάθε χρόνο, ο αριθμός αυτός να αυξάνεται. Έτσι λοιπόν φέτος καθιερώνουμε αυτό το βραβείο, με στόχο να αναδείξει κομμάτια ισότιμης πρόσβασης στις τέχνες και τον πολιτισμό.

Ο σκηνοθέτης Φερνάντο Φράνκο ανέβηκε στη σκηνή και παρέλαβε το βραβείο του: «Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που έκαναν αυτό το Φεστιβάλ πραγματικότητα, τους υπεύθυνους προγράμματος, αλλά και την Alpha Bank για το βραβείο. Όταν κάναμε αυτή την ταινία, είχαμε έναν σκοπό: την ορατότητα σε θέματα σεξουαλικότητας των ανθρώπων με αναπηρία. Είμαστε περήφανοι για την αναγνώριση αυτή», δήλωσε σχετικά.

Βραβείο Mermaid

To Mermaid Award είναι ένα βραβείο για την καλύτερη ταινία ΛΟΑΤΚΙ θεματικής του επίσημου προγράμματος του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Φέτος, για πρώτη φορά, η Mastercard υποστηρίζει το βραβείο με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ. Τα μέλη της Επιτροπής του Mermaid Award ήταν o Αρκάιτζ Μπαστέρα, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός και σύμβουλος κινηματογράφου, η μουσικός, συνθέτρια και DJ Μαριλένα Ορφανού και η σκηνοθέτις, σεναριογράφος και ηθοποιός Χάνα Περλ Ατ. Το βραβείο Mermaid δόθηκε στην ταινία Εγώ και το κενό μου του Αντριάν Σιλβέστρε. Στη σκηνή ανέβηκε η Λουκία Χωραφά, Head of Marketing and Communications της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, για να απονείμει το βραβείο: «Καλησπέρα και από εμένα. Είναι μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε εδώ για 4η συνεχή χρονιά. Πολλά συγχαρητήρια στην Ελίζ, στον Ορέστη, στη Δήμητρα και στη Νατάσσα, αλλά και σε ολόκληρη την ομάδα του Φεστιβάλ. Συγχαρητήρια και στους δημιουργούς των ταινιών, που μας προσφέρατε εμπειρίες ανεκτίμητης αξίας. Priceless εμπειρίες, όπως λέμε στη γλώσσα της Mastercard, εμπειρίες που ο καθένας μας βιώνει με το δικό του τρόπο. Και αυτό συμβαίνει γιατί όλοι είμαστε μοναδικοί και όλοι έχουμε τον δικό μας τρόπο να εκφραζόμαστε. Είμαστε λοιπόν εδώ σήμερα, με όλη την ομάδα, για να βραβεύσουμε, με το Mermaid Award, την καλύτερη ταινία ΛΟΑΤΚΙ θεματικής. Όταν όλοι μαζί, διοργανώσεις σαν το Φεστιβάλ, δημιουργοί, brands και ο καθένας μας ξεχωριστά, δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση, μία ημέρα θα μιλάμε και θα βιώνουμε 100% συμπερίληψη, αποδοχή, αγάπη για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και αυτή η ημέρα θα είναι πραγματικά priceless», τόνισε. Τον λόγο πήρε έπειτα η Μαριλένα Ορφανού: «Συγκινηθήκαμε όλοι μας βαθιά από μια ταινία καίρια, ειλικρινή, στοχαστική, αλλά και ταυτόχρονα διασκεδαστική. Μια ταινία για όλους, προικισμένη με μια πραγματικά αποκαλυπτική ερμηνεία, από μια ηθοποιό που ελπίζουμε να ξαναδούμε σε πολλούς ακόμα ρόλους. Ο σκηνοθέτης κατάφερε να αφηγηθεί μια σύνθετη ιστορία με κινηματογραφική δεξιοτεχνία και να θίξει πολύπλοκα θέματα, αφήνοντάς μας παράλληλα με μια αίσθηση ελπίδας».

Βραβείο Immersive: All Around Cinema

To νέο διαγωνιστικό τμήμα Immersive: All Around Cinema αγκαλιάζει δημιουργίες που αξιοποιούν τις πιο σύγχρονες νέες τεχνολογίες για να παρουσιάσουν διαφορετικές όψεις μιας εκτεταμένης πραγματικότητας. Ο Χρυσός Αλέξανδρος για την καλύτερη ταινία του τμήματος συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο δύο χιλιάδων ευρώ. Η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνιστικού Immersive αποτελούταν από τον σκηνοθέτη Αλέξη Αλεξίου, τη δημοσιογράφο και κριτικό κινηματογράφου Έβα Πέιδρο και τον καλλιτέχνη ψηφιακών μέσων και Πρόεδρο του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρη Χαρίτο. Ο Χρυσός Αλέξανδρος Best Immersive Film Award απονεμήθηκε στην ταινία Από την Κεντρική Πλατεία του Πέντρο Χάρες.

Στη σκηνή ανέβηκε ο κ. Χαρίτος για να απονείμει το βραβείο: «Το Από την Κεντρική Πλατεία συνδυάζει αριστοτεχνικά μια νέα εικαστική έκφραση με τις παραδοσιακές τεχνικές του δισδιάστατου animation, προς ένα μη-γραμμικό, πολυεπίπεδο, immersive έργο, που προτείνει μια αυθεντικά υβριδική αισθητική. Η ιστορία και η πολιτική συνυφαίνονται θαυμάσια μέσα από το χιούμορ και την τραγωδία. Η ταινία αφηγείται μια δυνατή ιστορία, που αποδίδει τα θεμελιώδη ζητήματα της εποχής μας και τις απειλές του πολιτισμού μας». Ο σκηνοθέτης Πέντρο Χάρες ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του: «Να ευχαριστήσω την Κριτική Επιτροπή αλλά και το Φεστιβάλ για μια θερμή υποδοχή. Ευχαριστώ τον Λάζαρο, τον Ορέστη και όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν στο VR. Όλο το περιεχόμενο και ο εξοπλισμός χρησιμοποιήθηκαν με φροντίδα και σεβασμό. Ήταν μεγάλη μου χαρά να βλέπω τόσο κόσμο να παρακολουθεί ταινία VR. Επίσης, εγώ προσωπικά, επειδή έχω σπουδάσει Φιλοσοφία, θεωρώ ανεκτίμητο το γεγονός ότι παίρνω ένα βραβείο στην Πλατεία Αριστοτέλους. Το αφιερώνω στην ομάδα μου, που δουλέψαμε γι’ αυτό τόσο σκληρά».

Βραβεία Podcast

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ήταν ένας από τους πρώτους κινηματογραφικούς θεσμούς παγκοσμίως που φιλοξένησε διαγωνιστικό τμήμα αφιερωμένο στα ψηφιακά ηχητικά αρχεία που έχουν κατακτήσει τον πλανήτη. Τα μέλη της επιτροπής είναι o διευθυντής προγράμματος στον ραδιοφωνικό σταθμό Pepper 96,6 και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Μουχταρίδης, η δημοσιογράφος και δημιουργός podcast Κυριακή Μπεϊόγλου και η σκηνοθέτις, παραγωγός και δημοσιογράφος Νίνα-Μαρία Πασχαλίδου. Αρχικά, η Κριτική Επιτροπή ανέβηκε στη σκηνή για να απονείμει Ειδική Μνεία στο podcast Ο Μπαμπάς της Νάλιας Ζήκου, μέσα από το οποίο μοιράζεται μαζί μας, με θάρρος, χιούμορ, σύγχρονη γλώσσα, και ποίηση, την πολύπλοκη σχέση με τον πατέρα της. Αμέσως μετά, απονεμήθηκε το Βραβείο Καλύτερου Podcast, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, στο podcast Γεννημένοι Έλληνες της Κατερίνας Μπακογιάννη: «Η Μαρία είναι ένα παιδί από τα χιλιάδες που αποκόπηκαν από τις οικογένειες τους στα μετα-κατοχικά χρόνια. Η Κατερίνα Μπακογιάννη οδηγεί την ιστορία της Μαρίας συνθέτοντας ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ με ενσυναίσθηση, εξαιρετική ευαισθησία και σκηνοθετική αρτιότητα μέχρι το τέλος της!», ανέφερε ο κ. Μουχταρίδης. Η κ. Μπακογιάννη ανέβηκε στη σκηνή να παραλάβει το βραβείο της: «Έχω πολλούς να ευχαριστήσω, αλλά θα μείνω σε έναν: τον ηχολήπτη, Βαγγέλη Μακρή, ο οποίος δεν είναι σήμερα εδώ. Δούλεψε μήνες για αυτό. Ευχαριστώ, επίσης, το Φεστιβάλ, που ενέταξε τα podcasts στα βραβεία που απονέμει».

Φέτος, το Φεστιβάλ και ο μη κερδοσκοπικός δημοσιογραφικός οργανισμός iMEdD, που ιδρύθηκε με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, εγκαινιάζουν ένα ακόμα βραβείο: το βραβείο για την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός πρωτότυπου podcast που θα βασίζεται στη δημοσιογραφική έρευνα και τεκμηρίωση. Το βραβείο απένειμε ο υπεύθυνος περιεχομένου και δημοσιογραφικής παραγωγής podcast του iMEdD, Παναγιώτης Μένεγος, στο Mute - Η σιωπηλή βία της μεσοτοιχίας του Ανδρέα Βάγια. «Λάβαμε πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις τις οποίες αξιολογήσαμε με μια σειρά από κριτήρια: τη δημοσιογραφική αξία, την προτεινόμενη μεθοδολογία και τη δυνατότητα τεκμηρίωσης, για να προκύψει ένα αξιόπιστο, ηχητικό ντοκιμαντέρ. To Βραβείο Podcast σε Ανάπτυξη απονέμεται στο Mute - Η σιωπηλή βία της μεσοτοιχίας του Ανδρέα Βάγια. Πρόκειται για ένα σύγχρονο και επίκαιρο δυστυχώς θέμα, αυτό των γυναικοκτονιών, με πρωτότυπη προσέγγιση που αναπτύσσεται και τεκμηριώνεται σε διαφορετικά επίπεδα. Πιστεύουμε πως όταν υλοποιηθεί, θα έχει να προσθέσει κάτι σε αυτή την κρίσιμη συζήτηση για την έμφυλη βία», δήλωσε σχετικά.

Bραβεία >>Film Forward

Στο συγκεκριμένο τμήμα, οι ταινίες διαγωνίζονται για τον Χρυσό Αλέξανδρο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8.000 ευρώ, και τον Αργυρό Αλέξανδρο, που προσφέρει στον νικητή χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ. Η Κριτική Επιτροπή αποτελούταν από τον Διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κωνσταντινούπολης και σκηνοθέτη, Κερέμ Αγιάν, τον σκηνοθέτη και δημιουργό κόμικ, Γιώργο Γούση, και τη σκηνοθέτιδα Τεόνα Στρούγκαρ Μιτέφσκα. Το βραβείο του Αργυρού Αλέξανδρου στην ταινία ΜΠΑΣΤΑΡΔΑ του Νίκου Πάστρα απένειμε ο κ. Γούσης: «Για τη νεανική, φρέσκια και ζωντανή προσέγγιση του μέσου, τη συνεργατική διαδικασία που αποτελεί την πραγματική δύναμη της ταινίας, την παιχνιδιάρικη διάθεση και τους αυτοσχεδιασμούς της, η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνιστικού Τμήματος Film Forward απονέμει το δεύτερο βραβείο, τον Αργυρό Αλέξανδρο, στην ταινία ΜΠΑΣΤΑΡΔΑ του Νίκου Πάστρα». Ο σκηνοθέτης ανέβηκε στη σκηνή και παρέλαβε το βραβείο του: «Καταλαβαίνετε πως οι ευχαριστίες θα μπορούσαν να κρατήσουν ώρες. Θέλω να ευχαριστήσω την Κριτική Επιτροπή, το Φεστιβάλ, που από πέρυσι στήριξε την ταινία ως Work in Progress. Είμαι πολύ χαρούμενος, είναι μια παράξενη ταινία που δεν περίμενα να πάρει βραβείο. Ευχαριστώ τους ηθοποιούς, είναι για εμένα πηγή έμπνευσης. Ευχαριστώ τους συνδημιουργούς, το συνεργείο και τους συντελεστές που εργάστηκαν με απίστευτη ανταπόκριση».

Αμέσως μετά, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, απένειμε τον Χρυσό Αλέξανδρο στην ταινία Υποχώρηση του Λεόν Σβίτερ: «Έκλεισε κι αυτός ο κύκλος των 11 ημερών, μαζί με το Διαγωνιστικό τμήμα, τα αφιερώματα, τις ειδικές προβολές, τα masterclasses, το τμήμα Immersive, τα podcasts, αλλά και κάτι εξαιρετικά σημαντικό που ξεκινάει φέτος, το Agora Series. Πρόκειται για ένα δίκτυο στο οποίο δημιουργοί έρχονται σε επαφή με αυτό το τόσο σημαντικό κομμάτι που, λίγο-πολύ, έχει μπει στο σπίτι και τη ζωή του καθενός. Βλέπουμε ότι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου πρωτοπορεί, το Φεστιβάλ εξελίσσεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελευθερία, Ελίζ, Ορέστη, Σπύρο, για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε, είστε ένα καμάρι για την πόλη της Θεσσαλονίκης», δήλωσε σχετικά.

Στη συνέχεια, ο κ. Αγιάν και η κ. Μιτέφσκα απένειμαν το βραβείο στην ταινία Υποχώρηση του Λέον Σβίτερ «για την ακριβέστατη δουλειά του στην κινηματογραφική εξιστόρηση, τον αφηγηματικό ηχητικό του σχεδιασμό, τις κινήσεις της κάμερας που ξυπνούν αναμνήσεις και το ακριβές του σχόλιο για τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε». Ο κ. Σβίτερ ανέβηκε στη σκηνή και παρέλαβε το βραβείο του: «Έχω μείνει άφωνος. Δεν το περίμενα ποτέ. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην Ελλάδα και κάνουμε την ευρωπαϊκή μας πρεμιέρα εδώ. Αγαπώ την Ελλάδα και χάρηκα που έφερα ένα μέρος της ομάδας μου εδώ. Robin, Marcos, Doria, σας ευχαριστώ», δήλωσε συγκινημένος.

Βραβεία Διαγωνιστικού «Γνωρίστε τους γείτονες»

Το διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors περιλαμβάνει ταινίες που κοιτάζουν τον κόσμο πέρα από «τη γειτονιά μας», με μια ξεχωριστή και επίκαιρη καλλιτεχνική ματιά, απονέμοντας Χρυσό Αλέξανδρο με χρηματικό έπαθλο ύψους 8.000 ευρώ, καθώς και Αργυρό Αλέξανδρο, ύψους 4.000 ευρώ. Η Κριτική Επιτροπή αποτελούταν από την σκηνοθέτιδα και παραγωγό Τώνια Μισιαλή, τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο Άβι Νέσερ, την παραγωγό και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης BAFTA, Τζόις Πιερπολίν. Στη σκηνή ανέβηκαν η κ. Μισιαλή και η κ. Πιερπολίν. Η κ. Μισιαλή δήλωσε: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Φεστιβάλ που μας σύστησε σε υπέροχες ποικιλόμορφες ταινίες από τις γείτονες περιοχές. Καθώς σκεφτόμασταν τις επιλογές μας, ξαφνικά συνειδητοποιήσαμε πως οι τρεις ταινίες που βρήκαμε να είναι οι πιο ιδιαίτερες είχαν σκηνοθετηθεί από γυναίκες». «Νιώσαμε την ανάγκη να αναγνωρίσουμε τρεις ταινίες», δήλωσε η κ. Πιερπολίν. «Αποφασίσαμε να κάνουμε μια Ειδική Μνεία σε μια ταινία πολύ επιδραστική και να τιμήσουμε τη σπουδαία δουλειά της σκηνοθέτιδας. Πιστεύουμε πως πραγματεύεται ένα σημαντικό ζήτημα που είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Οι δυνατές ερμηνείες είχαν μεγάλη απήχηση, καθώς οι χαρακτήρες έμειναν μαζί μας για καιρό μετά το τέλος της ταινίας». H Eιδική Μνεία απονεμέθηκε στην ταινία Πίσω από τις θημωνιές της Ασημίνας Προέδρου, η οποία ανέβηκε στη σκηνή, ευχαρίστησε την επιτροπή και παρέλαβε το βραβείο της.

Στη συνέχεια, η κ. Μισιαλή απένειμε τον Αργυρό Αλέξανδρο του διαγωνιστικού «Γνωρίστε τους γείτονες»: «Ο Αργυρός Αλέξανδρος του Meet the Neighbors απονέμεται σε μια πολύ αυθεντική ταινία, με υπέροχες ερμηνείες, γραμμένη αριστοτεχνικά, σκηνοθετημένη με ευαισθησία, μ’ έναν τρόπο που παίρνει το κοινό σε ένα ταξίδι παρέα με τους χαρακτήρες, με τρόπους τόσο εκπληκτικούς όσο και οικείους. Η ταινία γιορτάζει την ανθρώπινη εμπειρία με τις πολλές σκοτεινές και φωτεινές πτυχές της, χωρίς να γίνεται ποτέ επικριτική και μας δείχνει πως η πραγματικότητα είναι πολύ πιο περίπλοκη από όσο θα φανταζόταν κανείς. Το βραβείο απονέμεται στην ταινία Η Βαλέρια παντρεύεται της Μίχαλ Βίνικ». Ο πρωταγωνιστής της ταινίας, Γιάακοβ Ζαντά Ντανιέλ, ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο εκ μέρους της σκηνοθέτιδας: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, πρώτη φορά παραλαμβάνω βραβείο, έστω και εκ μέρους μιας συνεργάτιδας. Η Μίχαλ δε μπόρεσε να είναι εδώ απόψε, αλλά μου ζήτησε να πω αυτό: ευχαριστούμε το Φεστιβάλ που μας κάλεσε! Ήταν μια υπέροχη και γενναιόδωρη φιλοξενία. Ευχαριστούμε την Κριτική Επιτροπή που εκτίμησε την ταινία μας, ευχαριστούμε τους παραγωγούς και τους ηθοποιούς. Ευχαριστούμε τους Ουκρανούς συνεργάτες μας, Άννα και Βλάντιμιρ Γιτσένκο, τους αγαπητούς μας συμπαραγωγούς που ακόμη παλεύουν για την ελευθερία της πατρίδας τους».

Ο Χρυσός Αλέξανδρος Meet the Νeighbours απονεμήθηκε στην ταινία Κλόνταϊκ της Μαρίνα Ερ Γκόρμπαχ. Το βραβείο απένειμε η κ. Πιερπολίν: «Η ταινία αυτή είναι μια καταιγιστική κινηματογραφική εμπειρία που στέλνει κάποιον στην καρδιά της σκοτεινιάς του πολέμου και των επιπτώσεών του. Συγκεντρώνεται γύρω από τα δεινά μιας γυναίκας, την τρέλα που την κυκλώνει και την προσπάθειά της να παραμείνει ανθρώπινη παρά την καταστροφή. Χαιρετούμε τους κινηματογραφιστές και τους ηθοποιούς που συμμετείχαν σε αυτή την υπέροχη ταινία».

Η σκηνοθέτις της ταινίας έστειλε ευχαριστήριο βίντεο, που προβλήθηκε στην οθόνη του Ολύμπιον: «Αγαπημένο Φεστιβάλ, μόλις έμαθα για το βραβείο. Είμαι χαρούμενη και με τιμά. Αυτή τη στιγμή είμαι στον δρόμο από την Ουκρανία στο Λος Άντζελες για την προωθητική καμπάνια του Κλόνταϊκ. Είναι η επίσημη συμμετοχή της Ουκρανίας στα φετινά Όσκαρ. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες πολύ ιδιαίτερες αναμνήσεις από την Ουκρανία. Οι άνθρωποι ξεκινούν να επισκέπτονται πάλι τους κινηματογράφους. Έγιναν ακόμη και sold out σε πρεμιέρες. Στο μυαλό μου, αυτό είναι ένα σημάδι ζωής. Είναι επίσης κομμάτι της ιδέας ότι τα ένστικτα υπέρ της ζωής είναι πολύ ισχυρότερα από αυτά της καταστροφής και του πολέμου. Τις ημέρες αυτές, γιορτάζουμε την απελευθέρωση της Χερσώνας από την ρωσική κατοχή. Θέλω να αφιερώσω το βραβείο αυτό στους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν».

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού

Έντεκα πρώτες ή δεύτερες ταινίες σκηνοθετών, μεταξύ των οποίων και δύο ελληνικές, διεκδίκησαν τα βραβεία του τμήματος. Ο Χρυσός Αλέξανδρος - «Θόδωρος Αγγελόπουλος» συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής - Αργυρός Αλέξανδρος προσφέρει χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, ενώ το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής για την Καλύτερη Σκηνοθεσία - Χάλκινος Αλέξανδρος συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, μια προσφορά του Μεγάλου Χορηγού του Φεστιβάλ, της COSMOTE TV. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Διεθνούς Διαγωνιστικού απονέμονται Βραβεία Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας, καθώς και Βραβείο Καλλιτεχνικής Επίτευξης ή Σεναρίου.

Στη σκηνή ανέβηκαν τα μέλη της κριτικής επιτροπής, ο παραγωγός και ιδρυτής της Pimienta Films Νίκολας Σελίς, ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Τόμας Βασιλέφσκι και η σκηνοθέτις Πέννυ Παναγιωτοπούλου. Ο κ. Σελίς απένειμε αρχικά Ειδική μνεία στην ταινία Νάρκωση του Μαρτάιν ντε Γιονγκ. Ακολούθησε το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας, που απονεμήθηκε στον Ρεινάλδο Αμιέν Γκουτιέρες για την ταινία Έχω ηλεκτρισμένα όνειρα. Το βραβείο απένειμε ο κ. Βασιλέφσκι και κάλεσε τη σκηνοθέτιδα της ταινίας, Βαλεντίνα Μαουρέλ, να παραλάβει το βραβείο εκ μέρους του: «Δεν είμαι ο Ρεινάλδο», αστειεύτηκε αρχικά. «Θα το μάθει σε λίγες ώρες πως νίκησε, καθώς είναι στο αεροπλάνο. Είναι ένας φανταστικός ηθοποιός, πολύ ευαίσθητος. Έκανε τον χαρακτήρα δικό του. Τον ευχαριστώ τόσο πολύ», δήλωσε σχετικά. Στη συνέχεια, απονεμήθηκε το βραβείο γυναικείας ερμηνείας στη Ρόουζι ΜακΓιούεν για την ταινία Blue Jean της Τζόρτζια Όουκλι. Τη σκυτάλη πήρε το Βραβείο Καλλιτεχνικής Επίτευξης-Σεναρίου, που απονεμήθηκε στην ταινία Το Φράγμα του Αλί Σερί, το οποίο απένειμε η κ. Παναγιωτοπούλου. Ακολούθησε ο Χάλκινος Αλέξανδρος - Βραβείο Σκηνοθεσίας, που απονεμήθηκε στην Τσι Χαγιακάουα για την ταινία Σχέδιο 75 από τον κ. Βασιλέφσκι. Αμέσως μετά, απονεμήθηκε ο Αργυρός Αλέξανδρος – Ειδικό βραβείο της επιτροπής στην ταινία Ένα Κομμάτι Ουρανού του Μίκαελ Κοχ από τον κ. Σελίς.

Στη συνέχεια, ανέβηκε στη σκηνή ο Νικόλας Γιατρομανωλάκης, Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αρμόδιος για Θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, για να προλογίσει την απονομή του βραβείου «Χρυσός Αλέξανδρος – Θόδωρος Αγγελόπουλος». «Καλησπέρα σας, επιτρέψτε μου να παρατείνω την αγωνία του νικητή δυο λεπτά. Θεωρώ ότι το Φεστιβάλ είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε πού ήμασταν πέρυσι και πού είμαστε φέτος σε σχέση με το σινεμά. Το ελληνικό σινεμά βρίσκεται σε μια από τις καλύτερες στιγμές του, και αυτό φυσικά οφείλεται κυρίως στους δημιουργούς και τους παραγωγούς, δηλαδή οφείλεται στον ίδιο τον κλάδο. Αυτό το είδαμε στις Κάννες, με τις ελληνικές ταινίες οι οποίες αναγνωρίζονται, αλλά και με τις διεθνείς ταινίες που γυρίζονται στην Ελλάδα, με Έλληνες παραγωγούς και μεγάλους ξένους σκηνοθέτες, όπως ο Κρόνενμπεργκ ή ο Έστλουντ, που κέρδισε και τον Χρυσό Φοίνικα. Μου αρέσει πάντα να λέω “ωραίο να γυρίζονται ταινίες στην Ελλάδα, αλλά ακόμη πιο ωραίο να γυρίζονται ελληνικές ταινίες”.

Έτσι, η μικρού μήκους ταινία Στον θρόνο του Ξέρξη της Εύης Καλογηροπούλου διακρίθηκε στις Κάννες με το βραβείο Canal+, ενώ η πρόταση της Ελλάδας για τα φετινά Όσκαρ, τα Μαγνητικά Πεδία του Γιώργου Γούση, έχουν ήδη εξασφαλίσει την προβολή τους στο HBO max. Την ίδια στιγμή, το Netflix έχει πλέον δύο ελληνικές ταινίες με ευρωπαϊκά δικαιώματα, πιο παλιές βέβαια, αλλά αυτό δείχνει και τη δυναμική που έχει σιγά-σιγά αρχίσει να αναπτύσσεται: το The Waiter και το Δέντρο και η Κούνια. Από πλευράς αριθμών, η άνοδος του κινηματογράφου αποτυπώνεται με βάση τα επίσημα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας: ο τζίρος της παραγωγής το 2019 ήταν 268 εκατομμύρια, ενώ το 2021 ήταν 380 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση 40%. Σε αυτό έχουν διαδραματίσει ρόλο πάρα πολλοί άνθρωποι, έχει παίξει ρόλο επίσης η δουλειά που κάνουν τα τοπικά Film Offices. Σε αυτό το σημείο, να αναφέρω πως το καλύτερο Περιφερειακό Film Office είναι αυτό της Κεντρικής Μακεδονίας, με τον επαγγελματισμό που το διακρίνει και τη μεθοδολογία που έχει ακολουθήσει, την οποία θέλουμε να μοιραστεί και με τα υπόλοιπα Film Offices. Τι κάνουμε εμείς λοιπόν; Πρωτίστως, φέτος, το 2022, επικυρώσαμε συμφωνία για τις παραγωγές με πολύ ευνοϊκούς όρους για μια χώρα σαν την Ελλάδα. Ύστερα από 50 χρόνια (το 1973 υπογράφηκε η προηγούμενη), υπογράψαμε νέα ελληνογαλλική συμφωνία συμπαραγωγής, με καλύτερους όρους από τους προηγούμενους, με τη Γαλλία που είναι προφανώς η μεγαλύτερη κινηματογραφική παραγωγός χώρα της Ευρώπης.

Πριν έναν μήνα περάσαμε μια διάταξη για το λεγόμενο «Δύσκολο κινηματογραφικό έργο». Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση έως και 100% για ταινίες πρωτοεμφανιζομένων σκηνοθετών, αλλά και για διεθνείς συμπαραγωγές. Αυτό ήταν ένα εργαλείο που χρειαζόμασταν και βάσει αυτού, αυτή τη στιγμή, με το ΕΚΚ κάνουμε ένα πρόγραμμα 8 εκατομμυρίων ευρώ ειδικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Επίσης, έχουν δρομολογηθεί πρότζεκτ όπως το Hub στη Δράμα και η Σχολή Κινηματογράφου για τεχνικά επαγγέλματα, κάτι το οποίο έχει προβλεφθεί σε νόμο από το 1981. Ίσως, 40 χρόνια μετά, να έχει έρθει η ώρα να γίνει πραγματικότητα. Επίσης, ένα μεγάλο πρόγραμμα που οργανώνουμε με το ΕΚΚ, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι η μετεκπαίδευση τεχνικών του κινηματογράφου. Επιπλέον, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος επιχορηγείται με 1,6 εκατομμύριο ευρώ για να αποκτήσει επιτέλους η Ελλάδα εργαστήριο ψηφιακής αποκατάστασης ταινιών. Η αίθουσα αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση διεθνώς, όπως όλοι ξέουμε. Γι’ αυτό χάρηκα πάρα πολύ που τα εισιτήρια του Φεστιβάλ είναι αντίστοιχα με το 2019, προ πανδημίας. Θέλω να πω σε όλους, με αυτή την ευκαιρία, να γυρίσουν στην αίθουσα, να την αγκαλιάσουν, εμείς στηρίζουμε όσο μπορούμε με προγράμματα όπως η επιδότηση θέσεων. Σχεδιάζουμε και ένα ειδικό πρόγραμμα τώρα με το ΕΚΚ, στο βαθμό που επιτρέπουν η νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να τη στηρίξουμε ακόμα παραπάνω», δήλωσε αρχικά ο κ. Γιατρομανωλάκης.

«Τέλος, ορισμένα πράγματα για το αγαπημένο μας Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: να ευχαριστήσω αυτήν την ομάδα. Είναι δουλειά ομαδική κι αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα και από τη διαχρονική ποιότητα αυτού του Φεστιβάλ. Ελίζ, Ορέστη, Ρία, όλη η ομάδα που εργάζεται, και φυσικά και οι εθελοντές, σας ευχαριστούμε για ακόμα μία χρονιά πάρα πολύ. Να πω όμως επίσης τι ετοιμάζουμε με το Φεστιβάλ: το Εικονικό Μουσείο Ελληνικού Κινηματογράφου, ύψους 1 εκατομμυρίου στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα πρόγραμμα μισού εκατομμυρίου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Φεστιβάλ, να αποκτήσει καλύτερες ψηφιακές υποδομές, και εδώ στο Ολύμπιον και κάτω στο Λιμάνι. Το πρόγραμμα εξωστρέφειας της Αγοράς, θα το ενισχύσουμε με mentoring για να στηρίξουμε κι άλλο τους Έλληνες δημιουργούς, με μια επένδυση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ. Και φυσικά, επειδή και για εμάς είναι πολύ σημαντική η καθολική προσβασιμότητα στον κινηματογράφο, ούτως ώστε όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε αναπηρίας, να μπορούν πραγματικά να παρακολουθούν κινηματογράφο, έχουμε ένα ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης του προγράμματος Σινεμά για Όλους, μια πρωτοβουλία που είχε ξεκινήσει από το Φεστιβάλ. Φυσικά, να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το Φεστιβάλ για μια άλλη παράλληλη δράση που έκανε φέτος: το Evia Film Project, σε μία περιοχή με δύσκολα προβλήματα, που απέδειξε περίτρανα πώς ο πολιτισμός, εκτός από ανακούφιση, μπορεί να είναι και μία πηγή ανάπτυξης και δημιουργίας, ακόμα και μέσα στο σκοτάδι που δημιουργεί μία περιβαλλοντική καταστροφή όπως αυτή που έπληξε την Εύβοια. Για όλους αυτούς τους λόγους, να ευχαριστήσω τους φίλους και συνεργάτες του Φεστιβάλ».

Κλείνοντας τη βραδιά, η κριτική επιτροπή ανακοίνωσε ότι ο Χρυσός Αλέξανδρος του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος απονέμεται στην ταινία Έχω Ηλεκτρισμένα Όνειρα της Βαλεντίνα Μαουρέλ, «για ένα πανέμορφο και τρυφερό πορτραίτο του πώς να αγαπάς τα ελαττώματα ενός αγαπημένου σου ανθρώπου». Η Βαλεντίνα Μαουρέλ ανέβηκε στη σκηνή να παραλάβει το βραβείο της: «Είναι μια τεράστια τιμή. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ευχαριστώ την επιτροπή. Όλα όσα χρειάζονταν να ειπωθούν για οτιδήποτε έχει ειπωθεί εδώ στην Ελλάδα πολύ καιρό πριν. Έκανα μια ακόμη ταινία σχετική με μία πατρική φιγούρα και το τι λεγόταν παλιά για το θέμα. Αυτό αποδεικνύει ότι οι αρχαίοι αυτοί χαρακτήρες που δημιουργήσατε ακόμη ρίχνουν φως στις ιστορίες μας και τις ζωές μας. Σας ευχαριστώ», δήλωσε.

Ακολούθησε η προβολή της ταινίας Κορσές της Μαρί Κρόιτσερ, που κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου. Η ταινία προσεγγίζει με διαφορετικό τρόπο την αυτοκράτειρα Σίσι και ρίχνει μια φεμινιστική ματιά στους κοινωνικούς περιορισμούς που καλείται να αντιμετωπίσει μία γυναίκα σε θέση εξουσίας, χτίζοντας παράλληλα ένα ευαίσθητο και μελαγχολικό πορτραίτο. Είναι ένα δράμα εποχής, απόλυτα σύγχρονο και αντισυμβατικό, μακριά από κλισέ και στερεότυπα. «Συνεχίζουμε με την ταινία λήξης του Φεστιβάλ», δήλωσε η παρουσιάστρια, Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη. «Ο Κορσές της Μαρί Κρόιτσερ, με πρωταγωνίστρια τη μαγευτική Βίκι Κριπς που βραβεύτηκε στις Κάννες για την ερμηνεία της, παρακολουθεί την Αυτοκράτειρα Σίσι, όχι πια στην πρώτη νιότη της, αλλά στην ωριμότητα των σαράντα χρόνων της, όταν χρειάζεται όλο και πιο πολύ να… σφίγγει τον κορσέ της, όλο και πιο πεισματικά να διεκδικεί την ελευθερία της. Σας ευχαριστούμε όλους πολύ και ιδιαιτέρως την εταιρεία Cinobo που μας παραχώρησε την ταινία. Καλή αντάμωση στο 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, τον ερχόμενο Μάρτιο».