Ο πιλότος του Falcon 50 εξέπεμψε τρεις φορές σήμα κινδύνου πριν τη συντριβή - Τα σενάρια δολιοφθοράς

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις, με το αεροσκάφος που συνετρίβη στην Άγκυρα και μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης. Όπως όλα δείχνουν, ο πιλότος του αεροσκάφουςτύπου Falcon-50, εξέδωσε πολλαπλά σήματα κινδύνου, επικαλούμενος ηλεκτρική βλάβη, πριν τη συντριβή.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πιλότος εξέπεμψε τρεις φορές σήμα κινδύονυ τύπου Pan Pan.

Το σκηνικό πριν την πτώση έχει ως εξής: Το αεροσκάφος έλαβε έπειτα άδεια για να αναχωρήσει και τελευταία άδεια να πετάξει σε υψόμετρο 34.000 ποδιών στις 20:25 τοπική ώρα (19:25 ώρα Ελλάδας), τόνισε ο Ουράλογλου.

Στις 20:31 τοπική ώρα, ενώ πετούσε σε ύψος περίπου 32.000 ποδιών, ο πιλότος εξέδωσε τρεις φορές σήμα κινδύνου «PAN-PAN» , ένα επίπεδο επείγουσας κατάστασης κάτω από το «MAYDAY», και ανέφερε μια γενική ηλεκτρική βλάβη, ζητώντας από ραντάρ κατευθύνσεις να επιστρέψει στην τουρκική πρωτεύουσα.

Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας έδωσε αμέσως οδηγίες στο πλήρωμα σχετικά με την κατεύθυνση και το προφίλ καθόδου για επείγουσα επιστροφή στο αεροδρόμιο Εσένμπογα. Στις 20:33, ο πιλότος ενεργοποίησε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης αναμεταδότη 7700, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού έκτακτης ανάγκης στην αεροπορία. Λίγο αργότερα, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχασαν τα δεδομένα υψομέτρου του αεροσκάφους από το ραντάρ.

Λόγω αυξανόμενων παρεμβολών στις επικοινωνίες πιλότου-ελεγκτή, οι ελεγκτές επιχείρησαν ακουστικούς ελέγχους στις 20:34.

Το αεροσκάφος μεταφέρθηκε πίσω στον έλεγχο προσέγγισης αφού επιβεβαίωσε το επίπεδο καθόδου του για επείγουσα επιστροφή.

Στις 20:35, ο πιλότος εξέδωσε ξανά σήμα κινδύνου «PAN-PAN» και επικοινώνησε με τον έλεγχο προσέγγισης, λαμβάνοντας ενημερωμένα πορεία από ραντάρ και καθορισμένα επίπεδα καθόδου.

Ωστόσο, μέχρι τις 20:36, η επικοινωνία επιδεινώθηκε. Παρατηρήθηκαν επίσης μερικές απώλειες δεδομένων πτήσης στις οθόνες ραντάρ. Στις 20:38, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ανέφεραν ότι το αεροσκάφος είχε εξαφανιστεί εντελώς από τα ραντάρ. Έγιναν πολλαπλές προσπάθειες σε διαφορετικές συχνότητες για περίπου πέντε λεπτά, αλλά δεν ελήφθη καμία απάντηση. Ενημερώθηκαν αμέσως οι μονάδες έρευνας και διάσωσης, δήλωσε ο Ουράλογλου. Ταυτόχρονα, ξεκίνησαν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από αέρος και εδάφους από τις αρμόδιες αρχές.

Μετά τη συντριβή, το Κέντρο Διερεύνησης Ασφάλειας Μεταφορών στάλθηκε στο σημείο σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς, συμπλήρωσε ο υπουργός.

Στη συνέχεια, η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος.

Αεροσκάφος συνετρίβη στην Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του στρατού της Λιβύης

Ο πρωθυπουργός της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, όπως επισημαίνει το Al Jazeera, επιβεβαίωσε τον θάνατο του αλ-Χαντάντ σε ανακοίνωση στο Facebook, αναφέροντας ότι το «τραγικό δυστύχημα» συνέβη ενώ ο ίδιος και η αντιπροσωπεία του επέστρεφαν στη χώρα.

«Αυτή η μεγάλη τραγωδία είναι μια τεράστια απώλεια για το έθνος, το στρατιωτικό κατεστημένο και ολόκληρο τον λαό», δήλωσε. «Χάσαμε άνδρες που υπηρέτησαν την πατρίδα τους με ειλικρίνεια και αφοσίωση και αποτέλεσαν παράδειγμα πειθαρχίας, υπευθυνότητας και εθνικής δέσμευσης».

Ο αλ-Χαντάντ ήταν ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής στη δυτική Λιβύη και διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στις συνεχιζόμενες προσπάθειες, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, για την ενοποίηση της χώρας, η οποία παραμένει διχασμένη από το 2014 μετά την εξέγερση με τη στήριξη του ΝΑΤΟ που ανέτρεψε και οδήγησε στον θάνατο τον μακροχρόνιο ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι.

Τα σενάρια δολιοφθοράς και η αναφορά στην Ελλάδα από τα τουρκικά ΜΜΕ

To ahaber.com, και δεκάδες ΜΜΕ, αναφέρουν ότι μπορεί να υπάρχουν κίνητρα πίσω από τη συντριβή, με τα σενάρια δολιοφθοράς και σαμποτάζ να «φουντώνουν».

«Γιατί συνετρίβη το λιβυκό τζετ; Ήταν ατύχημα ή σαμποτάζ;», αναφέρει χαρακτηριστικά το τουρκικό μέσο.

Δήλωση για το θέμα έκανε και ο δημοσιογράφος Γιουσούφ Αλαμπαρντά, μιλώντας σε ζωντανή εκπομπή του A Haber. Ο «Διότι, αν υπάρχει πιθανότητα σαμποτάζ σε αυτό το αεροσκάφος, οι δύο σημαντικές χώρες όπου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο σαμποτάζ είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ελλάδα».

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς άγνωστα παραμένουν τα αίτια της συντριβής.