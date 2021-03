Σοκ στο ΝΒΑ: Παράλυτος έμεινε ο Σον Μπράντλεϊ

Είδηση-σοκ για το μπάσκετ και τον αθλητισμό. Ο πρώην σέντερ των Μάβερικς, ο 48χρονος, Σον Μπράντλεϊ έμεινε παράλυτος μετά από ατύχημα όπως γνωστοποίησε ο ίδιος με δήλωση του. Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω του πριν από εβδομάδες, ενώ εκείνος έκανε ποδήλατο κοντά στο σπίτι του στη Γιούτα.

Τον χτύπησε από πίσω και η ζημιά ήταν τεράστια στην σπονδυλική του στήλη. Τις τελευταίες 8 εβδομάδες βρισκόταν σε νοσοκομείο στη Γιούτα.

Από την πρώτη στιγμή δίπλα του έδειξαν πως είναι ο ιδιοκτήτης του Ντάλας, Μαρκ Κιούμπαν και ο GM της ομάδας, Ντόνι Νέσλον.

Ο Γερμανός ήταν Νο.2 στο draft του 1993 από τους Σίξερς, ενώ έχει παίξει και σε Νετς εκτός Μάβερικς και Φιλαδέλφεια. Το 1997 ήταν ο κορυφαίος μπλοκέρ στο ΝΒΑ, ενώ στην καριέρα του είχε 8.1 πόντους, 6.3 ριμπάουντ και 2.5 μπλοκ μέσο όρο.

Former Maverick Shawn Bradley has just released a statement through the team announcing he was recently struck from behind by an automobile while riding his bicycle near his home in St. George, Utah, and suffered a traumatic spinal cord injury that left him paralyzed.