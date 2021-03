Θρίαμβος Τσιτσιπά στο Miami Open - Προκρίθηκε στα προημιτελικά

Στους "8" του Miami Open για πρώτη φορά στην καριέρα του προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο5 και Νο2 ταμπλό) απέκλεισε με 6-2, 7-6 (2) τον Ιταλό Λορέντζο Σόνεγκο (Νο34) στον 4ο γύρο και θα παίξει στον πρώτο του προημιτελικό στο Miami Open με τον Πολωνό Χούμπερτ Χούρκατς ο οποίος έβγαλε νοκ άουτ με 4-6, 6-3, 7-6 (4) τον Καναδό Μίλος Ράονιτς.

Αυτός θα είναι ο 7ος προημιτελικός του σε Masters εκεί όπου έχει και 2 χαμένους τελικούς, το 2018 στο Τορόντο και το 2019 στη Μαδρίτη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 20 winners και 14 αβίαστα και ο Λορέντζο Σόνεγκο είχε 24-22.

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς αρχίζει με love service game (1-0) και με μπρέικ θα φτάσει στο 2-0!

Ο Λορέντζο Σόνεγκο θα μειώσει σε 3-1 και με δυσκολία ο Έλληνας θα πάει στο 4-1. Με τα λάθη του Τσιτσιπά ο Ιταλός θα μειώσει σε 4-2 αλλά θα χάσει το 7ο γκέιμ (5-2).

Σε 31'ο Στέφανος Τσιτσιπάς κλείνει με μπρέικ το σετ στο 6-2. Ο Τσιτσιπάς έχει 6 winners και 11 αβίαστα και ο Σόνεγκο έχει 5-11.

Στο 2ο σετ, θα προηγηθεί με 2-1 αλλά ο Ιταλός βρίσκει λύσεις για το 2-2. Με love service game ο Σόνεγκο θα πάει στο 3-3.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πάρει προβάδισμα εκ νέου (4-3) αλλά θα έρθει η ισοφάριση (4-4). Το 5-4 είναι για τον Έλληνα που σερβίρει καλά όμως ο Ιταλός με love service game ισοφαρίζει σε 5-5.

Ο Έλληνας "απαντά" με τον ίδιο τρόπο για το 6-5 και θα πάμε σε τάι μπρέικ. Εκεί θα φτάσει σε τετραπλό ματς πόιντ και θα τελειώσει στο 7-6 (2).

Στον προημιτελικό (2ο καριέρας σε Masters) προκρίθηκε και ο Αντρέι Ρούμπλεφ ο οποίος κέρδισε με 6-4, 6-4 τον Μάριν Τσίλιτς και θα παίξει με τον Σεμπάστιαν Κόρντα.

