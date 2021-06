Κριστιάνο Ρονάλντο: Το παρελθόν του με την Coca Cola, η επίθεση που δέχθηκε από τον Γκιγκς και η παρατήρηση στον γιο του

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφερε να γίνει το πρόσωπο των ημερών στο Euro 2020 όχι για τα ρεκόρ που καταρρίπτει, αλλά για την κίνησή του με τα δύο μπουκάλια με Coca Cola που απομάκρυνε από μπροστά του λίγο πριν από τη συνέντευξη Τύπου έπειτα από την αναμέτρηση με την Ουγγαρία.

Διαβάστε ακόμη: Πώς ο Κριστιάνο Ρονάλντο «βύθισε» τη μετοχή της Coca Cola

Ο Πορτογάλος super star μόλις είδε στη θέση του δύο μπουκάλια με Coca Cola, επίσημο χορηγού της διοργάνωσης, τα απομάκρυνε δείχνοντας τη δυσαρέσκειά του, ενώ φρόντισε να δείξει και την προτίμησή του στο νερό.

'Drink water' Cristiano Ronaldo removes Coca-Cola bottles at start of #Euro2020 press conference pic.twitter.com/2eBujl9vzk

Η συγκεκριμένη κίνηση έφερε αντιδράσεις, καθώς η μετοχή της Coca Cola υποχώρησε, ωστόσο ανάμεσα στη σχέση του «CR7» και του αναψυκτικού, υπάρχει παρελθόν. Άλλωστε ο... μύθος, που πρόσφατα επιβεβαιώθηκε από άλλοτε συμπαίκτες του, λέει πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε δεχθεί επίθεση όταν έπαιζε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, από τον τότε αρχηγό της ομάδας, Ράιαν Γκιγκς, καθώς ο τελευταίος τον είχε δει να πίνει για πρωινό μια Coca Cola!

Από τότε πέρασαν αρκετά χρόνια και ο Κριστιάνο Ρονάλντο -υπέρμαχος του υγιεινού τρόπου ζωής- έχει αποκηρύξει τα αναψυκτικά σε σημείο που να αμφιβάλει ακόμα και για το αθλητικό μέλλον του ίδιου του τού γιου επειδή πίνει Coca Cola.

Πρόσφατα ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, επιβεβαίωσε την ιστορία από τα χρόνια που έπαιζε στην ομάδα, μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος πήγε στο Νησί στα 18 του χρόνια, το 2003, συναντώντας εκεί κάποια από τα «ιερά τέρατα» της ομάδα, όπως ο Ράιαν Γκιγκς.

'Giggs got angry with Ronaldo for drinking a Coke at breakfast' https://t.co/P7tIgnHMdU pic.twitter.com/uT2Te7e5mg