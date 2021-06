Ο Σέρχιο Ράμος αποχαιρέτησε τη Ρεάλ: «Αργά ή γρήγορα θα επιστρέψω»

«Αργά ή γρήγορα θα επιστρέψω». Με αυτά τα λόγια και με δάκρυα στα μάτια ο Σέρχιο Ράμος αποχαιρέτησε τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 16 χρόνια, 671 παιχνίδια, 101 γκολ, τέσσερα Champions League, τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα συλλόγων, τρία Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, πέντε Πρωταθλήματα, δύο Ισπανικά Κύπελλα και τέσσερα Ισπανικά Σούπερ Καπ.

«Ήρθε η ώρα, μία από τις πιο δύσκολες της ζωής μου, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ήρθα κρατώντας το χέρι του πατέρα μου ...» είναι όλα αυτά που μπόρεσε να πει ο Ράμος πριν καταρρεύσει. «Είναι αναπόφευκτο να είμαι συγκινημένος, θα ήθελα να αποχαιρετήσω τη Ρεάλ στο γήπεδό μας, στο Σαντιάγο Μπερναμπέου. Χάρη στη Ρεάλ Μαδρίτης, θα σας έχω πάντα στην καρδιά μου. Μια υπέροχη, μοναδική φάση στη ζωή μου κλείνει, ανοίγει μία άλλη ελπίδας και μέλλοντος, θέλοντας να δείξω το καλύτερο επίπεδό μου για πολλά χρόνια και να μπορέσω να προσθέσω άλλον έναν τίτλο. Σας ευχαριστώ πολύ, αυτό περισσότερο από ένα αντίο είναι ένα θα τα ξαναπούμε, γιατί θα επιστρέψω», τόνισε ο Ράμος, αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης από το 2015, όταν πήρε το περιβραχιόνιο από τον Κασίγιας, που πήγε στην Πόρτο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Σέρχιο Ράμος είχε στην πρώτη γραμμή την γυναίκα του Πιλάρ Ρούμπιο και τα παιδιά του.

Υμνοι από τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ: «Θυμάμαι τις 8 Σεπτεμβρίου 2005... Δεν είναι μια εύκολη μέρα, ήταν πολλά χρόνια με τον Σέρχιο, πολλά παιχνίδια και μια εποχή γεμάτη ένταση, στοργή και πολλή αγάπη. Δεν θα ξεχάσω την 8η Σεπτεμβρίου 2005, όταν ο Σέρχιο έφτασε στο Μπερναμπέου για παρουσίαση. Είχα μια τεράστια επιθυμία να κατακτήσω τον κόσμο, ήταν η πρώτη μου μεταγραφή ενός Ισπανού παίκτη, ενός παιδιού με τεράστια δύναμη, αλλά ήμασταν πεπεισμένοι ότι η άφιξή σου επρόκειτο να σηματοδοτήσει μια εποχή. Έχουν περάσει 16 χρόνια και έχεις κάνει μία από τις πιο εντυπωσιακές πορείες στην ιστορία του συλλόγου μας. Έφτασες σχεδόν παιδί και είμαι πολύ περήφανος για ό,τι έχεις κατακτήσει. Είσαι ένας από τους σπουδαίους θρύλους της Ρεάλ Μαδρίτης. Σε ευχαριστούμε που υπερασπίστηκες την ομάδα και τη φανέλα μας. Για τους Μαδριλένους που αγαπούν αυτό τον σύλλογο θα είσαι πάντα ο άνθρωπος του "10ου", το 93ο λεπτό της Λισαβόνας», είπε ο Πέρεθ και συνέχισε:

«Συνολικά, 22 τίτλοι που σε κάνουν, μαζί με τον Μαρσέλο, τον παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία, πίσω μόνο από τον Πάκο Χέντο. Έχεις σημειώσει 101 γκολ, έναν εντυπωσιακό αριθμό για αμυντικό, και έχεις παίξει 671 παιχνίδια με την ομάδα μας. Θα είσαι για πάντα ένας από τους σπουδαίους αρχηγούς μας. Σήμερα όλοι οι Μαδριλένοι και εγώ σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα που έχεις κάνει τον θρύλο του συλλόγου μεγαλύτερο. Δεν είναι μια εύκολη μέρα, γιατί ήσουν κάποιος πραγματικά ξεχωριστός για μένα και επειδή εσύ και εγώ ζήσαμε και υποφέραμε μαζί στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης. Ελπίζω να είσαι χαρούμενος και να ξέρεις ότι αυτό θα είναι πάντα το σπίτι σου, ένας θρύλος όπως εσύ θα είσαι πάντα ένας από τους μεγάλους πρεσβευτές της Μαδρίτης»,συμπλήρωσε ο Πέρεθ, που φόρεσε στο πέτο του Σέρχιο Ράμος, το σήμα από χρυσό και διαμάντια, της Ρεάλ Μαδρίτης.

