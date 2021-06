Αντετοκούνμπο: Ευχαριστώ τους Έλληνες που μας υποστήριξαν στο Μπρoύκλιν!

Τους περίπου 1.000 Έλληνες φιλάθλους που υποστήριξαν τους Μιλγουόκι Μπακς στο Game 7 με τους Μπρούκλιν Νετς, ευχαρίστησε έπειτα από τον αγώνα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Μετά από τη δεκάλεπτη συνέντευξη Τύπου, ύστερα από την πρόκριση στους τελικούς της Ανατολής κι ενώ ολοκληρώθηκαν οι ερωτήσεις, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε το λόγο και είπε:

«Ένα πράγμα ακόμα: Θέλω να ευχαριστήσω τους Έλληνες φιλάθλους που ήρθαν σήμερα. Ήταν σχεδόν 1.000 άνθρωποι που ήρθαν να μας υποστηρίξουν! Θέλω να τους ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου. Μας βοήθησαν πολύ».

Ο έβδομος ημιτελικός μεταξύ Μπρούκλιν Νετς-Μιλγουόκι Μπακς 111-115, θα μείνει στην ιστορία για την τιτανομαχία του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Κέβιν Ντουράντ. Από τη μία, ο νικητής Γιάννης Αντετοκούνμπο ο οποίος έπαιξε 50 λεπτά και πέτυχε 40 πόντους με 13/18 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 8/14 βολές, ενώ είχε 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 block και 3 λάθη!

Από την άλλη, ο Κέβιν Ντουράντ που έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 48 πόντους σε έβδομο αγώνα σειράς playoffs! Ο Ντουράντ έφτασε στους 48 πόντους με 4/11 τρίποντα, 13/25 δίποντα, 10/11 βολές, πήρε 8 ριμπάουντ και έδωσε έξι ασίστ.

Πέτυχε δε το καλάθι που έστειλε τον αγώνα στην παράταση!

A look at Milwaukee when the @Bucks won 👀



(via @SpectrumNews1WI) pic.twitter.com/qFmoBJid7A