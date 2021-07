Με νίκη συνέχισε στο προολυμπιακό τουρνουά η Εθνική ομάδα μπάσκετ. Η Ελλάδα νίκησε στο δεύτερο παιχνίδι της στον Καναδά, την Κίνα με 105-80 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά όπου θα βρει απέναντι της την Τουρκία τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η ομάδα του Ρικ Πιτίνο έβγαλε στο παρκέ την διαφορά ποιότητας με τους Ασιάτες και δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα. Οι διεθνείς έδειξαν πολύ καλά χαρακτηριστικά και κυρίως διασκέδασαν στο παρκέ με τον τρόπο παιχνιδιού τους.

Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε απόλυτα συγκεντρωμένη και χάρη στη δημιουργία και την εκτέλεση των Σλούκα, Καλάθη και Μήτογλου βρέθηκε γρήγορα μπροστά στο σκορ με 3-10 (3'). Οι Κινέζοι παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, η διαφορά δυναμικότητας «καθρεφτίστηκε» στο παρκέ και η Ελλάδα βρέθηκε στο +17 (11-28,9'). Ο Πιτίνο είχε την ευκαιρία να ξεκουράσει τους βασικούς γκαρντ κι η αλήθεια είναι πως κι υπόλοιποι ανταποκρίθηκαν υπέροχα με τον Κασελάκη να ευστοχεί σε σουτ τριών πόντων για το 18-38 (14'). Με συνέπεια και αρκετή όρεξη για αιφνιδιασμούς η Ελλάδα πήγε στα αποδυτήρια με 32-52.

Welcome to the the Greek dunk show! @HellenicBF #FIBAOQT



📺: https://t.co/xAxAYYWeO5 pic.twitter.com/rr7cpQM2rm