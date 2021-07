NBA Finals: 2-0 οι Σανς τους Μπακς παρά τον εντυπωσιακό Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εντυπωσιακός στο Game 2 των NBA Finals στο Φοίνιξ, όμως οι Σανς επικράτησαν με 118-108 των Μιλγουόκι Μπακς και έκαναν το 2-0 στη σειρά πλησιάζοντας περισσότερο φετινό τίτλο.

Διαβάστε ακόμη: NBA playoffs: Επέστρεψε, αλλά δεν έφτανε ο Αντετοκούνμπο

Ο Έλληνας φόργουορντ παρά το πρόβλημα στο γόνατο, έμεινε στο παρκέ για 40 λεπτά έχοντας 42 πόντους (11/18 βολές, 14/17 δίποντα, 1/5 τρίποντα), 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 τάπες και 3 λάθη. Μάλιστα οι 20 από τους πόντους του Γιάννη Αντετοκούνμπο σημειώθηκαν στην τρίτη περίοδο, που αποτελεί ρεκόρ 25ετίας.

Για τους νικητές κορυφαία ήταν η τριάδα των Μπούκερ με 31 πόντους (7/12 τρίποντα) και 6 ασίστ, Πολ με 23 και 9 ασίστ, αλλά και του πολύτιμου Μπρίτζες με 27 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Η σειρά πλέον μεταφέρεται στο Μιλγουόκι για τα δύο επόμενα ματς. Το ματς έγινε παρουσία Ελλήνων φιλάθλων, οι οποίοι ύψωσαν και ελληνικές σημαίες στο Φοίνιξ.

Δεν βοήθησαν καθόλου ο Μίντλετον με 5/16 σουτ και 11 πόντους και ο Χόλιντεϊ με 7/21 σουτ.

🏆🏀 GAME 2 FINAL SCORE 🏀🏆



Devin Booker drains 7 of the @Suns #NBAPlayoffs franchise-record 20 threes to take a 2-0 lead in the #NBAFinals presented by YouTube TV! #ThatsGame



Game 3: Sunday - 8:00pm/et, ABC



Mikal Bridges: 27 PTS

Chris Paul: 23 PTS, 8 AST

Giannis: 42 PTS pic.twitter.com/wcmXZUwOG7