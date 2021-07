EURO 2020: Φόβοι για επιδρομή εντόμων στο Γουέμπλεϊ την ώρα του τελικού Αγγλία - Ιταλία

Φόβοι για... επιδρομή εντόμων (ιπτάμενα μυρμήγκια) στο Γουέμπλεϊ την ώρα του τελικού του EURO 2020 ανάμεσα σε Αγγλία και Ιταλία, καθώς το ραντάρ εντόπισε εκατομμύρια να πετούν πάνω από το Λονδίνο την Παρασκευή.

Η Αγγλία ετοιμάζεται να υποδεχτεί την Ιταλία για το μεγάλο τελικό του EURO 2020 με αντίπαλο την Ιταλία στο Γουέμπλεϊ (11/7, 22:00, ANT1), ωστόσο έχουν εκφραστεί φόβοι για... επιδρομή εντόμων πάνω από το γήπεδο.

Το μετεωρολογικό ραντάρ εντόπισε εκατομμύρια ιπτάμενα μυρμήγκια να πετούν πάνω στο νοτιοανατολικό Λονδίνο την Παρασκευή (9/7). Αν και η πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας για τον καιρό το βράδυ της Κυριακής είναι αισιόδοξη, δεν αποκλείεται η εμφάνιση του φαινομένου την ώρα διεξαγωγής της σπουδαίας αναμέτρησης, την οποία θα παρακολουθήσουν 65000 θεατές.

Our radar is picking up more than just #rain this morning – it's actually insects!



Whilst there are a few rain showers, many of the echoes are in fact insects 🐜#FlyingAnts #FlyingAntDay pic.twitter.com/ZWEyaxTnkD