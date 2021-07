NBA Finals - Game 6: Μιλγουόκι Μπακς εναντίον Φοίνιξ Σανς και η μεγάλη στιγμή για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η ώρα του τίτλου είναι πλέον πολύ κοντά για τους Μιλγουόκι Μπακς και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Σε λίγες ώρες (04:00, Cosmote Sports 4) τα «Ελάφια» θα υποδεχθούν τους Φοίνιξ Σανς στο Game 6 των NBA Finals και αν καταφέρουν και νικήσουν θα ολοκληρώσουν την ανατροπή και θα ανέβουν στην κορυφή του NBA για πρώτη φορά από το 1971.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προβάρει το πρώτο του δακτυλίδι και μοιάζει σχεδόν βέβαιο πως σε περίπτωση που οι Μπακς κατακτήσουν τον φετινό τίτλο τότε ο Έλληνας φόργουορντ θα είναι και ο MVP των τελικών.

Απέναντί τους οι Μπακς θα βρουν τους Φοίνιξ Σανς που ψάχνουν τη νίκη που θα τους κρατήσει ζωντανούς και θα οδηγήσει τη σειρά στο έβδομο και τελευταίο παιχνίδι, στην Αριζόνα.

«Έχουν συμβεί πολλά Game 6 και Game 7. Το είπε και ο Κρις Πολ νωρίτερα, θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να κερδίσουμε το Game 6. Ξυπνήσαμε απογοητευμένοι μετά την τελευταία ήττα, αυτό είναι πίσω μας, κοιτάμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Δεν ζητήσαμε βοήθεια από κάποιον που δεν είναι στην ομάδα. Μόνοι εμείς, αυτό κάνουμε και λέμε όλη τη σεζόν. Εμείς ξέρουμε τι διακινδυνεύουμε, δεν υπάρχει εύκολος δρόμος, πρέπει να βρούμε τη λύση και να το κάνουμε», τόνισε ο Ντέβιν Μπούκερ

Όπως ανακοίνωσαν κι επίσημα οι Μπακς, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο έξω από τη Fiserv Arena, στην Deer District θα φιλοξενηθούν 65.000 κόσμου που θα παρακολουθήσει το παιχνίδι. Δηλαδή, τρεις φορές περισσότεροι (και κάτι παραπάνω) απ' όσους θα είναι εντός του Fiserv Forum!

GAME 6 UPDATES:



Expansion at @DeerDistrict watch party location will allow up to 65,000 fans to attend.



Fans with game tickets encouraged to arrive early with gates to @FiservForum opening at 6pm.



Full details: https://t.co/YlECdkLu2D