Ολυμπιακοί Αγώνες 2020: Εκατοντάδες διαδηλωτές κατά της διοργάνωσης λίγο πριν την τελετή έναρξης

Εκατοντάδες διαδηλωτές, φωνάζοντας υβριστικά συνθήματα, διαμαρτυρήθηκαν για την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων 2020 στο Τόκιο, λόγω της πανδημίας. Θεωρούν ότι δεν έπρεπε να διεξαχθούν στην χώρα τους.

«Να πάτε στον δ....ο Ολυμπιακοί Αγώνες». Μόλις μία ώρα πριν από την έναρξη των Αγώνων, μια μάζα ανθρώπων είχε συγκεντρωθεί στο Harajuku, την κύρια εμπορική περιοχή του Τόκιο, με την αστυνομία να κλείνει έναν μεγάλο δρόμο καθώς ξεκίνησαν οι διαδηλωτές

“Go to hell, IOC,” “go to hell, Olympics” with 30 minutes to go until the opening ceremony pic.twitter.com/A4SmV3s9JF