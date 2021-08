Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τήρησε την υπόσχεσή του και επέστρεψε στην Ελλάδα για να ξεκουραστεί μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA. Αν και η γιορτή που είχε προγραμματίσει στα Σεπόλια με την επιστροφή του ακυρώθηκε λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς, δεν συνέβη το ίδιο και με την Ακρόπολη. Πήρε την οικογένειά του - και τον μικρό γιο του - και τα τρόπαια του NBA και πραγματοποίησε την επίσκεψή του.

Φυσικά, η παρουσία της οικογένειας Αντετοκούνμπο δεν πέρασε απαρατήρητη από όσους βρίσκονταν στην Ακρόπολη την ίδια στιγμή, με τα φωτογραφικά φλας να απαθανατίζουν τον Γιάννη και τον Θανάση με το κύπελλο του ΝΒΑ.

Τις επόμενες ημέρες θα επισκεφθεί και τα μέρη όπου μεγάλωσε η οικογένεια Αντετοκούνμπο, τα Σεπόλια και του Ζωγράφου, με τα μικρά παιδιά να έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί του και να παίξουν μπάσκετ με τα δύο αδέλφια.

My brother saw @Giannis_An34 in Athens on vacation. I was just at work. How did your day go? pic.twitter.com/JNbvA42MZC