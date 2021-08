Γερμανία: Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο - Πέθανε ο Γκερντ Μίλερ

Μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έφυγε από τη ζωή. Ο θρυλικός Γερμανός Γκερντ Μίλερ πέθανε σε ηλικία 75 ετών βυθίζοντας στη θλίψη τον γερμανικό και όχι μόνο, ποδοσφαιρικό κόσμο.

Ο Γκερντ Μίλερ έκανε τεράστια καριέρα τις δεκαετίες του 1960 και 1970 φορώντας τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου σε περισσότερα από 460 επίσημα παιχνίδια κατακτώντας με τους Βαυαρούς τρία κύπελλα πρωταθλητριών, ένα κύπελλο κυπελλούχων, τέσσερα πρωταθλήματα και ισάριθμα κύπελλα.

Άφησε όμως ανεξίτηλο το στίγμα του και με τα χρώματα της Δυτικής Γερμανίας. Παγκόσμιος πρωταθλητής το 1974 και πρωταθλητής Ευρώπης δύο χρόνια νωρίτερα, το 1972 ως πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Επίσης ήταν ο αρχισκόρερ στο Μουντιάλ του 1970.

Στην πλούσια συλλογή του ο Γκερντ Μίλερ είχε ακόμα το «Χρυσό παπούτσι» του 1970 και του 1972 αλλά και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στο Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1973, το 1974, το 1975 και το 1977. Παραμένει, δε, πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Μπουντεσλίγκα με 427 γκολ.

