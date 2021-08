Στέφανος Τσιτσιπάς: Προκρίθηκε στα ημιτελικά του Σινσινάτι Όπεν

O Στέφανος Τσιτσιπάς έχοντας εξαιρετικά διαστήματα, πέρασε το εμπόδιο του Αλιασίμ (Νο.17) επικράτησε 2-1 σετ (6-2, 5-7, 6-1) σε 2 ώρες και 12 λεπτά και βρέθηκε στον ένατο φετινό του ημιτελικό, καθώς πήρε το εισιτήριο για την τετράδα του Σινσινάτι Όπεν.

Εκεί θα περιμένει τα ξημερώματα της Κυριακής (22/8 - 01.00) τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Σάσα Ζβέρεφ και τον Κάσπερ Ρουντ. Ο Τσιτσιπάς δεν πτοήθηκε από την απώλεια του δεύτερου σετ, μπήκε πολύ δυνατά στο τρίτο κι έφτασε στην πέμπτη σερί νίκη του σε βάρος του Φίλιξ Αλιασίμ. Ο Ελληνας πρωταθλητήςς που έχει φέτος 48 νίκες σημείωσε 22 winners και είχε 20 αβίαστα, ενώ ο Αλιασίμ είχε αντίστοιχα 20 και 34.

This match could literally be decided by a millimeter 🔎



Felix has clawed back by the skin of a line against Tsitsipas 😲



🎥: @TennisTV | #CincyTennispic.twitter.com/StQxBMgE3p