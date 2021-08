Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποδοκιμασίες στο Σινσινάτι - Εξαλλος ο αντίπαλός του

Εξαλλος ήταν με τον Στέφανο Τσιτσιπά ήταν ο αντιπαλός στου στον ημιτελικό του Σινσινάτι Όπεν, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, με αφορμή το toilet break που πήρε ο Ελληνας πρωταθλητής. Ο Γερμανός τον κατηγόρησε πως «κλέβει» στέλνοντας SMS στον πατέρα του στο τέλος του πρώτου σετ της αναμέτρησης. Ο Τσιτσιπάς πήρε την τσάντα του και πήγε για toilet break, καθυστερώντας αρκετά. Τότε ο Ζβέρεφ πήγε στον διαιτητή να κάνει παράπονα, λέγοντας πως είχε πάρει μαζί του και το κινητό και επικοινωνούσε με τον πατέρα του, κάτι που απαγορεύεται ρητά από τους κανονισμούς.

Διαβάστε ακόμη: Εκτός τελικού στο Σινσινάτι Όπεν ο Στέφανος Τσιτσιπάς - Ανατροπή και νίκη Ζβέρεφ

Ο διαιτητής δεν μπορούσε να κάνει τίποτα βέβαια, αλλά η κάμερα του αγώνα πήγε αμέσως στον Απόστολο Τσιτσιπά ο οποίος «συνελήφθη» να κοιτάζει το κινητό του, προκαλώντας δικαιολογημένα υποψίες ότι ίσως όντως να μιλούσε με τον Στέφανο.

After dropping first set Tsitsipas, leaves court with his bag.

Zverev accuses him of getting coaching.

Apostolos: pic.twitter.com/zWBtp1czfK