Χρήστος Τζόλης: Εκανε τους Άγγλους να παραμιλάνε στο ντεμπούτο του στη Νόριτς

Ιδανικότερος ντεμπούτο στα αγγλικά ποδοσφαιρικά γήπεδα δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο Χρήστος Τζόλης. Στην πρώτη του εμφάνιση με τα χρώματα της Νόριτς ο Έλληνας μέσος... άνοιξε λογαριασμό καθώς με δύο γκολ και δύο ασίστ οδήγησε τα «Καναρίνια» στη νίκη με - απέναντι στην Μπόρνμουθ και στην πρόκριση στην επόμενη φάση του Λιγκ Καπ, του Carabao Cup.

Ο 19χρονος διεθνής που πήρε μεταγραφή τις προηγούμενες ημέρες από τον ΠΑΟΚ στη Νόριτς, σκόραρε στο 12ο και στο 66ο λεπτό ενώ έδωσε και δύο ακόμα έτοιμα γκολ στους συμπαίκτες του. Η εμφάνισή του όπως είναι φυσικό ξεσήκωσε τους φίλους της Νόριτς που βλέπουν τον δεύτερο Έλληνα της ομάδας τους, μετά από τον Δημήτρη Γιαννούλη, να ξεκινά με άκρως εντυπωσιακό τρόπο.

Αυτό επιβεβαίωσαν και οι αντιδράσεις τους στα social media με τον όρο «wonder kid» να αναφέρεται πολλές φορές για την περίπτωσή του.

2️⃣ goals

2️⃣ assists

1️⃣ MOTM



Some debut from CT! 👏 pic.twitter.com/yKXAjPjLFL — Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 24, 2021

What a performance from this man tonight 🤝 pic.twitter.com/QXgjKhQDWw August 24, 2021

The new @NorwichCityFC strikeforce at work vs. Bournemouth!



🇬🇷 Christos Tzolis (19)

⚽️ 2 goals

🅰️ 2 assists



🇺🇸 Josh Sargent (21)

⚽️ 2 goals

🅰️ 1 assist



A new partnership develops. 🔥 pic.twitter.com/qokAIXg56r — Football Wonderkids (@fbwonderkids) August 24, 2021

Just seen Tzolis is tearing it up on his debut. Had most goals and assists for a teenager in Europe last season. https://t.co/p5zZTCDn2P — Simon Collings (@sr_collings) August 24, 2021

Great half from Tzolis, an assist and a lovely finish #ncfc pic.twitter.com/RfM1COeW6c August 24, 2021