Ο Νόβακ Τζόκοβιτς φέρεται να έχει συλληφθεί στη Μελβούρνη, λίγη μόνο ώρα μετά τη νίκη του στο δικαστήριο, για τη βίζα με την οποία ταξίδεψε στην Αυστραλία. Σύμφωνα με τοπικά Μέσα υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία έξω από το γραφείο των δικηγόρων του Σέρβου τενίστα, ενώ οι πληροφορίες περί σύλληψης φαίνεται να επιβεβαιώνονται και από τον πατέρα του το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης με σκοπό την απέλασή του.

Όπως αποκαλύπτει Σέρβα δημοσιογράφος που μίλησε με τον πατέρα του Νόλε, έγινε σύλληψη του 34χρονου τενίστα με σκοπό την απέλασή του.

Breaking📢📢📢📢 Father of @DjokerNole is telling me that they have arrested him!

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο ανταποκριτής της The Telegraph, Όλιβερ Μπράουν, έγραψε: «Σημαντική αστυνομική παρουσία στο γραφείο των δικηγόρων του Τζόκοβιτς στο Collins St της Μελβούρνης. Λευκά βαν που κατευθύνονται σε υπόγειο πάρκινγκ. Αναφορές πως η ομοσπονδιακή αστυνομία της Αυστραλίας κατευθύνεται για να τον συλλάβει. Ο υπουργός Μετανάστευσης έχει στη διάθεσή του 4 ώρες για να ακυρώσει εκ νέου τη βίζα του».

BREAKING: There's a big police presence at @DjokerNole 's lawyer's office. @BlakeJohnson has the developing story. https://t.co/5zYfOfohG3 #7NEWS pic.twitter.com/NFv4suxF5Z

➡️The fiasco threatens to continue after it has been revealed that Australia's immigration minister has retained the right to exercise personal power to revoke Djokovic's visa again https://t.co/rs5fyIOFnk